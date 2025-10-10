ΡΩΣΙΑ - ΙΝΔΙΑ

Κοινές «αντιτρομοκρατικές» ασκήσεις

Ξεκίνησαν προχτές και ολοκληρώνονται στις 15 Οκτώβρη οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις που διεξάγουν Ρωσία και Ινδία με τον κωδικό «Indra-2025» και βασικό στόχο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας, τη «βελτίωση της συνοχής των μονάδων και των δύο χωρών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας».

Οι ασκήσεις διεξάγονται στο πεδίο μάχης Μαχατζάν, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό ινδικό κρατίδιο Ρατζαστάν, στα σύνορα με το Πακιστάν.

Οι ασκήσεις «Indra» δεν διεξάγονται για πρώτη φορά. Ξεκίνησαν το 2003, με συμμετοχή τότε δυνάμεων και από το Πολεμικό Ναυτικό των δύο πλευρών. Πρόσφατα Ρωσία και Ινδία συμμετείχαν από κοινού με τη Λευκορωσία και στις ασκήσεις «Zapad-2025», που διεξήχθησαν σε τμήματα της ρωσικής και της λευκορωσικής επικράτειας. Η Ινδία έλαβε μέρος με 65 στρατιώτες από τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. Ο αναπληρωτής υπουργός Αμυνας της Ρωσίας, Αλεξάντερ Βενεντίκτοφ, εξέφρασε ικανοποίηση αλλά και ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή του Νέου Δελχί στις «Zapad-2025», αναφέροντας: «Γνωρίζουμε ότι αυτό (σ.σ. η συμμετοχή της Ινδίας) δημιούργησε ανησυχίες σε δυτικές πρωτεύουσες και έγιναν προσπάθειες για να μεταπείσουν την Ινδία από τη συμμετοχή της».

Το ινδικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι οι ασκήσεις «θα βαθύνουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία στον τομέα της Αμυνας και θα ενισχύσουν το πνεύμα συντροφικότητας μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας».