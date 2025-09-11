ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα πολύνεκρη ισραηλινή επιδρομή στην Υεμένη

Νέα πολύνεκρη αεροπορική επιδρομή εναντίον της Υεμένης - τη 13η από την αρχή του 2025 - εξαπέλυσε χθες το Ισραήλ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 35 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 131.

Η επίθεση στόχευσε μεταξύ άλλων κυβερνητικό συγκρότημα των Χούθι στην περιοχή Αλ Χαζμ της πόλης Αλ Τζαούφ και Κέντρο Υγείας σε νοτιοδυτική συνοικία της πρωτεύουσας Σαναά. Μεταξύ των στόχων των επιδρομών ήταν το κτίριο που στεγάζει τα Μέσα Ενημέρωσης των Χούθι.

Η χθεσινή επίθεση πραγματοποιήθηκε ένα 24ωρο μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ.

Συνάντηση του Ιρανού ΥΠΕΞ και του επικεφαλής της ΙΑΕΑ στο Κάιρο

Στο μεταξύ, προχθές το βράδυ ανακοινώθηκε ότι σε συνάντηση που είχαν στο Κάιρο ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί και ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), Ρ. Γκρόσι, συμφώνησαν σε ένα «νέο πλαίσιο συνεργασίας» με στόχο την επανέναρξη των επιθεωρήσεων σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ δήλωσε χθες πως η νέα συμφωνία συνεργασίας «περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις και υποδομές» στο Ιράν. «Προβλέπει επίσης τις απαραίτητες εκθέσεις για όλες τις εγκαταστάσεις που δέχτηκαν επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών υλικών που βρίσκονται σε αυτές τις τοποθεσίες».

Σε συνέντευξή του ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ωστόσο, είπε ότι προς το παρόν δεν παρέχεται πρόσβαση επιθεωρητών του ΟΗΕ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, εκτός από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέιρ. Πρόσθεσε δε πως το είδος της πρόσβασης θα καθοριστεί σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Συρία - Ρωσία: Δηλώσεις επιθυμίας για σχέσεις «αμοιβαίου συμφέροντος»

Την πεποίθηση ότι Συρία και Ρωσία μπορούν να καλλιεργήσουν σχέσεις «στη βάση κυριαρχίας, δικαιοσύνης και αμοιβαίων συμφερόντων» εξέφρασε προχθές ο ΥΠΕΞ των τζιχαντιστών της Συρίας, Ασαντ Αλ Σαϊμπάνι, μετά τις συναντήσεις του με πολυμελή ρωσική κυβερνητική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Αλ. Νόβακ. Ο Σαϊμπάνι τόνισε ιδιαίτερα το «ειδικό ενδιαφέρον» της Δαμασκού για συμμετοχή στην Αραβο-Ρωσική Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στη Μόσχα στις 15 Οκτώβρη.

Στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου ο Νόβακ επιβεβαίωσε την «υποστήριξη» της Μόσχας στη συριακή κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, εκφράζοντας την ελπίδα οι διμερείς σχέσεις «να μπουν σε νέα φάση, στη βάση αμοιβαίου σεβασμού προς όφελος των δύο λαών».

Ιράκ: Απελευθέρωση της Ελ. Τσούρκοφ

Απελευθερώθηκε, όπως ανακοινώθηκε χτες, η Ρωσο-ισραηλινή διδακτορική ερευνήτρια Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, που είχε απαχθεί στο Ιράκ από σιιτική πολιτοφυλακή τον Μάρτη του 2023.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δήλωσε ότι η Τσούρκοφ μετά την απελευθέρωσή της «είναι πλέον ασφαλής στην αμερικανική πρεσβεία στο Ιράκ, αφού βασανίστηκε επί πολλούς μήνες».

Την είδηση απελευθέρωσης της Τσούρκοφ ανακοίνωσε πρώτος ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι.

Η αδελφή της Ελ. Τσούρκοφ, Εμα, ευχαρίστησε την κυβέρνηση Τραμπ που συνέβαλε στην απελευθέρωσή της.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επιχειρήσει να απελευθερώσει την ερευνήτρια, ανακοινώνοντας στη συνέχεια ότι απέτυχε, επειδή η Τσούρκοφ δεν έχει αμερικανική υπηκοότητα.

Τον περασμένο Φλεβάρη ο Τραμπ είχε στείλει διαπραγματευτή στο Ιράκ, πιέζοντας τις αρχές της χώρας.