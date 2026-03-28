Σάββατο 28 Μάρτη 2026 - Κυριακή 29 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Τι κάνουν τα μεταγωγικά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας;

Εκτακτα πήρε τον λόγο στη συγκέντρωση ο Βαγγέλης Γκίνης, πρόεδρος της Ενωσης ΕΒΕ Ελευσίνας, κάνοντας μια σοβαρή καταγγελία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στις γειτονιές κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο «μας έχουν πάρει τα αυτιά τις τελευταίες μέρες και νύχτες οι κινητήρες διαφόρων μεταγωγικών, που τα βλέπουμε να απογειώνονται και να προσγειώνονται πάνω από τα κεφάλια μας και αναρωτιόμαστε όλοι τι συμβαίνει.

Πώς εξηγείται η τόσο μεγάλη κινητικότητα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο από όσο γνωρίζουμε ούτε υποδέχεται ούτε φιλοξενεί τουρίστες που θέλουν να θαυμάσουν από κοντά την ιστορική πόλη της Ελευσίνας;».

Κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα ξεκάθαρες απαντήσεις στον λαό ολόκληρης της περιοχής του Θριασίου «και να σταματήσει να κάνει την "παλαβή", ότι τάχα δεν πήρε το μήνυμα της ιστορικής απεργίας της 6ης Φλεβάρη, όταν νέκρωσαν μεγάλοι χώροι δουλειάς και ενεργειακοί όμιλοι».

Απευθυνόμενος ειδικά στους «επισκέπτες» της Ελευσίνας με τα μεταγωγικά τους, τους ενημέρωσε για την πλούσια αγωνιστική παράδοση και Ιστορία της: «Για παράδειγμα το 1974 οι Αμερικάνοι έφτιαξαν βάση στην παραλία και ενώ είχαν υπογράψει για πενταετή παραμονή, έφυγαν σχεδόν 12 μήνες μετά "διά λιθοβολισμού", όπως έγραψαν οι εφημερίδες της εποχής. Οι διαδηλώσεις ήταν μαζικές και ο λαός της Ελευσίνας στάθηκε όρθιος απέναντί τους. Η αγωνιστική αυτή παράδοση της πόλης περνά από γενιά σε γενιά, γι' αυτό και η απάντηση στο ερώτημα των συναδέλφων αν μπορούμε σήμερα να αντιδράσουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν είναι: Ναι, μπορούμε! Ούτε να το σκέφτονται λοιπόν να πατήσουν το πόδι τους σήμερα στην περιοχή μας, με όποια αμφίεση κι αν εμφανιστούν, είτε με στρατιωτική παραλλαγή είτε με το κουστούμι του επενδυτή».

«Ο λαός της Ελευσίνας και συνολικά της Δυτικής Αττικής θα απαντήσει ξανά, πιο μαζικά αυτήν τη φορά. Η Ελευσίνα όπως και καμία άλλη πόλη δεν προσφέρεται για τα βρώμικα σχέδιά τους!», κατέληξε.

    

