ΝΟΤΙΟΣ ΚΑΥΚΑΣΟΣ

Επαφές για δρόμους μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων

Εντονη κινητικότητα σημειώνεται στον Νότιο Καύκασο, πεδίο σφοδρού γεωπολιτικού ανταγωνισμού, όπου προωθούνται σχέδια για δρόμους μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων.

Στο πλαίσιο της «εξομάλυνσης» των σχέσεων Τουρκίας - Αρμενίας, τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρέσβη Σ. Κιλίτς αναμένεται να περάσει στην Αρμενία μέσω του σημείου ελέγχου Αλικάν στην ανατολική Τουρκία, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που απεσταλμένοι και οι ομάδες τους θα διασχίσουν επίσημα τα χερσαία σύνορα για συνομιλίες.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην εφαρμογή προηγούμενων συμφωνιών, οι οποίες περιλάμβαναν την επανέναρξη της μεταφοράς εμπορευμάτων και των αεροπορικών πτήσεων, το άνοιγμα των συνόρων, την απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης βίζας για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων και να επιτρέπεται σε υπηκόους τρίτων χωρών να διασχίζουν τα σύνορα των δύο γειτονικών κρατών. Πολλά από αυτά τα μέτρα παραμένουν ανεφάρμοστα.

Στις αρχές του μήνα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν και ο Αρμένιος πρωθυπουργός Ν. Πασινιάν συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στην Κίνα, τονίζοντας «τη σημασία των βημάτων για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, την ενίσχυση των περιφερειακών επικοινωνιών και τη διατήρηση της σταθερότητας στον Νότιο Καύκασο».

Εξάλλου ο Ερντογάν εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο στην «ειρηνευτική διαδικασία» μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο με τον Αμερικανό Πρόεδρο και την υπογραφή σχετικού «μνημονίου».

Στο μεταξύ, Ιράν - Αρμενία - Ινδία πραγματοποίησαν στην Τεχεράνη την 3η τριμερή τους συνάντηση σε επίπεδο υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΥΠΕΞ. Εμφαση δόθηκε στην «επέκταση και εμβάθυνση της συνεργασίας» ιδιαίτερα στους τομείς της συνδεσιμότητας, μέσω του Διεθνούς Διαδρόμου Μεταφορών Βορρά - Νότου (INSTC) αλλά και της πρωτοβουλίας της Αρμενίας «Crossroads of Peace», που εντάσσονται στον κινεζικό «Δρόμο του Μεταξιού». Η δε Ινδία προωθεί την αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης του ιρανικού λιμανιού Τσαμπαχάρ.