ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μέτρα για εργατικό δυναμικό στις ανάγκες των μονοπωλίων

Πιέσεις και κυρώσεις στους ανέργους και «κίνητρα» στους συνταξιούχους για να δουλεύουν μέχρι τον τάφο...

Σε νέες αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις που ...«προωθούν την εργασία» κατέληξε χθες το υπουργικό συμβούλιο της γερμανικής συγκυβέρνησης Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD), που έχει προαναγγείλει εδώ και μήνες «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων» με στόχο τη μείωση των κοινωνικών δαπανών και την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, ανάμεσά τους και της πολεμικής βιομηχανίας.

Ετσι, το «εισόδημα των πολιτών» (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) μετατρέπεται σε «επίδομα βασικής ασφάλειας» για «όσους αναζητούν εργασία», σε μια περίοδο μάλιστα που αυξάνεται η ανεργία στη Γερμανία. Ενδεικτικά τον Αύγουστο οι επίσημα άνεργοι ξεπέρασαν τους 3 εκατ., για πρώτη φορά μέσα σε μια δεκαετία.

Στην ουσία επανέρχεται - μετά από ένα διάλειμμα μιας τετραετίας - το διαβόητο σύστημα «Χαρτζ 4» και επιβάλλονται αυστηρότερες κυρώσεις στους ανέργους προκειμένου να εξαναγκαστούν να δεχτούν μια θέση εργασίας.

Η σοσιαλδημοκράτισσα υπουργός Εργασίας και επικεφαλής του SPD, Μπέρμπελ Μπας, είπε τη γνωστή «καραμέλα»: «Προωθούμε την εργασία αντί της ανεργίας», ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι «η εύρεση εργασίας έχει προτεραιότητα έναντι της κατάρτισης και των προσόντων» του ανέργου.

Με δυο λόγια ο άνεργος θα πιέζεται ακόμη πιο έντονα από ό,τι πριν για να δεχτεί οποιαδήποτε εργασία, διαφορετικά θα μένει χωρίς επίδομα. Θα αναγκάζεται να καλύψει θέσεις και ανάγκες που έχουν οι επιχειρήσεις, με κάθε «τίμημα», ενώ ταυτόχρονα θα «ελαφρύνεται» και ο κρατικός προϋπολογισμός από δαπάνες που προορίζονται να καλύπτουν στοιχειωδώς λαϊκές ανάγκες.

Η Μπας επισήμανε πως για κάθε 100.000 επιπλέον ανέργους που πιάνουν δουλειά, οι κρατικές δαπάνες για το «εισόδημα πολιτών» μειώνονται κατά περίπου 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, ο άνεργος που θα χάσει δυο ραντεβού από τα τρία μηνιαία ραντεβού στο κέντρο εύρεσης εργασίας θα υποστεί μείωση των επιδομάτων του κατά 30%. Στο τρίτο χαμένο ραντεβού, το επίδομα κόβεται πλήρως. Αν δεν εμφανιστεί στην υπηρεσία τον επόμενο μήνα, τότε όλα τα επιδόματα θα τερματιστούν - συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων ενοικίου και θέρμανσης.

Σε αυτά τα ραντεβού στην υπηρεσία ο άνεργος πιέζεται να δεχτεί θέσεις εργασίας, ακόμη και άσχετες με τα προσόντα του ή χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του. Πρέπει να αιτιολογήσει για ποιον λόγο αρνείται την εργασία και να αποδείξει ότι πράγματι αναζητά εργασία.

Εξάλλου, το νομοσχέδιο αναφέρει ρητά ότι αν ένας άνεργος αρνηθεί να αναλάβει «εύλογη εργασία», δεν θα πρέπει πλέον να λαμβάνει επιδόματα.

Να σημειωθεί δε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ανέργου - π.χ. ιδιόκτητο σπίτι, αυτοκίνητο κ.ά. - παίζουν ρόλο στο αν θα λάβει επίδομα και τι ποσό.

«Ενεργή συνταξιοδότηση»

Επιπλέον η συγκυβέρνηση CDU/CSU - SPD αποφάσισε να δώσει «κίνητρα» στους ηλικιωμένους για να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κατά τα ευρωενωσιακά πρότυπα της «ενεργού γήρανσης» για δουλειά... μέχρι τον τάφο, στοχεύοντας επίσης στην αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που συχνά αναφέρουν οι επιχειρήσεις στη Γερμανία.

Ετσι, όποιος εξακολουθεί να εργάζεται μετά το νόμιμο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης - τάση που ενισχύεται γιατί όλο και περισσότεροι αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα μόνο με τη σύνταξή τους - δεν θα φορολογείται για μισθό έως και 2.000 ευρώ. Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, εξαιρούνται οι τεχνίτες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας.

Το μέτρο της «ενεργού συνταξιοδότησης» εντάσσεται σε ένα συνολικό πακέτο μεταρρυθμίσεων στη συνταξιοδότηση, που βρίσκεται υπό επεξεργασία και πρόκειται να αναθεωρήσει το επίπεδο των συντάξεων και άλλα σχετικά θέματα.

Στο μεταξύ το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε να επενδυθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό άλλα 3 δισ. ευρώ στην κατασκευή δρόμων, ενισχύοντας το Ειδικό Ταμείο για τις υποδομές.

Τέλος, για να τονωθεί η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θα δοθούν νέα κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.