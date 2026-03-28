Σάββατο 28 Μάρτη 2026 - Κυριακή 29 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΣΡΑΗΛ
Καταστρώνει σχέδια για κατοχή λιβανέζικων εδαφών

Το Ισραήλ συνεχίζει να ισοπεδώνει πόλεις στον νότιο Λίβανο

2026 The Associated Press. All

Το Ισραήλ συνεχίζει να ισοπεδώνει πόλεις στον νότιο Λίβανο
Οσο φουντώνουν τα μέτωπα του πολέμου στο Ιράν, τόσο δυναμώνουν οι συγκρούσεις και στα πεδία μαχών στον Λίβανο.

Τα σχέδια του ισραηλινού στρατού είναι ξεκάθαρα: Μετά τους αλλεπάλληλους σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 2 Μάρτη σκοτώνοντας έως σήμερα πάνω από 1.110 αμάχους, τραυμάτισαν πάνω από 2.500 άλλους και εκτόπισαν περίπου 1,5 εκατομμύριο, ετοιμάζονται σχέδια μεγαλύτερης χερσαίας εισβολής με στόχο την κατάκτηση εδαφών. Το πρόσχημα γνωστό και δοκιμασμένο (ήδη από τον Δεκέμβρη του 2024 στη νότια Συρία): Η κατάκτηση εδαφών για τη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» από την ανασφάλεια που προκαλούν οι επιθέσεις του κράτους - δολοφόνου στις χώρες της περιοχής.

Το Ισραήλ θα πρέπει να βγει από την τρέχουσα σύγκρουση με «νέα» σύνορα με τον Λίβανο, είπε την Τρίτη κυνικά ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα γνωστά σχέδια για το «Μεγάλο Ισραήλ». Μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή ανέφερε ότι «ο πόλεμος θα πρέπει να τελειώσει με μια "νέα πραγματικότητα": Και με την καταστροφή της Χεζμπολάχ και με την επέκταση των συνόρων του Ισραήλ μέχρι τον ποταμό Λιτάνι».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε αμέσως μετά και ο υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατς, που απείλησε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο μιας περιοχής μέχρι τον ποταμό Λιτάνι σε βάθος 30 χλμ. της λιβανέζικης ενδοχώρας, και ότι οι Λιβανέζοι άμαχοι δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν παρά μόνο «όταν εξασφαλιστεί η ασφάλεια του βόρειου Ισραήλ».

Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο πως τα σχέδια του Ισραήλ για κλιμάκωση του πολέμου στον Λίβανο αναμένεται να συναντήσουν δυσκολίες.

Η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να προβάλει σημαντική αντίσταση και ανταποδίδει τα χτυπήματα. Σε ένα από αυτά σκοτώθηκε την Παρασκευή ένας Ισραηλινός στρατιώτης (4 απώλειες αναγνωρίζει έως τώρα το Ισραήλ) ενώ όλη τη βδομάδα προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πάνω από 10 άρματα μάχης Merkava.

Σε αυτό το φόντο, η κυβέρνηση στη Βηρυτό δείχνει να έχει διαλέξει επικίνδυνο μονοπάτι ολομέτωπης σύγκρουσης όχι μόνο με τη Χεζμπολάχ, που είναι αυτή (και όχι ο εξασθενημένος στρατός) που πολεμά τον ισραηλινό στρατό, αλλά και με το Ιράν.

Στην αρχή της βδομάδας ζήτησε την απέλαση του Ιρανού πρέσβη, θεωρώντας τον «persona non grata» («ανεπιθύμητο») απαιτώντας την αποχώρησή του από τη Βηρυτό έως την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Η εξέλιξη προκάλεσε όπως αναμενόταν τη σφοδρή αντίδραση της πολιτικής πτέρυγας της Χεζμπολάχ και του (επίσης σιιτικού) κόμματος Αμάλ.

    

Οι σύμμαχοι των «άτρωτων» κηρύσσουν εφησυχασμό... Λαϊκή επαγρύπνηση για τις εξελίξεις
Ολοι «στην ίδια βάρκα»;
Πώς τα 920 ευρώ στα χαρτιά γίνονται 627 στο ράφι του σούπερ μάρκετ
Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα!
Παλεύουμε για να ζούμε χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και φτώχεια!
Δυναμικό «όχι» στην εμπλοκή στον πόλεμο, κάλεσμα αγώνα για τις ανάγκες των εργαζομένων
Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο αγωνιστικό - ταξικό σταθμό του συνδικαλιστικού κινήματος
Οι εξελίξεις στα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου εκτινάσσουν το αίσθημα ευθύνης και βάζουν τους κομμουνιστές μπροστά σε μεγάλα καθήκοντα
Από τα Στενά του Ορμούζ μέχρι τον ρωσικό στόλο ο σφοδρός ανταγωνισμός
Η πυξίδα των ανταγωνισμών δείχνει προς μεγαλύτερη κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου
Εθνικιστικός ευρωατλαντισμός και ευρωατλαντικός πασιφισμός
Καμία εμπιστοσύνη στις ενώσεις των καπιταλιστών, η ελπίδα στη δύναμη των λαών
«Φορτώνουν στις πλάτες μας τη συμμετοχή στον πόλεμο, γι’ αυτό δημιουργήσαμε τις επιτροπές»
 Με όπλο την αλληλεγγύη των λαών δίνει τη μάχη της
«Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός»
 Πρόκληση και κοροϊδία οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τον νέο κατώτατο μισθό
 Δίχως σταματημό η βαρβαρότητα του Ισραήλ
 Επιτροπή Φαντάρων και στον Εβρο
Εκδήλωση - συναυλία «Η Κούβα δεν είναι μόνη!»
 Και άλλοι να εκφράσουν με θάρρος αυτό που πιστεύουν
 Ξεκίνησε πάλι τις επιθέσεις στο Αφγανιστάν
 Εκδήλωση στις 6 Απρίλη με ομιλητή τον Δ. Κουτσούμπα
 Καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή, τώρα μέτρα στήριξης του εισοδήματος!
 Τι κάνουν τα μεταγωγικά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας;
Στους δρόμους και νέοι στρατευμένοι
 Πανελλαδικό Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης στις 16 Μάη
 Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις
Και τα μυαλά στο ντεπόζιτο
 Στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού έως την τελική δικαίωση
 Κατηγορούν την Κίνα για «ομηρία» πλοίων με σημαία Παναμά
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
