Την πώληση εκατοντάδων βρετανικών πυραύλων για τον ινδικό στρατό από το βρετανικό μονοπώλιο «Thales» συνολικής αξίας 350 εκατομμυρίων στερλινών (περίπου 468 εκατομμύρια δολάρια) συμφώνησαν μετά τη χθεσινή συνάντησή τους ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, με τον Ινδό ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι, στη Βομβάη. Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε άλλη μία σημαντική συμφωνία με την Ινδία για την πώληση ηλεκτροκίνητων κινητήρων για πλοία του πολεμικού ναυτικού αξίας περίπου 250 εκατομμυρίων στερλινών.
Η συμφωνία επήλθε, αφότου οι πρωθυπουργοί αμφοτέρων των χωρών εγκωμίασαν τις θετικές πλευρές της διμερούς εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψαν προ μηνών.
Η «Thales» σε εργοστάσιό της στη Βόρεια Ιρλανδία κατασκευάζει πυραύλους και για το καθεστώς Ζελένσκι στην Ουκρανία.