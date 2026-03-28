Στους δρόμους και νέοι στρατευμένοι

Τη δική τους ξεχωριστή, συμβολική και ουσιαστική παρουσία είχαν και την Παρασκευή στο πλευρό των συναδέλφων τους, των συμφοιτητών και των γονιών τους οι νέοι στρατευμένοι. Με τη συμμετοχή τους στο μεγάλο συλλαλητήριο των σωματείων ξεκαθάρισαν ότι «οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά - έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά».

Ο Γιώργος Υφαντής μάλιστα, απευθύνοντας χαιρετισμό στη συγκέντρωση, τόνισε πως «ως νέος που υπηρετώ τη θητεία μου δεν θα μπορούσα να μην είμαι σήμερα εδώ και να ενώσω και εγώ τη φωνή μου, με όλους εσάς, τα εκατοντάδες σωματεία και φορείς, με τις χιλιάδες λαού που διεκδικούν και απόψε να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στο πολεμικό μακελειό. Να μην πληρώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας για ακόμα μια φορά τον "λογαριασμό" στο όνομα του λεγόμενου "εθνικού συμφέροντος"».

Στη συνέχεια τόνισε πως οι φαντάροι δεν τρώνε κουτόχορτο, καθώς και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους βιώνουν τις συνέπειες της εμπλοκής, το τεράστιο κύμα ακρίβειας. «Για ποια αναχαίτιση της ακρίβειας μιλάνε όταν τα εισιτήρια από Σάμο για Αθήνα στις ημέρες της άδειάς μας με την έκπτωση που έχουμε είναι 112 ευρώ; Γιατί ένα παιδί που υπηρετεί στην Κύπρο, να χρειάζεται να πληρώσει χρυσά τα εισιτήρια 200 με 300 ευρώ για να έρθει να δει την οικογένεια και τους δικούς του;». Από την άλλη υπογράμμισε ότι «την ίδια στιγμή δίνουν 7 δισ. για τους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς».





Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη σπουδαία προσπάθεια που κάνουν φαντάροι συγκροτώντας επιτροπές. Οπως είπε, «μας γέμισε όλους ελπίδα, μας έδωσε κουράγιο και μας δείχνει τον δρόμο η πρωτοβουλία των συναδέλφων φαντάρων σε μια σειρά περιοχές που συγκροτούν την επιτροπή τους όπως έχουν κάθε δικαίωμα. Βρήκαν τρόπο να συζητούν και να διεκδικούν συλλογικά. Να ζητούν επίσημη ενημέρωση από τις μονάδες για τις επικίνδυνες εξελίξεις. Να ενώσουν τις ανησυχίες τους αλλά και τις φωνές τους, για να αντιμετωπίσουν καθημερινά προβλήματα, αλλά και για να απεμπλακεί η χώρα μας από τον πόλεμο και να κλείσουν οι ΝΑΤΟικές βάσεις στο έδαφός μας, που έχουν γίνει στόχοι αντιποίνων. Για να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές αποστολές που βρίσκονται εκτός συνόρων. Να δοθούν δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους φαντάρους κατά τη διάρκεια της θητείας».