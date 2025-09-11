ΗΠΑ

Πολύ λιγότερες οι νέες θέσεις εργασίας

Νέα τροφή στις ανησυχίες για την πορεία της καπιταλιστικής οικονομίας στις ΗΠΑ έδωσαν τα νέα στοιχεία που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τα οποία η αμερικανική αγορά εργασίας δημιούργησε τελικά πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας το προηγούμενο οικονομικό έτος απ' ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά.

Τα αναθεωρημένα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας από τον Απρίλη του 2024 μέχρι τον Μάρτη του 2025 έδειξαν μια πτώση συνολικά 911.000 θέσεων από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street ήταν για μια καθοδική αναθεώρηση από 600.000 έως και ενός εκατομμυρίου θέσεων.

Πριν από την αναθεώρηση, η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμούσε ότι κατά το διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε σε βάρος του δράστη της δολοφονίας νεαρής Ουκρανής Ιρίνα Ζαρούτσκα σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα στις 22/8, Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, κατηγορίες για ομοσπονδιακό έγκλημα, που μπορεί να επισύρει ακόμα και τη θανατική ποινή. Δικαστής διέταξε τον εγκλεισμό του - άστεγου και υπότροπου σε βίαια εγκλήματα - δράστη σε νοσοκομείο, για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών προκειμένου να υποβληθεί σε ψυχιατρικό έλεγχο.

Χτες στο μεταξύ, πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα της συμμετοχής του σε πολιτική εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, Valley University, ο Αμερικανός δεξιός «ακτιβιστής» και συγγραφέας, Τσάρλι Τζέιμς Κερκ, συνιδρυτής της εταιρείας «Turning Point USA» και υποστηρικτής του Ντ. Τραμπ. Η κατάστασή του μετά την επίθεση δεν αποσαφηνίστηκε άμεσα.