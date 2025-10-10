ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Σερβική αντίδραση για τα τουρκικά όπλα στο Κόσοβο

Τουρκικής κατασκευής drones, γνωστών και ως RTF (Ready to Fly) Skydagger FPV, έφτασαν προχτές στη Πρίστινα, που, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Αλμπιν Κούρτι, «είναι εξοπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς και δυνατότητα να πλήττουν τόσο κινούμενους όσο και στατικούς εχθρικούς στόχους» και «ενισχύουν την ισχύ κρούσης του στρατού με τη χρήση νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός σύγχρονου πολέμου».

Επίσης, κάλεσε τη Σερβία «να αποφύγει την πολεμοχαρή ρητορική και να απομακρυνθεί οριστικά από την πολιτική του πρώην δικτάτορα Μιλόσεβιτς» και μίλησε και για νέα όπλα που θα έρθουν. Ηδη το 2023 η Τουρκία παρέδωσε στο Κόσοβο ένα σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου «Bayraktar», ενώ το 2024 συμφώνησε στην κατασκευή εργοστασίου παραγωγής βλημάτων πυροβολικού.

Από τη μεριά του, ο Σέρβος Πρόεδρος, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στην πρώτη του αντίδραση, προχτές, εμφανίστηκε οργισμένος, δηλώνοντας «σοκαρισμένος από τη συμπεριφορά της Τουρκίας και τη βάναυση παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και από τον συνεχιζόμενο εξοπλισμό των αρχών της Πρίστινας». Υποστήριξε δε ότι «είναι πλέον απολύτως σαφές ότι η Τουρκία δεν θέλει σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και ότι ονειρεύεται να αναβιώσει την οθωμανική αυτοκρατορία. Η Σερβία είναι μια μικρή χώρα, αλλά καταλάβαμε καλά το μήνυμα!..».

Ωστόσο, χτες ο Βούτσιτς «έπλεξε» και το εγκώμιο του Ερντογάν, λέγοντας θα είναι καλός «οικοδεσπότης για αυτόν» και ότι «είναι ο σπουδαιότερος Τούρκος ηγέτης μετά τον Μουσταφά Κεμάλ...».