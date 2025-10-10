ΙΝΔΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Συμφωνία εκατομμυρίων για πυραύλους

Την πώληση εκατοντάδων βρετανικών πυραύλων για τον ινδικό στρατό από το βρετανικό μονοπώλιο «Thales» συνολικής αξίας 350 εκατομμυρίων στερλινών (περίπου 468 εκατομμύρια δολάρια) συμφώνησαν μετά τη χθεσινή συνάντησή τους ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, με τον Ινδό ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι, στη Βομβάη. Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε άλλη μία σημαντική συμφωνία με την Ινδία για την πώληση ηλεκτροκίνητων κινητήρων για πλοία του πολεμικού ναυτικού αξίας περίπου 250 εκατομμυρίων στερλινών.

Η συμφωνία επήλθε, αφότου οι πρωθυπουργοί αμφοτέρων των χωρών εγκωμίασαν τις θετικές πλευρές της διμερούς εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψαν προ μηνών.

Η «Thales» σε εργοστάσιό της στη Βόρεια Ιρλανδία κατασκευάζει πυραύλους και για το καθεστώς Ζελένσκι στην Ουκρανία.