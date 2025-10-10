Παρασκευή 10 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

Μεγάλες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης και καταδίκης της γενοκτονίας που πραγματοποιεί για δεκαετίες και με μεγαλύτερη ένταση τα τελευταία δυο χρόνια στη Γάζα το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ με τη στήριξη των ΗΠΑ και άλλων ιμπεριαλιστών, πραγματοποιήθηκαν χτες σε όλη την Κούβα με πρωτοβουλία του ΚΚ Κούβας και δεκάδων οργανώσεων του κουβανικού λαού και της νεολαίας.

Στην Αβάνα ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση, όπου από τις 7.30 το πρωί διαδήλωσαν πάνω από 100.000 άνθρωποι στο λεγόμενο Αντιιμπεριαλιστικό Βήμα στην παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν, καταγγέλλοντας το διαρκές έγκλημα που έχει οδηγήσει στον θάνατο πάνω από 65.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι άμαχοι και πάνω από 20.000 παιδιά, και σε δεκάδες χιλιάδες τραυματίες και ανάπηρους.

Στην πρώτη γραμμή της διαδήλωσης και της πορείας που ακολούθησε βρέθηκε η ηγεσία του Κόμματος και της κυβέρνησης, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ Μπερμούντες, ενώ στις πρώτες γραμμές ήταν Κουβανοί πρωτοπόροι και νέοι, Παλαιστίνιοι φοιτητές Ιατρικής στο νησί.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις έγιναν σε όλες τις μεγάλες πόλεις, διατρανώνοντας τη στήριξη στους Παλαιστίνιους που υποφέρουν από την ισραηλινή βαρβαρότητα. Οπως δηλωνόταν από τα πλακάτ, ποτέ δεν ήταν πιο απαραίτητη η στήριξη στη δίκαιη παλαιστινιακή υπόθεση. Οπως έλεγε και ο ιστορικός ηγέτης της Κουβανικής Επανάστασης, «η ανθρωπότητα δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει ούτε τον ηρωισμό αυτών που υφίσταται την κατοχή και την επίθεση ούτε τη βαρβαρότητα των επιτιθέμενων».


    

