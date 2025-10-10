ΚΟΥΒΑ

Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

που πραγματοποιεί για δεκαετίες και με μεγαλύτερη ένταση τα τελευταία δυο χρόνια στη Γάζα το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ με τη στήριξη των ΗΠΑ και άλλων ιμπεριαλιστών, πραγματοποιήθηκαν χτες σε όλη την Κούβα με πρωτοβουλία του

Στην Αβάνα ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση, όπου από τις 7.30 το πρωί διαδήλωσαν πάνω από 100.000 άνθρωποι στο λεγόμενο Αντιιμπεριαλιστικό Βήμα στην παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν, καταγγέλλοντας το διαρκές έγκλημα που έχει οδηγήσει στον θάνατο πάνω από 65.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι άμαχοι και πάνω από 20.000 παιδιά, και σε δεκάδες χιλιάδες τραυματίες και ανάπηρους.

Στην πρώτη γραμμή της διαδήλωσης και της πορείας που ακολούθησε βρέθηκε η ηγεσία του Κόμματος και της κυβέρνησης, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ Μπερμούντες, ενώ στις πρώτες γραμμές ήταν Κουβανοί πρωτοπόροι και νέοι, Παλαιστίνιοι φοιτητές Ιατρικής στο νησί.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις έγιναν σε όλες τις μεγάλες πόλεις, διατρανώνοντας τη στήριξη στους Παλαιστίνιους που υποφέρουν από την ισραηλινή βαρβαρότητα. Οπως δηλωνόταν από τα πλακάτ, ποτέ δεν ήταν πιο απαραίτητη η στήριξη στη δίκαιη παλαιστινιακή υπόθεση. Οπως έλεγε και ο ιστορικός ηγέτης της Κουβανικής Επανάστασης, «η ανθρωπότητα δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει ούτε τον ηρωισμό αυτών που υφίσταται την κατοχή και την επίθεση ούτε τη βαρβαρότητα των επιτιθέμενων».