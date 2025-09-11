ΚΥΠΡΟΣ

Σήμερα η κινητοποίηση για τους μισθούς και τις συνθήκες δουλειάς

Σε πανεθνική πανεργατική κινητοποίηση με τρίωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργατοϋπάλληλοι στην Κύπρο, διεκδικώντας αξιοπρεπείς μισθούς και γενικότερα συνθήκες δουλειάς, αλλά και προστασία του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), που μπαίνει κι αυτός στο στόχαστρο, καθώς κλιμακώνεται πολύμορφα η αντιλαϊκή επίθεση.

Από τη μεριά της η κυβέρνηση, ανήσυχη για την ανάπτυξη εργατικών αγώνων που μπορεί να συμπιέσουν την πολύτιμη για τη μεγαλοεργοδοσία «κοινωνική ειρήνη», κατέθεσε προχτές μέσω του υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου πλαίσιο προτάσεων για τον «εκσυγχρονισμό» της ΑΤΑ, που ερμηνεύτηκε και ως παρέμβαση για γενίκευση του θεσμού.

Αντιδρώντας, οι εργοδοτικές οργανώσεις εστίασαν στην ανάγκη «να μην καταργηθεί ο κοινωνικός διάλογος όπως τον ξέραμε μέχρι σήμερα», εννοώντας φυσικά την υποταγή των εργαζομένων σε στημένους «διαλόγους» με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου.

Την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους της Κύπρου και στην Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία έχει εκφράσει το ΠΑΜΕ.