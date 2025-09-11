Απειλές για νέες επιθέσεις στο Κατάρ και σε άλλες χώρες από το κράτος - τρομοκράτη

2025 The Associated Press. All

εκτόξευσαν χτες ο Ισραηλινός πρωθυπουργόςκαι άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του κράτους - τρομοκράτη, το οποίο σπρώχνει στον όλεθρο τους λαούς της Μέσης Ανατολής, επιτιθέμενο στα παλαιστινιακά εδάφη, στη Συρία, στον Λίβανο, στην Υεμένη και στο Ιράν.

Μία μέρα μετά τον βομβαρδισμό της πρωτεύουσας του Κατάρ, Ντόχα, με ανεπιτυχή στόχο τη δολοφονία ηγετικών στελεχών - διαπραγματευτών της Χαμάς και τελικό αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ατόμων, σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Νετανιάχου εμφανίστηκε ακόμα πιο προκλητικός, απειλώντας ξανά το Κατάρ και την ηγεσία της Χαμάς. «'Η θα τους απελάσετε ή θα τους φέρετε στη Δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν το πράξετε, θα το κάνουμε εμείς!», είπε.

Νωρίτερα ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ι. Κατς, είχε δηλώσει ότι η επίθεση στο Κατάρ δείχνει πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να στοχοποιήσει εχθρούς «όπου κι αν βρίσκονται», απειλώντας: «Το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα ενεργήσει κατά των εχθρών του παντού. Δεν υπάρχει κανένα μέρος να κρυφτούν».

Ανάλογη δήλωση έκανε ο αρχηγός των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ: «Το μακρύ χέρι των IDF θα φτάσει σε κάθε πεδίο, θα κόψει τα χέρια όλων των εχθρών μας στη Μέση Ανατολή».

Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γ. Λέιτερ, δήλωσε ότι αν και το Ισραήλ δεν κατάφερε να σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ, μπορεί «να το πετύχει την επόμενη φορά», ενώ ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Κατάρ και είπε ότι «δεν ενεργούμε πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των ΗΠΑ. Βρισκόμαστε σε συντονισμό, μας προσφέρουν απίστευτη υποστήριξη, την εκτιμούμε, αλλά μερικές φορές λαμβάνουμε αποφάσεις και ενημερώνουμε σχετικά τις ΗΠΑ».

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την προσπάθεια των ΗΠΑ να διαψεύσουν ότι έδωσαν «πράσινο φως» για την ισραηλινή επίθεση, με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, να δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «το να βομβαρδίζεις μονομερώς το Κατάρ, ένα κυρίαρχο κράτος και στενό σύμμαχο των ΗΠΑ, που εργάζεται σκληρά, με θάρρος και ρισκάρει για να διαπραγματευτεί την ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ ούτε της Αμερικής».

Στο μεταξύ κυκλοφόρησαν πληροφορίες για πιθανό «τουρκικό ρόλο προστασίας» προς την ηγεσία της Χαμάς. Αναλυτής του τουρκικού «Haber7» ανέφερε ότι η Αγκυρα ενημέρωσε το Κατάρ αμέσως μετά την απογείωση ισραηλινών μαχητικών F-35, δίνοντας τον χρόνο στον Χαλίντ Μεσάαλ να διαφύγει χωρίς να τραυματιστεί.

Επιπλέον, ρεπορτάζ της WSJ ανέφερε ότι και η Αίγυπτος ενημέρωσε την ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ, ώστε να αποφύγει τα χειρότερα.

Επισκέψεις αλληλεγγύης στο Κατάρ

Το Κατάρ, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, Udeid, και δέχτηκε πρωτοφανή επίθεση στο έδαφός του, ανακοίνωσε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απαντήσει, καταδικάζοντας την «κρατική τρομοκρατία υπό την καθοδήγηση του Νετανιάχου».

Ο σεΐχης του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Χάμαντ Αλ Θάνι, συνέχισε και χτες τις διαδοχικές επικοινωνίες με ξένους ηγέτες, έπειτα από την προχθεσινή επικοινωνία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως τέτοια επίθεση «δεν θα ξανασυμβεί».

Οπως έγινε αργότερα γνωστό, στην επικοινωνία με τον Τραμπ ο ηγέτης του Κατάρ καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ, τονίζοντας ότι η χώρα του το θεωρεί «υπεύθυνο για τις επιπτώσεις». Νωρίτερα δήλωσε πως «ο ισραηλινός εχθρός χρησιμοποίησε όπλα που δεν ανιχνεύτηκαν από τα ραντάρ» και τα σύγχρονα αντιπυραυλικά συστήματα που διαθέτει η χώρα, που είναι αμερικανικοί πύραυλοι «Patriot» και αντιπυραυλικές συστοιχίες THAAD.

Η δήλωσή του έδειξε να επιβεβαιώνει εκτιμήσεις ότι τα ισραηλινά F-35 πιθανότατα εκτόξευσαν τους πυραύλους από απόσταση, χωρίς απαραίτητα να εισέλθουν στον εθνικό εναέριο χώρο του Κατάρ ή της Σαουδικής Αραβίας.

Στο φόντο αυτό, Αραβες ηγέτες και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι συνέχισαν τις δηλώσεις υποστήριξης και επισκέψεις στη Ντόχα σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Χτες μετέβησαν εσπευσμένα στην Ντόχα ο Ιορδανός πρίγκιπας - διάδοχος Χουσεΐν και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Μπιν Σουλτάν Αλ Ναχαγιάν.

Σήμερα αναμένεται στην Ντόχα και ο Σαουδάραβας πρωθυπουργός και πρίγκιπας - διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος ανήμερα της επίθεσης επιδίωξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον σεΐχη του Κατάρ, Αλ Θάνι, καταδικάζοντας την ισραηλινή επίθεση ως «κατάφωρη εγκληματική παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» και της νόρμας διπλωματικών σχέσεων. Ορισμένα αραβικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η Σαουδική Αραβία προτίθεται να αποστείλει στο Κατάρ νέες συστοιχίες πυραύλων «Patriot».

Νέες διεθνείς αντιδράσεις

Παράλληλα συνεχίστηκαν και άλλες ξένες αντιδράσεις.

Στο Πεκίνο η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λιν Τζιάν, δήλωσε ότι η Κίνα «αντιτίθεται σταθερά στην παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας του Κατάρ». Εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» ότι η επίθεση μπορεί να αυξήσει περαιτέρω «τις περιφερειακές εντάσεις», ενώ υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για πιθανή εκεχειρία στη Γάζα.

Στη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επεσήμανε πως η επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ ήταν «κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της Χάρτας του ΟΗΕ», αλλά και «περαιτέρω βήμα για περισσότερη κλιμάκωση και αποσταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο για την «Κατάσταση της Ενωσης» - υπό την πίεση και των λαϊκών κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό - πρότεινε τη μερική αναστολή της συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ και την επιβολή κυρώσεων σε Ισραηλινούς «ακραίους» υπουργούς (Ιτ. Μπεν Γκβιρ, Μπ. Σμότριτς) και εποίκους, αποδοκιμάζοντας υποκριτικά την επιβολή λιμού από το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους, τις δολοφονίες και τον εκτοπισμό αμάχων. Αμέσως μετά δεν δίστασε να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις των Παλαιστινίων, λέγοντας πως η Χαμάς «δεν έχει καμία θέση στη Γάζα, είτε τώρα είτε στο μέλλον, γιατί είναι τρομοκρατική οργάνωση, που θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επανέλαβε την αποδοκιμασία του χτυπήματος του Ισραήλ στο Κατάρ ενώ ετοιμαζόταν να υποδεχτεί τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισ. Χέρτζογκ, υπό τις σφοδρές αντιδράσεις βουλευτών του κόμματός του, που το θεώρησαν τουλάχιστον «πρόκληση», στο φόντο του γενοκτονικού πολέμου στη Γάζα.

Στο φόντο αυτό, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που αναμενόταν για χτες, αναβλήθηκε, προκειμένου να συνεδριάσει απόψε, εκτάκτως, για την ισραηλινή επιδρομή στο Κατάρ, παρουσία του πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών της χώρας.

Συνεχίζεται η σφαγή σε Γάζα και Δυτική Οχθη

Στη σκιά της επίθεσης του Ισραήλ στο Κατάρ, οι περίπου 3,2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να δίνουν σκληρή μάχη επιβίωσης απέναντι στο μακελειό και στον λιμό από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο.

Οι κατεδαφίσεις πολυώροφων κτιρίων στην Πόλη της Γάζας από τον κατοχικό στρατό συνεχίστηκαν και το περασμένο 24ωρο, όπως και οι εντολές εκκένωσης κι άλλων συνοικιών της πόλης.

Ο νεότερος απολογισμός θυμάτων χτες ανέφερε τουλάχιστον 64.656 νεκρούς Παλαιστίνιους από τις ισραηλινές επιθέσεις και τουλάχιστον 163.503 τραυματίες.

Σε αυτό το σκηνικό, χτες το BBC μετέδωσε ότι μέλη της αμερικανικής αντι-μουσουλμανικής συμμορίας «Infidels Motorcycle Club» έχουν προσληφθεί ως φύλακες από εργολάβους της αμερικανικής εταιρείας σεκιούριτι «UG Solutions», που έχει αναλάβει την «ασφάλεια» στα κέντρα διανομής τροφίμων της διαβόητης ΜΚΟ «Gaza Humanitarian Foundation» στη Λωρίδα της Γάζας.

Το όργιο της βίας ισραηλινού στρατού και εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη συνεχίστηκε, μεταξύ άλλων με τον ειδεχθή τραυματισμό στο κεφάλι ενός Παλαιστίνιου ανάπηρου χωρικού στο χωριό Γαμπρούντ (βορειοανατολικά της Ραμάλας) και με τις κατεδαφίσεις σπιτιών σε περιοχές της Δυτικής Οχθης από μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού.

Οι κατοχικές δυνάμεις συνέλαβαν επίσης τον δήμαρχο της πόλης Αλ Ουμπέιμπα, Ναφίζ Χαμούντα.

Δεύτερη επίθεση σε πλοίο του στόλου «Sumud»

Χτες, εκπρόσωποι της οργάνωσης που διοργανώνει την κινητοποίηση του «Διεθνούς Στόλου Sumud» (Global Sumud Flotilla), με στόχο την άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, κατήγγειλαν ότι σημειώθηκε δεύτερη σε ένα 24ωρο επίθεση σε πλοίο του στόλου, ενώ έπλεε ανοιχτά της Τυνησίας, από τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος, πιθανότατα ισραηλινό.

Στόχος έγινε το υπό βρετανική σημαία πλοίο «Alma», με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, χωρίς το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες να πάθουν το παραμικρό.

Την προηγούμενη νύχτα είχε γίνει στόχος drone το πλοίο «Family Boat», χωρίς να τραυματιστούν επιβαίνοντες σε αυτό.