ΙΣΡΑΗΛ

Καταστρώνει σχέδια για κατοχή λιβανέζικων εδαφών

2026 The Associated Press. All

Οσο φουντώνουν τα μέτωπα του πολέμου στο Ιράν, τόσο δυναμώνουν οι συγκρούσεις και στα πεδία μαχών στον Λίβανο.

Τα σχέδια του ισραηλινού στρατού είναι ξεκάθαρα: Μετά τους αλλεπάλληλους σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 2 Μάρτη σκοτώνοντας έως σήμερα πάνω από 1.110 αμάχους, τραυμάτισαν πάνω από 2.500 άλλους και εκτόπισαν περίπου 1,5 εκατομμύριο, ετοιμάζονται σχέδια μεγαλύτερης χερσαίας εισβολής με στόχο την κατάκτηση εδαφών. Το πρόσχημα γνωστό και δοκιμασμένο (ήδη από τον Δεκέμβρη του 2024 στη νότια Συρία): Η κατάκτηση εδαφών για τη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» από την ανασφάλεια που προκαλούν οι επιθέσεις του κράτους - δολοφόνου στις χώρες της περιοχής.

Το Ισραήλ θα πρέπει να βγει από την τρέχουσα σύγκρουση με «νέα» σύνορα με τον Λίβανο, είπε την Τρίτη κυνικά ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα γνωστά σχέδια για το «Μεγάλο Ισραήλ». Μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή ανέφερε ότι «ο πόλεμος θα πρέπει να τελειώσει με μια "νέα πραγματικότητα": Και με την καταστροφή της Χεζμπολάχ και με την επέκταση των συνόρων του Ισραήλ μέχρι τον ποταμό Λιτάνι».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε αμέσως μετά και ο υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατς, που απείλησε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο μιας περιοχής μέχρι τον ποταμό Λιτάνι σε βάθος 30 χλμ. της λιβανέζικης ενδοχώρας, και ότι οι Λιβανέζοι άμαχοι δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν παρά μόνο «όταν εξασφαλιστεί η ασφάλεια του βόρειου Ισραήλ».

Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο πως τα σχέδια του Ισραήλ για κλιμάκωση του πολέμου στον Λίβανο αναμένεται να συναντήσουν δυσκολίες.

Η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να προβάλει σημαντική αντίσταση και ανταποδίδει τα χτυπήματα. Σε ένα από αυτά σκοτώθηκε την Παρασκευή ένας Ισραηλινός στρατιώτης (4 απώλειες αναγνωρίζει έως τώρα το Ισραήλ) ενώ όλη τη βδομάδα προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πάνω από 10 άρματα μάχης Merkava.

Σε αυτό το φόντο, η κυβέρνηση στη Βηρυτό δείχνει να έχει διαλέξει επικίνδυνο μονοπάτι ολομέτωπης σύγκρουσης όχι μόνο με τη Χεζμπολάχ, που είναι αυτή (και όχι ο εξασθενημένος στρατός) που πολεμά τον ισραηλινό στρατό, αλλά και με το Ιράν.

Στην αρχή της βδομάδας ζήτησε την απέλαση του Ιρανού πρέσβη, θεωρώντας τον «persona non grata» («ανεπιθύμητο») απαιτώντας την αποχώρησή του από τη Βηρυτό έως την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Η εξέλιξη προκάλεσε όπως αναμενόταν τη σφοδρή αντίδραση της πολιτικής πτέρυγας της Χεζμπολάχ και του (επίσης σιιτικού) κόμματος Αμάλ.