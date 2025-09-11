ΝΕΠΑΛ

Ο στρατός επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα επέβαλε ο στρατός στο Νεπάλ, ενώ ένοπλοι στρατιώτες και άρματα μάχης επιτηρούν το Κατμαντού και άλλες περιοχές, με στόχο την «αποκατάσταση της τάξης».

Είχε προηγηθεί προχτές η πυρπόληση της Βουλής, της έδρας της κυβέρνησης και μιας σειράς άλλων κρατικών κτιρίων και σπιτιών αξιωματούχων, με φόντο διαδηλώσεις που ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο - στο έδαφος της μεγάλης φτώχειας, της ανεργίας και άλλων οξυμένων λαϊκών προβλημάτων - αλλά και την εμφάνιση ενόπλων σε δρόμους, συγκρούσεις με δυνάμεις ασφαλείας κ.λπ., που οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 25 ατόμων.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ, δήλωσε ότι κάλεσε «όλες τις ομάδες που εμπλέκονται στις διαδηλώσεις να ηρεμήσουν και να ξεκινήσουν διάλογο», ώστε να βρεθεί «μια ειρηνική λύση σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση της χώρας».

Μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ. Π. Σάρμα Ολι ξεκίνησαν επαφές για τον διορισμό μεταβατικού πρωθυπουργού, ενώ ορισμένα ΜΜΕ μετέδιδαν δηλώσεις της πρώην προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, ότι «αποδέχτηκε το αίτημα των διαδηλωτών» να αναλάβει επικεφαλής μεταβατικής κυβέρνησης, και έκκλησή της ότι χρειάζεται ενότητα «για να βρεθεί μια διέξοδος στην κρίση».

Αλλα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για τον ρόλο που πιθανώς θα κληθεί να αναλάβει ο δήμαρχος Κατμαντού, Μπαλέντρα Μπάλεχ Σαχ, τον οποίο πολλοί διαδηλωτές εμφάνιζαν ως άξιο διάδοχο του Ολι. Ο Σαχ - που σε ανάρτησή του κάλεσε σε «επίδειξη αυτοσυγκράτησης» - αναδείχθηκε ως επικριτής της «διαφθοράς», ενώ τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός «Μεγαλύτερου Νεπάλ», με τμήματα εδαφών που σήμερα ανήκουν στην ινδική επικράτεια.

Σημειωτέον, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ν. Μόντι, δήλωσε ότι «η σταθερότητα, η ειρήνη και η ευημερία του Νεπάλ έχουν τεράστια σημασία».

Επιπλέον, η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Λιν Ζιαν, τόνισε πόσο «παραδοσιακά φιλικές γειτονικές σχέσεις» διατηρούν οι δύο χώρες και εξέφρασε την ελπίδα «όλες οι πλευρές στο Νεπάλ να μπορέσουν με κατάλληλο τρόπο να διαχειριστούν τις εσωτερικές υποθέσεις, να αποκαταστήσουν την κοινωνική τάξη και την εθνική σταθερότητα το συντομότερο».