ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού έως την τελική δικαίωση

Χαιρετίζοντας τον ηρωικό αγώνα του Παλαιστινιακού λαού με αφορμή την 30ή Μάρτη, Ημέρα της Παλαιστινιακής Γης, η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) σημειώνει ανάμεσα σε άλλα σε σχετική ανακοίνωσή της:

«Καλούμε τον ελληνικό λαό να συνεχίσει να στέκεται αλληλέγγυος στον λαό της Παλαιστίνης και να στηρίζει τον αγώνα επιβίωσης που διεξάγει απέναντι σε έναν πανίσχυρο εχθρό. Να καταδικάζει με κάθε ευκαιρία την εγκληματική πολιτική που εφαρμόζει ενάντιά του το Ισραήλ με τη στήριξη και ανοχή όλων ανεξαίρετα των ιμπεριαλιστών. Να απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συμμετοχή της στο έγκλημα που συντελείται στην Παλαιστίνη, να διακόψει κάθε συνεργασία με την κυβέρνηση του εγκληματία Νετανιάχου και να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα του '67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η ΕΕΔΔΑ δηλώνει για μια ακόμα φορά την αμετάκλητη απόφασή της να σταθεί δίπλα στον παλαιστινιακό λαό, ώσπου ο αγώνας του να βρει δικαίωση, έως την τελική νίκη του».