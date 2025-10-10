ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι χώρες του ΝΑΤΟ συζητούν «δυναμική απάντηση» στον «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας

Μεταξύ άλλων με ανάπτυξη οπλισμένων drones στα σύνορα και «χαλάρωση» των οδηγιών εμπλοκής για τους πιλότους μαχητικών αεροσκαφών

Οι χώρες τουσυζητούν «μια πιο δυναμική απάντηση» στις «προκλητικές ενέργειες» της, αναφέρει δημοσίευμα των «Financial Times», που επικαλείται τέσσερις ΝΑΤΟικούς αξιωματούχους, σε μια ακόμη ένδειξη ότι ηστηνέχει μπει ανεπιστρεπτί σε τροχιά κλιμάκωσης, ανεξάρτητα από τα όποια παζάρια και «μπρος - πίσω».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα κράτη του ΝΑΤΟ εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη οπλισμένων drones κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία και τη χαλάρωση των περιορισμών στους πιλότους, ώστε να μπορούν να ανοίγουν πυρ εναντίον ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών, που παραβιάζουν σύνορα χωρών της ευρωατλαντικής «συμμαχίας».

Στο μεταξύ, τα εναέρια επεισόδια μεταξύ ρωσικών και ΝΑΤΟικών μαχητικών αεροσκαφών, με αναχαιτίσεις και καταγγελίες για παραβιάσεις, είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ιδιαίτερα στη Βαλτική.

Τα κράτη που συνορεύουν με τη Ρωσία, με την υποστήριξη της Γαλλίας και της Βρετανίας, ξεκίνησαν τις συζητήσεις, οι οποίες αργότερα έλαβαν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Πέρα από τον εξοπλισμό των drones επιτήρησης που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ρωσικές στρατιωτικές δραστηριότητες και τη «χαλάρωση» των κανόνων εμπλοκής για τους πιλότους που περιπολούν τα ανατολικά σύνορα, μία άλλη επιλογή που εξετάζεται είναι η διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων του ΝΑΤΟ στα σύνορα με τη Ρωσία, ειδικά σε πιο απομακρυσμένα και αφύλακτα μέρη των συνόρων.

Ορισμένες κυβερνήσεις πιέζουν για μία «πιο επιθετική στάση του ΝΑΤΟ», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Αλλες χώρες τάσσονται υπέρ μιας πιο συντηρητικής απάντησης, δεδομένων των κινδύνων άμεσης αντιπαράθεσης με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία.

«Υπάρχουν ενεργές συζητήσεις για αυτά τα ζητήματα, πώς να ανταποκριθούμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά στη Ρωσία», δήλωσε διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, με φόντο την εμφάνιση drones «αγνώστου προέλευσης» σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, τις παραβιάσεις των πολωνικών συνόρων από ρωσικά drones και άλλες καταγγελλόμενες παραβιάσεις στη Βαλτική.

Οπως τόνισε προχτές, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα του «υβριδικού πολέμου» που διεξάγεται εναντίον της, προσθέτοντας ότι μια σειρά περιστατικών «δεν ήταν τυχαία παρενόχληση», αλλά μέρος μιας συντονισμένης εκστρατείας για την αναστάτωση και την αποδυνάμωση του μπλοκ.

«Μόλις τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μαχητικά MiG έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πετάξει πάνω από κρίσιμες τοποθεσίες στο Βέλγιο, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Δανία και τη Γερμανία. Οι πτήσεις έχουν καθηλωθεί, αεροσκάφη έχουν απογειωθεί και έχουν αναπτυχθεί αντίμετρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών μας», είπε.

«Αυτό αποτελεί μέρος ενός ανησυχητικού μοτίβου αυξανόμενων απειλών. Σε ολόκληρη την Ενωσή μας έχουν κοπεί υποθαλάσσια καλώδια, αεροδρόμια και κόμβοι logistics έχουν παραλύσει από κυβερνοεπιθέσεις και εκλογές έχουν στοχοποιηθεί από εκστρατείες κακόβουλης επιρροής» ανέφερε, συμπληρώνοντας: «Πρόκειται για υβριδικό πόλεμο και πρέπει να τον λάβουμε πολύ σοβαρά υπ' όψιν».

Ζελένσκι: Τα ρωσικά αποθέματα βενζίνης μειώνονται

Για μείωση των ρωσικών αποθεμάτων βενζίνης κατά 1/5 έκανε λόγο ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, λόγω των ουκρανικών επιθέσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων βαθιά στη Ρωσία, με τις δύο πλευρές να εντείνουν τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της άλλης, κυρίως σε αγωγούς και σταθμούς φυσικού αερίου και σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Υπολογισμοί του «Reuters» τον Αύγουστο έδειξαν ότι οι ουκρανικές επιθέσεις είχαν μειώσει τη ρωσική διύλιση πετρελαίου κατά σχεδόν 1/5 σε ορισμένες ημέρες.

«Αυτό πρέπει ακόμη να επαληθευτεί, αλλά πιστεύουμε ότι έχουν χάσει έως και το 20% των αποθεμάτων βενζίνης τους - ως άμεσο αποτέλεσμα των επιθέσεών μας», δήλωσε ο Ζελένσκι. Ανέφερε ότι υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις ως προς τον αντίκτυπο, οι οποίες κυμαίνονται από 13% έως 20%.

Μία από τις τελευταίες επιθέσεις έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Kirishi, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, σταματώντας μια μεγάλη μονάδα επεξεργασίας αργού πετρελαίου, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου αυτήν την εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν εγχώριας παραγωγής πυραύλους «Neptune» και «Flamingo» σε πρόσφατες επιθέσεις.

Είπε, επίσης, ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 1.550 επιθέσεις σε στόχους σχετικούς με την Ενέργεια στις περιοχές Τσερνίχιβ, Σούμι και Πολτάβα τον τελευταίο μήνα, πετυχαίνοντας 160 χτυπήματα.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε χθες ότι έπληξε το εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου «Κορομπκόφσκι» και τις υποδομές μεταφοράς πετρελαίου στην ρωσική περιοχή Βόλγκογκραντ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε χθες ότι οι δυνάμεις του έπληξαν λιμενικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού, οι οποίες χρησιμοποιούνταν από τον ουκρανικό στρατό.

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν «επειγόντως», σύμφωνα με τον Ζελένσκι, να καταλάβουν τη στρατηγική ανατολική πόλη Ποκρόβσκ, καθώς η Μόσχα δεν κατάφερε να πείσει τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι είναι σε θέση να καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς.

Την επόμενη εβδομάδα, ο διευθυντής της ουκρανικής προεδρίας και ο πρωθυπουργός θα επισκεφθούν την Ουάσιγκτον, για να συζητήσουν θέματα αεροπορικής άμυνας, Ενέργειας και κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Εκκενώνονται Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ

Την εσπευσμένη απομάκρυνση οικογενειών με παιδιά που ζουν σε περιοχές των πόλεων Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ ζήτησαν χθες οι ουκρανικές αρχές.

Το Κραματόρσκ είναι η τελευταία μεγάλη πόλη του Ντονμπάς υπό τον έλεγχο του Κιέβου και απέχει περίπου 20 χλμ. από τη γραμμή του μετώπου. Το ίδιο και τα περίχωρά του αποτελούν στόχο «τακτικών επιθέσεων, κυρίως με την υποστήριξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών» μικρής εμβέλειας, κάτι που οδηγεί σε «καταστροφές κτιρίων κατοικιών και μη στρατιωτικών υποδομών» και «καθιστά αδύνατη τη λειτουργία των κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Σλοβιάνσκ, πόλης κοντά στο μέτωπο, επίσης στο Ντονμπάς, κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν γρήγορα, λόγω των ρωσικών πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.