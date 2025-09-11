ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΗΠΑ - ΕΕ

Η Ουάσιγκτον πιέζει για κοινούς δασμούς σε Κίνα - Ρωσία

Συνέχεια στο σύνθετο παζάρι ΕΕ - ΗΠΑ για τους όρους των εμπορικών τους σχέσεων (και όχι μόνο) έδωσαν επαφές που είχε προγραμματίσει από τις αρχές της βδομάδας στην Ουάσιγκτον αντιπροσωπεία της Κομισιόν, με επικεφαλής τον αρμόδιο για θέματα δασμών, Ντέιβιντ Ο' Σάλιβαν.

Μέχρι και χτες δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση για το περιεχόμενο των συνομιλιών, ωστόσο συνεχίζονταν διαρροές για την πίεση που μεγάλωνε η κυβέρνηση Τραμπ προς την ευρωπαϊκή πλευρά, προκειμένου από κοινού να επιβάλλουν δασμούς σε Κίνα και Ινδία, επιχειρηματολογώντας ότι έτσι θα «ενταθούν» και επιπτώσεις σε όσους εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες, στηρίζοντας έτσι - όπως λένε - και τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Financial Times, BBC και Bloomberg μετέδιδαν μάλιστα ότι τα παραπάνω τέθηκαν σε συνάντηση που είχε η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία και με τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. «Από την πλευρά μας εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε (σ.σ. νέους δασμούς σε Κίνα και Ρωσία), αλλά θα το κάνουμε μόνο αν οι Ευρωπαίοι εταίροι συγχρονιστούν μαζί μας σε αυτό», δήλωσε ανώνυμα Αμερικανός αξιωματούχος.

Πάντως, η «Wall Street Journal» υποστήριξε σε ρεπορτάζ τους ότι οι Βρυξέλλες εξέφρασαν «ενδοιασμούς» στην υιοθέτηση τέτοιων δασμών, αναφέροντας ότι η ΕΕ δεν υιοθετεί την «τακτική των δασμών ως εργαλείο κυρώσεων».

Την ίδια στιγμή, «βέβαιος» ότι «δεν θα δυσκολευτούμε να φθάσουμε σε ευνοϊκή κατάληξη για τις δυο σπουδαίες χώρες μας» δήλωνε ο Τραμπ αναφορικά με τις διμερείς διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται με το Νέο Δελχί για μια εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - Ινδίας. Ο ίδιος ανήγγειλε ότι «τις επόμενες βδομάδες» θα συνομιλήσει και με τον «πολύ καλό φίλο» του, Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, συναντήσεις στο Πεκίνο είχε σχεδιαστεί να ξεκινήσει χτες ο νέος υπουργός Εμπορίου της Βρετανίας, Πίτερ Κάιλ, επιδιώκοντας την άρση εμποδίων στο διμερές εμπόριο. Διμερείς εμπορικές συνομιλίες έχουν να γίνουν από το 2018. Ο Κάιλ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «σοβαρή και στρατηγική συνεργασία με τους κορυφαίους οικονομικούς παράγοντες του κόσμου είναι αυτό που θα αποφέρει αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις σε όλη τη Βρετανία», προσθέτοντας ειδικά για την Κίνα ότι «περισσότερες συζητήσεις και άμεση συνεργασία με την Κίνα θα διασφαλίσουν ότι το εμπόριο μεταξύ μας θα ανθίσει, θα ενισχύσουν την εθνική μας ασφάλεια και θα δημιουργήσουν χώρο για να εγείρουμε εποικοδομητικά τις ανησυχίες μας όπου χρειάζεται». Ξεχώρισε δε ως κλάδους που προέχουν στη συζήτηση την αυτοκινητοβιομηχανία και τη γεωργία.

Συνομιλία Ρούμπιο - Γουάνγκ

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι ΥΠΕΞ ΗΠΑ και Κίνας, Μάρκο Ρούμπιο και Γουάνγκ Γι, είχαν χτες τηλεφωνική συνομιλία.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η αμερικανική πλευρά «έδωσε έμφαση στη σημασία ανοιχτής και εποικοδομητικής επικοινωνίας σε ένα εύρος διμερών θεμάτων», ενώ οι δύο αξιωματούχοι «συζήτησαν και άλλα παγκόσμια και περιφερειακά θέματα» ως συνέχεια και της συζήτησης που είχαν πρόσφατα στο περιθώριο διεθνούς συνάντησης στην Κουάλα Λουμπούρ.