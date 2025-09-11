ΕΕ - ΕΤΗΣΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

Πολεμικό διάγγελμα από την πρόεδρο της Κομισιόν

Και επίκληση στην «ενότητα» της ΕΕ, με τις αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα να φουντώνουν

Μια μάχη για μια ήπειρο ενιαία και ειρηνική», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόνκατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας για την «Κατάσταση της Ενωσης» (State of the Union) την οποία εκφώνησε χθες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και ήταν ένα

Η ομιλία της εστίασε στην ανάγκη η ΕΕ να αναδειχθεί σε παγκόσμιο γεωπολιτικό «παίκτη» στον ανταγωνισμό της με τις ΗΠΑ και την Κίνα, να «αυτονομηθεί» σε στρατηγικούς τομείς, από τις νέες τεχνολογίες, τις πρώτες ύλες και τα εμπορικά logistics μέχρι την «Αμυνα», και να προετοιμαστεί για μια ευρύτερη ιμπεριαλιστική σύγκρουση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Βασική προϋπόθεση, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, είναι η «ενότητα», ενώ ξεπροβάλλουν απροκάλυπτα τα αντικρουόμενα συμφέροντα και οι βαθύτερες αντιθέσεις και στο εσωτερικό της ΕΕ.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη. Μια μάχη για την ελευθερία μας και την ικανότητά μας να καθορίζουμε μόνοι μας το πεπρωμένο μας. Αυτή πρέπει να είναι η στιγμή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Μια στιγμή που μπορούμε να αδράξουμε αν είμαστε ενωμένοι», είπε η φον ντερ Λάιεν.

«Ούτε που θυμάμαι πόσες φορές μου είπαν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει το ένα και το άλλο. Κάθε φορά η Ευρώπη τα κατάφερνε. Το ερώτημα είναι απλό: Εχει η Ευρώπη τα κότσια να παραμείνει ενωμένη; Το σημερινό μήνυμα είναι μήνυμα ενότητας μεταξύ κρατών, θεσμικών οργάνων, φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων αυτού του Κοινοβουλίου», επέμεινε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν κάλεσε την ΕΕ «να διεκδικήσει την ανεξαρτησία της» σε μια «νέα παγκόσμια τάξη, που θα βασίζεται στην ισχύ». «Η νοσταλγία δεν αποτελεί πλέον επιλογή» και «είναι απλώς αδύνατο να περιμένουμε ήσυχα να περάσει η καταιγίδα».

Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί για τη θέση της σε έναν κόσμο στον οποίο πολλές μεγάλες δυνάμεις είναι είτε «αμφίσημες» - αναφορά που «φωτογραφίζει» και τη «συμμαχία» με τις ΗΠΑ - είτε ανοιχτά εχθρικές προς αυτήν.

Γι' αυτό, είπε, «θα πρέπει να αναδυθεί μια νέα Ευρώπη», που θα είναι σε θέση «να αναλάβει την άμυνα και την ασφάλειά της, να έχει τον έλεγχο των τεχνολογιών και της Ενέργειας που θα τροφοδοτήσουν τις οικονομίες της», να επιλέγει συνεργασίες με «συμμάχους», παλιούς και νέους.

Η Ουκρανία και η πολεμική προετοιμασία «κορυφαία προτεραιότητα»

Στην ομιλία της η φον ντερ Λάιεν καθόρισε τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τους μήνες που έρχονται, καθώς η ΕΕ αντιμετωπίζει «τεράστιες γεωπολιτικές και στρατηγικές προκλήσεις».

Ξεκινώντας από τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε πως η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις «διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου», αλλά κατηγόρησε τη Ρωσία ότι δεν εννοεί σοβαρά τη «διπλωματία».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, η ΕΕ πρέπει να πιέσει περισσότερο τη Ρωσία. «Χρειαζόμαστε περισσότερες κυρώσεις», είπε, προαναγγέλλοντας το 19ο πακέτο κυρώσεων, που θα στοχεύει στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» και σε τρίτες χώρες που είναι σημαντικοί «εταίροι» της Ρωσίας, όπως π.χ. η Κίνα και η Ινδία.

«Με σχεδόν 170 δισ. ευρώ στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας» στο Κίεβο, «μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει βοηθήσει όσο η Ευρώπη», αλλά «θα χρειαστούν περισσότερα».

Είπε ότι πρέπει να βρεθεί μια «νέα λύση» για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας, και αυτή είναι μέσω των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων.

«Η πολεμική οικονομία του Πούτιν δεν θα σταματήσει - ακόμα κι αν ο πόλεμος σταματήσει. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλειά της», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Αναφέρθηκε έτσι στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ετοιμότητα 2030», το οποίο θα μπορούσε να αποδεσμεύσει έως και 800 δισ. ευρώ σε στρατιωτικές δαπάνες και στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο είναι πλέον έτοιμο να παράσχει 150 δισ. ευρώ δάνεια για κοινές προμήθειες όπλων.

Ανακοίνωσε δε ότι μαζί με την Ουκρανία και «εταίρους» η ΕΕ θα φιλοξενήσει μια Σύνοδο Κορυφής του Διεθνούς Συνασπισμού για την Επιστροφή των Παιδιών της Ουκρανίας.