Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΥΠΡΟΣ
Σήμερα η κινητοποίηση για τους μισθούς και τις συνθήκες δουλειάς

Σε πανεθνική πανεργατική κινητοποίηση με τρίωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργατοϋπάλληλοι στην Κύπρο, διεκδικώντας αξιοπρεπείς μισθούς και γενικότερα συνθήκες δουλειάς, αλλά και προστασία του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), που μπαίνει κι αυτός στο στόχαστρο, καθώς κλιμακώνεται πολύμορφα η αντιλαϊκή επίθεση.

Από τη μεριά της η κυβέρνηση, ανήσυχη για την ανάπτυξη εργατικών αγώνων που μπορεί να συμπιέσουν την πολύτιμη για τη μεγαλοεργοδοσία «κοινωνική ειρήνη», κατέθεσε προχτές μέσω του υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου πλαίσιο προτάσεων για τον «εκσυγχρονισμό» της ΑΤΑ, που ερμηνεύτηκε και ως παρέμβαση για γενίκευση του θεσμού.

Αντιδρώντας, οι εργοδοτικές οργανώσεις εστίασαν στην ανάγκη «να μην καταργηθεί ο κοινωνικός διάλογος όπως τον ξέραμε μέχρι σήμερα», εννοώντας φυσικά την υποταγή των εργαζομένων σε στημένους «διαλόγους» με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου.

Την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους της Κύπρου και στην Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία έχει εκφράσει το ΠΑΜΕ.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Πολεμικό διάγγελμα από την πρόεδρο της Κομισιόν
Απειλές για νέες επιθέσεις στο Κατάρ και σε άλλες χώρες από το κράτος - τρομοκράτη
 Η Ουάσιγκτον πιέζει για κοινούς δασμούς σε Κίνα - Ρωσία
 Νέα πολύνεκρη ισραηλινή επιδρομή στην Υεμένη
 Ο στρατός επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας
Παζάρια με τα υπόλοιπα κόμματα ξεκινά ο νέος πρωθυπουργός
 Επαφές για δρόμους μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων
 Πυρκαγιά και έκρηξη σε τρένο που μετέφερε LPG
 Πολύ λιγότερες οι νέες θέσεις εργασίας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ