Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Πολύ λιγότερες οι νέες θέσεις εργασίας

Νέα τροφή στις ανησυχίες για την πορεία της καπιταλιστικής οικονομίας στις ΗΠΑ έδωσαν τα νέα στοιχεία που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τα οποία η αμερικανική αγορά εργασίας δημιούργησε τελικά πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας το προηγούμενο οικονομικό έτος απ' ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά.

Τα αναθεωρημένα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας από τον Απρίλη του 2024 μέχρι τον Μάρτη του 2025 έδειξαν μια πτώση συνολικά 911.000 θέσεων από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street ήταν για μια καθοδική αναθεώρηση από 600.000 έως και ενός εκατομμυρίου θέσεων.

Πριν από την αναθεώρηση, η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμούσε ότι κατά το διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

  • Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε σε βάρος του δράστη της δολοφονίας νεαρής Ουκρανής Ιρίνα Ζαρούτσκα σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα στις 22/8, Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, κατηγορίες για ομοσπονδιακό έγκλημα, που μπορεί να επισύρει ακόμα και τη θανατική ποινή. Δικαστής διέταξε τον εγκλεισμό του - άστεγου και υπότροπου σε βίαια εγκλήματα - δράστη σε νοσοκομείο, για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών προκειμένου να υποβληθεί σε ψυχιατρικό έλεγχο.

Χτες στο μεταξύ, πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα της συμμετοχής του σε πολιτική εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, Valley University, ο Αμερικανός δεξιός «ακτιβιστής» και συγγραφέας, Τσάρλι Τζέιμς Κερκ, συνιδρυτής της εταιρείας «Turning Point USA» και υποστηρικτής του Ντ. Τραμπ. Η κατάστασή του μετά την επίθεση δεν αποσαφηνίστηκε άμεσα.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Με αφορμή μια εκτίμηση του ΔΝΤ για τις ΗΠΑ (27/6/2014)
ΑΤΙΤΛΟ (30/9/2012)
Ανησυχία των αστών (23/4/2009)
«Προεκλογικό κόλπο», το σχέδιο για τη μετανάστευση (10/1/2004)
Οι δασμοί των ΗΠΑ στο χάλυβα (31/8/2003)
Ατελείωτος ο κατάλογος των απολύσεων (3/4/2001)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Πολεμικό διάγγελμα από την πρόεδρο της Κομισιόν
Απειλές για νέες επιθέσεις στο Κατάρ και σε άλλες χώρες από το κράτος - τρομοκράτη
 Η Ουάσιγκτον πιέζει για κοινούς δασμούς σε Κίνα - Ρωσία
 Νέα πολύνεκρη ισραηλινή επιδρομή στην Υεμένη
 Ο στρατός επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας
Παζάρια με τα υπόλοιπα κόμματα ξεκινά ο νέος πρωθυπουργός
 Επαφές για δρόμους μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων
 Πυρκαγιά και έκρηξη σε τρένο που μετέφερε LPG
 Σήμερα η κινητοποίηση για τους μισθούς και τις συνθήκες δουλειάς
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ