ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Πυρκαγιά και έκρηξη σε τρένο που μετέφερε LPG

Οι αρχές της λιθουανικής πρωτεύουσας, Βίλνιους, διέταξαν χθες την εκκένωση μιας περιοχής σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου γύρω από έναν σιδηροδρομικό σταθμό, καθώς ένα τρένο το οποίο μετέφερε υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη κατά τη διάρκεια της φόρτωσής του.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί, αλλά μέχρι το απόγευμα οι 40 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο αδυνατούσαν να προσεγγίσουν το τρένο, λόγω της πολύ υψηλής θερμοκρασίας που είχε αναπτυχθεί, ανέφερε η λιθουανική Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης.

Το LPG προέρχεται από ένα λιθουανικό διυλιστήριο που ανήκει στην πολωνική εταιρεία «Orlen», αλλά αρμόδια για τη μεταφορά του είναι άλλη εταιρεία. Ο τερματικός σταθμός στον σιδηροδρομικό σταθμό δεν ανήκει στην «Orlen», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής.

«Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν υποψίες για σκόπιμες ενέργειες. Η εταιρεία συνεργάζεται με τον ιδιοκτήτη του τερματικού σταθμού και τις αρμόδιες αρχές στην έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος», είπε.