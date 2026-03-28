Οι εξελίξεις στα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου εκτινάσσουν το αίσθημα ευθύνης και βάζουν τους κομμουνιστές μπροστά σε μεγάλα καθήκοντα

Στις συνθήκες της φωτιάς του ιμπεριαλιστικού πολέμου που φούντωσε μετά την εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και ενώ καθημερινά γίνεται πιο ενεργητική η συμμετοχή της Ελλάδας, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και των άλλων κομμάτων, για τα συμφέροντα της αστικής τάξης, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι το ΚΚΕ είναι το στήριγμα του λαού μας, οργανωτής της πάλης του, με βαθιά συναίσθηση του ρόλου του ως επαναστατικής πρωτοπορίας.

Οι εξελίξεις εκτινάσσουν το αίσθημα ευθύνης και βάζουν τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες, τους πρωτοπόρους εργαζόμενους, μπροστά σε μεγάλες υποχρεώσεις.

Απαιτούν στράτευση του καθενός και της καθεμιάς στην κοινή μας προσπάθεια για τη διαφώτιση του λαού και της νεολαίας, τη συσπείρωση νέων δυνάμεων και την ενίσχυση του αγώνα για την έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο, να κλείσουν τώρα η βάση της Σούδας και οι άλλες αμερικανικές βάσεις, να ανακληθεί η πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν όλα τα τμήματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται έξω από τα σύνορα. Να αντιμετωπίσουμε μαχητικά τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου και της αντιλαϊκής πολιτικής, την αβάσταχτη ακρίβεια, διεκδικώντας μέτρα πραγματικής ανακούφισης του λαού, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις.





Μέσα στην καθημερινή δράση, εξοπλισμένοι με τις Αποφάσεις του 22ου Συνεδρίου, ριχνόμαστε όλοι στη μάχη για να κατανοηθεί πλατιά στον λαό πως δεν χωράει αναμονή, η λύση βρίσκεται στη κλιμάκωση της εργατικής - λαϊκής πάλης για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για τη νέα σοσιαλιστική - κομμουνιστική κοινωνία, για να ζήσει ο λαός χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους, με πραγματική ειρήνη και ευημερία των παραγωγών του πλούτου.

Καλλιεργεί αυταπάτες:

- Οτι τη λύση θα δώσει η χρεοκοπημένη διπλωματία, η ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών, που οδηγεί σε νέες πολεμικές συγκρούσεις. Οτι το φάρμακο είναι η τήρηση του «διεθνούς δικαίου», που έχει γίνει κουρέλι, όπως κάνει η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία και ο ανεκδιήγητος Τσίπρας.

- Οτι έχουμε ισχυρούς συμμάχους και σύγχρονα όπλα και δεν φοβόμαστε τίποτα, όπως λέει η κυβέρνηση, για να βάζει πιο βαθιά τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

- 'Η ότι ο πόλεμος είναι ευκαιρία και η πολεμική οικονομία θα εξασφαλίσει ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας, όπως προβάλλει η εργοδοσία για να αυξάνει τα κέρδη της, με τη στήριξη της ΝΔ και της βολικής αντιπολίτευσης.

Τα αστικά επιτελεία και τα αστικά Μέσα Ενημέρωσης επιχειρούν σχεδιασμένα να χειραγωγήσουν τον λαό και τη νεολαία, να δηλητηριάσουν τη σκέψη τους με τις θέσεις της αστικής τάξης, να προστατέψουν το σύστημα, να αποκρύψουν τις πραγματικές αιτίες του πολέμου, να δικαιολογήσουν την κυβέρνηση, τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα του συστήματος, που έχουν εγκληματικές ευθύνες για την πρόσδεση της χώρας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και τη μετατροπή της σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων.





Οι πραγματικές αιτίες του ιμπεριαλιστικού πολέμου

Πίσω από κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο προβάλλει το καπιταλιστικό κέρδος, που τροφοδοτεί τους ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών, για το μοίρασμα του κόσμου.

Η Μέση Ανατολή και ο Περσικός Κόλπος διαθέτουν τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, σημαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, κρίσιμες ενεργειακές αρτηρίες και χρόνια τώρα βασικός στόχος των Αμερικανών και του Ισραήλ είναι ο έλεγχος της περιοχής, η δημιουργία της «Νέας Μέσης Ανατολής», για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους.

Αυτό το σχέδιο υλοποιούν με την κατοχή στα παλαιστινιακά εδάφη, τη γενοκτονία στη Γάζα και την προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ στη Δυτική Οχθη, την επιβολή των τζιχαντιστών στη Συρία, τις φρικαλεότητες στον Λίβανο, που δολοφονούν τον λαό του.

Η βασική αιτία της επίθεσης των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν είναι ο έλεγχος της χώρας με όλα τα μέσα, με τη δολοφονία της ηγεσίας του, την κατάληψη ή τον διαμελισμό της για να αρπάξουν τον πλούτο της, να προωθήσουν τον ινδικό εμπορικό δρόμο από την Ασία στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, που αντιπαρατίθεται στον κινεζικό «Νέο Δρόμο του Μεταξιού», στον οποίο συμμετέχει το Ιράν. Να στερήσουν από την Κίνα μια φτηνή πηγή Ενέργειας.

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή όπως και ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία αποτελούν εκδήλωση του σφοδρού ανταγωνισμού, της πολύμορφης αναμέτρησης ΗΠΑ και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία, την ηγετική θέση στο καπιταλιστικό σύστημα, και αυτό γεννάει διαρκώς πολεμικές ή εν δυνάμει πολεμικές εστίες σε όλη την υδρόγειο.

Η κατάσταση αυτή, η διασταύρωση των πολεμικών μετώπων, επιβεβαιώνει την εκτίμηση της Πολιτικής Απόφασης του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, ότι «για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βρισκόμαστε τόσο κοντά σε έναν Γ' Παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό Πόλεμο».

Σε κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση χρησιμοποιούνται προσχήματα. Το έχουμε ζήσει στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία, στην Ουκρανία και τελευταία στη Βενεζουέλα. Τώρα ΗΠΑ και Ισραήλ χρησιμοποιούν τα προσχήματα για το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν ή τη «δημοκρατία» και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού, τον οποίο σκοτώνουν μαζικά.

Ετσι κάνουν, επεμβαίνουν πολιτικά - στρατιωτικά καταπατώντας το δικαίωμα κάθε άλλου λαού να καθορίζει την πορεία της χώρας του, να βρει τον δρόμο που αντιστοιχεί στα αυτοτελή του συμφέροντα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ υιοθετεί και αναμασά τα προσχήματα για να δικαιολογήσει τα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα (...) Τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα με υποκριτικές διαφοροποιήσεις υποστηρίζουν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, το κόμμα της Κωνσταντοπούλου και αυτό του Βελόπουλου, που έχουν ταχθεί με τα συμφέροντα της αστικής τάξης, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τη στρατηγική τους, κάνοντας υποκριτική και άσφαιρη κριτική στον Μητσοτάκη για να παραπλανήσουν τον λαό. Ολοι τους συμπλέουν με την κυβέρνηση και κρύβουν τις πραγματικές αιτίες του πολέμου.

Νέα ποιοτικά στοιχεία

Το μακελειό στη Μέση Ανατολή έχει νέα ποιοτικά στοιχεία. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ποντάρισαν στον άμεσο έλεγχο της κατάστασης μετά τη δολοφονία της ιρανικής ηγεσίας, αλλά διαψεύστηκαν. Ο πόλεμος κλείνει μήνα και το Ιράν υλοποιεί σχέδιο αντιποίνων, επιτίθεται με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στο Ισραήλ, σημαδεύει αμερικανικές βάσεις, στρατιωτικές, ενεργειακές και άλλες σημαντικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Ιράκ, στο Κουβέιτ, προκαλώντας μεγάλες ζημιές που έχουν οδηγήσει σε αναστολή της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Επιτέθηκε με drone στη βρετανική βάση στην Κύπρο. Ελέγχει, μπλοκάρει και επιτρέπει επιλεκτικά το πέρασμα μικρού αριθμού εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, όπου διακινείται το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, κέντρο της αναμέτρησης και εστία κλιμάκωσης του πολέμου, με μεγάλες οικονομικές συνέπειες.

Ολα τα σενάρια είναι ανοιχτά! Επαγρυπνούμε, δεν εφησυχάζουμε από τις αμερικανικές ανακοινώσεις για ειρηνευτικές συνομιλίες. Εχουμε ζήσει τις κατ' όνομα εκεχειρίες στην Παλαιστίνη και στον Λίβανο. Συγκεντρώνεται τεράστια αμερικανική δύναμη πυρός, προετοιμάζεται χερσαία επέμβαση, κατάληψη ιρανικών νησιών που θα τινάξει τον Περσικό Κόλπο και την ευρύτερη περιοχή στον αέρα.

Ταυτόχρονα, αναζητείται συμβιβασμός για να ξεπεραστούν προσωρινά τα ρήγματα στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο και να πάρουν μέρος στις επιχειρήσεις κράτη - μέλη της ΕΕ και η Βρετανία.

Σ' αυτήν την κατεύθυνση εξετάζεται και η επέκταση του ρόλου της ευρωενωσιακής επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου παραμένει η ελληνική φρεγάτα, ώστε να κινηθεί στον Κόλπο του Ομάν και στα Στενά του Ορμούζ, όπως προβλέπει η αρχική απόφαση της ΕΕ. Αυτό το κρύβουν και το ΚΚΕ τους προειδοποιεί να μη διανοηθούν καν να σκεφτούν αυτό το ενδεχόμενο.

Σ' αυτήν την παγίδα του θανάτου βρίσκονται εγκλωβισμένα εκατοντάδες πλοία, χιλιάδες ναυτεργάτες και μεταξύ αυτών ελληνικά πληρώματα (...) Σ' αυτές τις συνθήκες αποκτά μεγάλη σημασία η πάλη του ΚΚΕ, οι πρωτοβουλίες και οι κινητοποιήσεις των σωματείων ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, στο πλευρό των ναυτεργατών που απήργησαν στις 5 Μάρτη και θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

Ο αγώνας αυτός συναντιέται με την περήφανη στάση των πληρωμάτων που αρνούνται να υπογράψουν την καταδίκη τους.

Αποκτούν μεγάλη σημασία ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ταξικού κινήματος και ο συντονισμένος απεργιακός αγώνας λιμενεργατών, ναυτεργατών, εργαζομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις στον Πειραιά και στο Θριάσιο στις 6 Φλεβάρη, στο πλαίσιο της κοινής δράσης με τους λιμενεργάτες σε 20 λιμάνια, σε 7 χώρες, με το σύνθημα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο τους» και τη διεκδίκηση σημαντικών αιτημάτων. Οι λιμενεργάτες της COSCO με πρωτοβουλία του ταξικού σωματείου μπλοκάρουν και πάλι στρατιωτικά φορτία για το Ισραήλ. Αξιοποιούμε την πείρα και συνεχίζουμε! (...)

Βαθιά και επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας

Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα ψεύδονται ασύστολα και προσπαθούν να εφησυχάσουν τον λαό πως η Ελλάδα δεν συμμετέχει στον πόλεμο.

Ποια είναι η αλήθεια;

Στις βάσεις σταθμεύουν αμερικανικά και ΝΑΤΟικά αεροσκάφη, ελλιμενίζονται πολεμικά πλοία, φορτώνονται με πυραύλους και άλλο οπλισμό, ανεφοδιάζονται με καύσιμα, στηρίζεται η επιμελητεία, χρησιμοποιούνται τηλεπικοινωνίες και κατασκοπευτικά μέσα.

Αν ήταν διαφορετικά, αν δεν υπήρχε εμπλοκή, δεν θα συνεδρίαζε το ΚΥΣΕΑ, δεν θα έψαχνε η κυβέρνηση για πυραύλους Patriot και άλλα αντιπυραυλικά μέσα, δεν θα εγκαθιστούσε τέτοια συστήματα στην Κάρπαθο, δεν θα σήμαινε συναγερμό.

Η Ελλάδα είναι στόχος ιρανικών αντιποίνων και καμία αντιπυραυλική προστασία δεν αποτελεί εγγύηση, όπως δεν αποτέλεσε ο πολυδιαφημισμένος «Σιδηρούς Θόλος» του Ισραήλ ή τα συστήματα στα κράτη του Κόλπου.

Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας και ξετινάζουμε την ύπουλη προπαγάνδα της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων ότι η Ελλάδα είναι «πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας». Είναι μέσα στον κυκλώνα, η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου και τους αμερικανοΝΑΤΟικούς - ευρωατλαντικούς στόχους χειροτερεύει τη ζωή του λαού, τον βάζει σε μεγάλους κινδύνους.

Τις προάλλες η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που προορίζονταν για τον ενεργειακό κολοσσό της «Aramco», και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόλμησε να πει ότι «η κατάρριψη ιρανικών πυραύλων δεν είναι θέμα εμπλοκής, αλλά μια αμυντική ενέργεια», ενώ ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης έφτασαν στο σημείο να ισχυριστούν πως οι Patriot προστατεύουν το επίπεδο ζωής του λαού και των Ευρωπαίων πολιτών.

Βιάζουν την απλή λογική, γελοιοποιούνται. Η παρουσία ελληνικής πυροβολαρχίας 2.000 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα σημαίνει ενεργή συμμετοχή στον πόλεμο, ενισχύει τον κίνδυνο αντιποίνων, η ζωή των Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών είναι στην κόψη του ξυραφιού.

Η «κουλτούρα των φέρετρων» που καλλιεργούν τα αστικά επιτελεία μυρίζει θάνατο, και πρέπει να γνωρίζει ο λαός πως η Στρατηγική Συμφωνία Ελλάδας - Σαουδικής Αραβία το 2024 γράφει με κατάμαυρα γράμματα ότι «τα υπολείμματα ή οι ανθρώπινες σοροί των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που προκύπτουν από οποιοδήποτε περιστατικό ή ατύχημα παραμένουν στην κυριότητα και υπό τον έλεγχο της Ελληνικής Δημοκρατίας»!

Αυτά συμφώνησαν οι βρικόλακες και τη συμφωνία αυτή την ψήφισαν μαζί με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Βελόπουλος ψήφισε την ανανέωσή της. Τώρα κλαψουρίζουν και τους παραδίδουμε στη χλεύη του λαού μας.

Το βαρέλι δεν έχει πάτο. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να στείλει ελληνική στρατιωτική μονάδα στη Γάζα για τη μετατροπή της σε αμερικανικό και ισραηλινό προτεκτοράτο, και το ΚΚΕ αντιστέκεται και διαθέτει όλες του τις δυνάμεις για να ματαιωθεί αυτό το σχέδιο.

Η πραγματικότητα για την Κύπρο

Η Κύπρος μπήκε έντονα στο κάδρο των πολεμικών εξελίξεων μετά την έκρηξη ιρανικού drone στη βρετανική - ΝΑΤΟική βάση στο Ακρωτήρι, και η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να αξιοποιήσει πολιτικά την αποστολή 2 φρεγατών και 4 μαχητικών F-16 στο νησί. Οργανώθηκε εκστρατεία εξαπάτησης του ελληνικού και του κυπριακού λαού, με τη στήριξη των Μέσων Ενημέρωσης. Αλλά το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.

Η Κύπρος στοχοποιήθηκε γιατί στο έδαφός της δραστηριοποιούνται δύο βρετανικές βάσεις, βρετανικό έδαφος, μέρος των Συμφωνιών Λονδίνου και Ζυρίχης, που παραχώρησαν περιορισμένη ανεξαρτησία στην Κύπρο.

Αυτές προστατεύει η ελληνική αποστολή, μαζί με στρατιωτικές δυνάμεις της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Βρετανίας. Προστατεύουν επίσης τις αμερικανικές και γαλλικές εγκαταστάσεις στο αεροδρόμιο «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και της ναυτικής βάσης στο Μαρί, στο πλαίσιο της ΝΑΤΟποίησης της Κύπρου στην πορεία προετοιμασίας για ένταξη του νησιού στη λυκοσυμμαχία, όπως έχει δηλώσει προκλητικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Τα περί προστασίας του ελληνισμού ήταν το εφεύρημα για να καλυφθεί ο βασικός στόχος και να πουλήσει για εσωτερική κατανάλωση εθνικοπατριωτικά φούμαρα η κυβέρνηση, με τη στήριξη των άλλων κομμάτων, να καπηλευθεί την ευαισθησία του λαού μας για την Κύπρο και την αγωνία του κυπριακού λαού.

Τα σχέδια αυτά αποκαλύφθηκαν πλατιά όταν η ελληνική κυβέρνηση με τη στήριξη των άλλων κομμάτων απέστειλε μαχητικά F-16 στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία των αμερικανικών βάσεων και υποδομών στη Βουλγαρία, και σήμερα γίνεται ευρύτερα κατανοητή η απάτη για τα περί ελληνισμού.

Γιατί αυτός δεν υπάρχει ούτε στη Βουλγαρία, ούτε στη Σαουδική Αραβία όπου είναι οι Patriot, ούτε στην Ερυθρά και στον Λίβανο όπου περιπολούν οι φρεγάτες, ούτε στο Κόσοβο ή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη όπου έχουν εγκατασταθεί ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Τα δεινά της Κύπρου έχουν προέλθει από τη θέση της μέσα στις συμπληγάδες των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και την ένταξή της στα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με ευθύνη της κυπριακής αστικής τάξης, που αναζητά δρόμους αναβάθμισης του ρόλου της.

52 χρόνια τουρκικής κατοχής και τόσο ο Μητσοτάκης όσο και ο Μακρόν στη φιέστα που έστησαν πρόσφατα στην Κύπρο δεν είπαν μία λέξη γι' αυτήν, την ώρα που η τουρκική ηγεσία έστελνε 6 F-16 και προχωρούσε στην παραπέρα στρατιωτικοποίηση των κατεχομένων εδαφών, αξιοποιώντας τις στρατηγικές σχέσεις με την ΕΕ και τον οπλισμό που εξασφαλίζει από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και άλλα ΝΑΤΟικά κράτη, δυναμώνοντας τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Υπάρχουν δύο πατρίδες

Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, σε κάθε κυβέρνηση και κόμμα του κεφαλαίου! Το ΚΚΕ ενημερώνει τον λαό και προειδοποιεί για την παγίδα που έχει στηθεί με το δόλωμα του «εθνικού συμφέροντος» και της «εθνικής ενότητας» μεταξύ της πλουτοκρατίας και του λαού, των εκμεταλλευτών και των εκμεταλλευομένων.

Αυτών που θησαυρίζουν, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των μεγαλεμπόρων, στις πλάτες της εργατικής τάξης, των βιοπαλαιστών αγροτών και επαγγελματιών, που υποφέρουν, αντιμέτωποι με χίλια μύρια προβλήματα. Ποτέ και πουθενά δεν υπήρχαν κοινά συμφέροντα σε μια κοινωνία χωρισμένη σε τάξεις, σε μια ταξική κοινωνία, όπως ο καπιταλισμός.

Υπάρχουν δύο πατρίδες!

Η πατρίδα του μεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, με τη στήριξη του αστικού κράτους και των νόμων του, για τις μπίζνες και τα κέρδη του.

Και υπάρχει η πατρίδα «των ταπεινών και των καταφρονεμένων», του λαού που παλεύει στο έδαφός της, την πονάει και θέλει να την κάνει καλύτερη, να ζήσει ανθρώπινα, χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους.

Ιστορικά οι εργάτες, οι αγρότες, οι άνθρωποι του μόχθου οργανώθηκαν στο ΕΑΜ, στην ΕΠΟΝ, στον ΕΛΑΣ, πήραν μέρος στην Αντίσταση με εμπνευστή και αιμοδότη το ΚΚΕ.

Η αστική τάξη την «κοπάνησε», πήγε στη Μέση Ανατολή με την αστική κυβέρνηση, συνεργάστηκε με τον κατακτητή και με τους Εγγλέζους στη συνέχεια, και αυτά τα ιστορικά διδάγματα προφυλάσσουν και προειδοποιούν.

Η «εθνική ενότητα» επιδιώκει να σκύψει ο λαός το κεφάλι, να υποστεί τις οικονομικές θυσίες που του ζητάνε και να οδηγηθεί στα πολεμικά σφαγεία για τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Αλλά εδώ υπάρχει το ΚΚΕ, που πιστεύει στα αυτοτελή συμφέροντα του λαού σε όλες τις συνθήκες, πρωταγωνιστεί στους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες και απαιτεί την έξοδο της χώρας από τον πόλεμο, μέχρι το τέλος, μέχρι ο λαός να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του.

Είναι εδώ το ΚΚΕ, με ιστορικές παρακαταθήκες, με τους 200 ήρωες κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από τους ναζί - φασίστες στην Καισαριανή με το κεφάλι και τη γροθιά ψηλά, τους χιλιάδες αλύγιστους της ταξικής πάλης που διώχθηκαν, φυλακίστηκαν, δολοφονήθηκαν από το αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου και πήρανε και πάλι τα όπλα γράφοντας τη μεγάλη εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που τιμούμε τα 80 χρόνια από την έναρξή του.

Αυτήν την ηρωική διαδρομή τιμούμε με νέους αγώνες, με συναίσθηση του αρνητικού συσχετισμού αλλά με πίστη στο δίκιο και στη δύναμη της εργατικής τάξης και του λαού μας, για να χτίσουμε μια Ελλάδα όπου η εξουσία θα είναι στα χέρια των πολλών, των παραγωγών του πλούτου, τα μέσα παραγωγής, τα οικονομικά εργαλεία θα είναι δική τους ιδιοκτησία και θα αναπτυχθούν με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων.

Ο καπιταλισμός δεν είναι παντοδύναμος. Ανατράπηκε από τη μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός ηττήθηκε στο Βιετνάμ και στην Κούβα από την πάλη των λαών και αυτά είναι ανεξίτηλα ιστορικά συμπεράσματα, εφόδια στον αγώνα μας.

Στεκόμαστε στο πλευρό της Κουβανικής Επανάστασης. Εκφράζουμε με όλα τα μέσα την αμέριστη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στο ΚΚ Κούβας, στην Κούβα και τον λαό της που βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο και υποφέρει από την έλλειψη καυσίμων, φαρμάκων και τροφίμων. Είμαστε σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ και παλεύουμε για να τερματιστεί ο εγκληματικός αποκλεισμός, και να διαγραφεί το Νησί της Επανάστασης από την άθλια λίστα των «κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας».

Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα

(...) Τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν ακριβά την κυρίαρχη πολιτική και η κυβέρνηση με την ΕΕ τα καλούν σήμερα να φορτωθούν νέα βάρη, να πληρώσουν για την πολεμική οικονομία και την πολεμική εμπλοκή, μια νέα καπιταλιστική κρίση. Με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα λιπάσματα, στα αγροτικά εφόδια, στα τρόφιμα, στα άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης.

Οργιάζουν τα 12ωρα και 13ωρα, εντείνονται η εκμετάλλευση και η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς για να βγουν οι παραγγελίες ή για να καλυφθούν οι όποιες απώλειες, ιδιαίτερα σε κλάδους που μπορεί να δεχτούν πλήγμα, όπως ο Τουρισμός.

Η πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη του κεφαλαίου καθηλώνει τους μισθούς πατώντας στην κατάπτυστη «Κοινωνική Συμφωνία» της κυβέρνησης με τη μαφία της ΓΣΣΕ, με τη ΔΑΚΕ, την ΠΑΣΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ελεγχόμενο για κακουργήματα εργατοπατέρα Παναγόπουλο, που και εδώ στη Χαλκίδα, στο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου έπαιξε βρώμικο ρόλο, αλλά οι εργάτες τον απομόνωσαν και εξέλεξαν την ταξική του διοίκηση.

Είναι αστείες οι αναφορές της κυβέρνησης περί «εισαγόμενου πληθωρισμού». Είναι συνένοχη για τη στήριξη της επέμβασης των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, σε ρόλο «σημαιοφόρου». Είναι υπεύθυνη, μαζί και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, για τη συμμετοχή στον ενεργειακό πόλεμο ΗΠΑ - ΕΕ - Ρωσίας, για την εξάρτηση από το πανάκριβο LNG, την εγκατάλειψη των εγχώριων ενεργειακών υλών, όπως ο λιγνίτης.

Καμία πίστη στα λόγια του αέρα ότι θα πάρει μέτρα στήριξης του λαού. Τα είδαμε, ξαναφέρνει τα γνωστά «fuel pass», που στην πράξη επιδοτούν την αύξηση των τιμών, δίνει νέα προνόμια στο κεφάλαιο, χρηματοδοτεί τους εφοπλιστές, διαφημίζει την άθλια αύξηση του κατώτατου μισθού της πείνας, που την έχει εξανεμίσει ήδη η ακρίβεια.

Δυναμώνουμε το μέτωπο κατά των γνωστών εκβιασμών για τη δημοσιονομική αντοχή και τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Ληστεύουν τον λαό με τη φορολογία και δίνουν δισ. ευρώ επιχορηγήσεις στο κεφάλαιο, 30 δισ. σε εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, μισό εκατομμύριο ευρώ την ημέρα για τη φρεγάτα που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Προετοιμαζόμαστε για μεγάλες μάχες. Δουλεύουμε για την Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη και προετοιμαζόμαστε για την Εργατική Πρωτομαγιά, εντείνουμε την προσπάθεια για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, τη μαζικοποίηση, την ενίσχυση της δράσης των σωματείων και το χτίσιμο της Κοινωνικής Συμμαχίας, αξιοποιώντας την πείρα που αποκτήθηκε στις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις. Παρεμβαίνουμε και αναδεικνύουμε τις πραγματικές αιτίες του εγκλήματος των Τεμπών, για να πληρώσουν πολιτικά και ποινικά οι υπεύθυνοι.

Οργανώνουμε συσκέψεις, συζητάμε πλατιά με τους εργαζόμενους και τη νεολαία. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο, την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με τον λαό κυρίαρχο, με σχέσεις αμοιβαίου οφέλους και αλληλεγγύης με τους άλλους λαούς. Απαιτούμε λεφτά για τους μισθούς, τις συντάξεις, την Υγεία και την Παιδεία, και όχι για του πολέμου τα σφαγεία (...)

Ο λαός, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, να σηκώσει τη σημαία του αντικαπιταλιστικού - αντιμονοπωλιακού αγώνα, της αντεπίθεσης, της μαχητικής υπεράσπισης των συμφερόντων του, και να βάλει πλώρη για έναν αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι την οριστική απαλλαγή από το σύστημα της φτώχειας, των πολέμων και της εκμετάλλευσης.

Σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με το ΚΚΕ μπροστά.