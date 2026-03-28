Πρόκληση και κοροϊδία οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τον νέο κατώτατο μισθό

«Πρόκληση και κοροϊδία» χαρακτηρίζει το ΠΑΜΕ τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό (βλ. και σελ. 5). Αναλυτικά σημειώνει:

«Η αύξηση - κοροϊδία στον κατώτατο μισθό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ανέρχεται μόλις σε 27 ευρώ καθαρά τον μήνα ή σε 79 λεπτά τη μέρα σε όσους αμείβονται με μεροκάματο. Η κυβέρνηση καταδικάζει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους να τα βγάλουν πέρα με 771 ευρώ τον μήνα, τη στιγμή που τα ενοίκια έχουν φτάσει τα 600 και 700 ευρώ, που τα έξοδα για τρόφιμα και καύσιμα υπολογίζονται σε πάνω από 400 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για χυδαία πρόκληση, που δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως "στήριξη" τα ψίχουλα, την ίδια ώρα που στηρίζει με κάθε τρόπο τους επιχειρηματικούς ομίλους, που βυθίζει ακόμα πιο βαθιά τον λαό στη φτώχεια και στην ανασφάλεια για να υλοποιηθούν οι στόχοι της πολεμικής οικονομίας, και εμπλέκει τη χώρα μας ακόμα πιο βαθιά στον πόλεμο.

Ολοι οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν ότι η καταιγίδα του ιμπεριαλιστικού πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, στον οποίο η κυβέρνηση της ΝΔ έχει εμπλέξει ενεργά τη χώρα, πυροδότησε νέα εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα. Ηδη οι υπέρογκες αυξήσεις επεκτείνονται στα τρόφιμα και σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις διαρκείς ανατιμήσεις των προηγούμενων χρόνων. Τα κυβερνητικά πανηγύρια είναι πρόκληση για χιλιάδες εργαζόμενους που βλέπουν τον μισθό να τελειώνει στα μέσα του μήνα, που δεν μπορούν να καλύψουν το ρεύμα, το νοίκι, το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα, τις στοιχειώδεις ανάγκες τις δικές τους και των παιδιών τους.

Η ανακοίνωση για τον κατώτατο μισθό είναι στο πλαίσιο της "Κοινωνικής Συμφωνίας" ντροπής που υπέγραψαν κυβέρνηση, εργοδότες και η ελεγχόμενη για σκάνδαλα ηγεσία της ΓΣΕΕ. Μια ηγεσία που όχι μόνο ανέχεται αυτήν την απόφαση - κοροϊδία, αφού το ίδιο το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ προσδιορίζει τον κατώτατο μεικτό μισθό στα 1.052 ευρώ ώστε να εξασφαλίζεται ένα στοιχειώδες επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά αυτό το αίσχος των παγωμένων μισθών το επιβάλλει και στις κλαδικές Συμβάσεις. Αυτό επιβεβαιώθηκε και με τη Συλλογική Σύμβαση του Επισιτισμού που υπέγραψαν η ΓΣΕΕ και η ηγεσία της ΠΟΕΕΤ στα 930 ευρώ, μόλις 10 ευρώ πάνω από τον κατώτατο μισθό, χωρίς να ρωτήσουν κανένα συνδικάτο του κλάδου. Τέτοια είναι η ξεφτίλα των εργατοπατέρων και της κυβέρνησης, που πανηγύριζαν για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς.

Μέσος μισθός κάτω και από το 2011

Ετσι, ο μέσος μισθός των εργαζομένων της χώρας μας παραμένει μικρότερος από το 2011, ακόμα και σε ονομαστικές τιμές, χωρίς να υπολογίζεται ο μεγάλος πληθωρισμός αυτών των ετών, που έχει εξανεμίσει τους πραγματικούς μισθούς στην κυριολεξία.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που από τη μια ο κατώτατος μισθός καθορίζεται με κυβερνητική απόφαση, με κριτήριο την "εθνική ανταγωνιστικότητα" της οικονομίας, και από την άλλη η υπογραφή κλαδικών Συμβάσεων επιτρέπεται μόνο με τις ευλογίες της τρόικας κυβέρνησης - ΣΕΒ - ΓΣΕΕ, στο ύψος του κατώτατου μισθού και γύρω από αυτόν, πάντοτε σύμφωνα με όσα "αντέχουν" να δώσουν οι εργοδότες.

Κάθε σωματείο, κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη τώρα να πάρει θέση μάχης. Να δυναμώσει η διεκδίκηση απέναντι στην πολιτική που μας θέλει φτηνούς, σιωπηλούς και συμβιβασμένους. Για να δυναμώσει η οργάνωση σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς. Για να δοθεί αποφασιστική απάντηση στην κυβερνητική κοροϊδία, στην εργοδοτική επιθετικότητα, στην υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων από κυβέρνηση, ΣΕΒ και ηγεσία της ΓΣΕΕ. Για να περάσει στα χέρια των εργαζομένων η υπόθεση της διεκδίκησης, του συντονισμού και της αντεπίθεσης.

Τέτοιος αγωνιστικός σταθμός είναι η Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ το Σάββατο 4 Απρίλη στην Καισαριανή, στην οποία ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή εκατοντάδες συνδικάτα και χιλιάδες συνδικαλιστές που δεν συμβιβάζονται με αυτήν την πολιτική και παλεύουν για την ανατροπή της.

Καλούμε σε μαζικό αγωνιστικό ξεσηκωμό. Καμία ανοχή σε αυτήν την κοροϊδία. Το ποτήρι ξεχείλισε.

Τα εργατικά σωματεία οργανώνουμε την παρέμβασή μας στους χώρους δουλειάς, δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για: