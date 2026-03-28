ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Η πυξίδα των ανταγωνισμών δείχνει προς μεγαλύτερη κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου

Ο πρώτος μήνας του πολέμου που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν δείχνει ότι δεν επιβεβαιώνει όσα καλλιεργούσε η ευρωατλαντική προπαγάνδα για γρήγορη νίκη. Δεν έγινε αλλαγή καθεστώτος και ξεσηκωμός του λαού, ο ιρανικός στρατός με όλες τις μονάδες του παρά τα χτυπήματα είναι ιδιαίτερα αξιόμαχος,Στο στόχαστρο βρέθηκεπου βλήθηκε τουλάχιστον μία φορά μέσα την τελευταία βδομάδα από το Ιράν, σε αντίποινα για τις επικίνδυνες επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, στόχος έχουν γίνει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις της Μέσης Ανατολής (από τον Περσικό Κόλπο έως την Ιορδανία...) απειλώντας από την Παρασκευή 27 Μαρτίου και με βομβαρδισμό των ξενοδοχείων χωρών του Κόλπου όπου κατέφυγαν χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες για να γλιτώσουν από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στις βάσεις τους.

Οι μοναρχίες του Περσικού Κόλπου που έχουν εμπλακεί επίσης ανησυχούν. Πρώτα ξεσπάθωσαν δηλώνοντας συμμετοχή στον στόλο που πασχίζουν να συγκροτήσουν οι ΗΠΑ με απρόθυμους ή πρόθυμους «συμμάχους», ωστόσο τώρα υπάρχει συγκράτηση. Η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται πρόθυμη να επωφεληθεί (όσο νομίζει πως γίνεται) από ένα αποδυναμωμένο Ιράν, παραχωρώντας, στην πράξη, στις ΗΠΑ εναέριο χώρο, χερσαίες και θαλάσσιες εκτάσεις για τη διευκόλυνση των πολεμικών επιχειρήσεων. Πηγή μυστικών υπηρεσιών που επικαλέστηκε την Παρασκευή το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε «πέντε χώρες» του Κόλπου που βοηθούν τις επιθέσεις των ΗΠΑ: Τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ.

Επιπλέον, όχι μόνο «δεν ελέγχθηκαν» τα Στενά του Ορμούζ, αλλά απειλείται με «κλείσιμο» και άλλο στρατηγικό πέρασμα: Τα Στενά Μπαμπ αλ Μαντάμπ (γνωστά και ως «Πύλη των Δακρύων») μεταξύ Αραβικής Χερσονήσου και ανατολικού άκρου της Αφρικής (γνωστό και ως «Κέρας της Αφρικής»), καθώς οι Χούθι, φιλικά προσκείμενοι στο Ιράν, δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο και να κλείσουν αυτό το στρατηγικό ναυτικό πέρασμα όταν κρίνουν απαραίτητο.

Σε αυτό το πλέγμα εξελίξεων που προδιαγράφουν κλιμάκωση και όχι αποκλιμάκωση, οι ΗΠΑ προωθούν την περαιτέρω ενίσχυση των στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή με άλλους 10.000 άνδρες, πέρα από τα νέα πλοία μάχης και τους περίπου 7.000 στρατιώτες που έχουν στείλει ή στέλνουν (από την αρχή του πολέμου) στην περιοχή. Τα σενάρια περιλαμβάνουν και χερσαίες επεμβάσεις σε στρατηγικά νησιά του Ιράν, με πρώτο το νησί Χαργκ, από όπου το Ιράν εξάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που παράγει, ωστόσο θεωρούνται μεγάλου ρίσκου. Ηδη το Ιράν δηλώνει ότι μπορεί να παραθέσει 1 εκατομμύριο στρατιώτες για να αντιμετωπίσουν τους εισβολείς.

Το σχέδιο των 15 σημείων των ΗΠΑ και η απάντηση του Ιράν

Οι ΗΠΑ βρίσκονται υπό πίεση, καθώς δεν τους βγαίνει με τίποτε το σενάριο της «γρήγορης και αποτελεσματικής» επίθεσης τύπου Βενεζουέλας... Το μαρτυρά και η προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να εξασφαλίσει μία «διαπραγμάτευση» και ενώ οι βόμβες εξακολουθούν να πέφτουν στο Ιράν, προκαλώντας πάνω από 1.937 νεκρούς (όπως ανέφερε την Πέμπτη ο Ιρανός υπουργός Υγείας), δεκάδες χιλιάδες τραυματίες, πάνω από 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους εντός χώρας, ζημιές ή καταστροφές σε τουλάχιστον 120 μουσεία ή μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ζημιές ή καταστροφές σε πάνω από 600 σχολεία με τραυματίες και νεκρούς πάνω από 1.000 δασκάλους και μαθητές...

Στα μέσα της βδομάδας, βγήκαν πληροφορίες για ένα περιβόητο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων που ουσιαστικά υιοθετούσε όλη την προπολεμική ατζέντα απαιτήσεων σε βάρος του ιρανικού βαλλιστικού και πυρηνικού προγράμματος και σε βάρος της γεωπολιτικής επιρροής της Τεχεράνης και των στενών σχέσεων με οργανώσεις στην περιοχή (π.χ. Χεζμπολάχ, σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ).

Μεταξύ των 15 σημείων είναι αυτά που απαιτούν από το Ιράν να διαλύσει τις υπάρχουσες πυρηνικές υποδομές σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό, και να δεχτεί αμερικανική «βοήθεια» για την ανάπτυξη ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος στον σταθμό της Μπουσέρ - τον έχει αναλάβει η Ρωσία και παραμένουν εκεί εκατοντάδες Ρώσοι επιστήμονες και άλλοι εργαζόμενοι, παρά τον πόλεμο. Απαιτείται από το Ιράν να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, ότι θα απαγορεύσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του και ότι θα παραδώσει τα περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), βάσει συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος. Ζητείται δε από την ΙΑΕΑ να έχει «πλήρη πρόσβαση» και εποπτεία στο Ιράν και να σταματήσει η Τεχεράνη το λεγόμενο μοντέλο υποστήριξης «πληρεξούσιων οργανώσεων», με ανάσχεση χρηματοδότησης, καθοδήγησης και εξοπλισμού τους.

Επιπλέον, προτείνονται δραστικοί περιορισμοί στο ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα, τόσο στις ποσότητες παραγωγής πυραύλων (π.χ. για μια πενταετή περίοδο) όσο και στο βεληνεκές τους.

Από την άλλη, οι όροι που θέτει το Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό αγγλόφωνο δίκτυο «Press TV», είναι: Πλήρης παύση «της επιθετικότητας και των δολοφονιών από τον εχθρό». Καθιέρωση συγκεκριμένων μηχανισμών για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει ξανά πόλεμος. Εγγυημένη και σαφώς καθορισμένη καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων. Ολοκλήρωση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες αντίστασης στην περιοχή. Διεθνής αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν να ασκεί εξουσία στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, προτείνεται και μια 30ήμερη εκεχειρία, για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις βάσει αυτών των προτάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και κάποια «ανταλλάγματα», όπως η πλήρης κατάργηση του μηχανισμού επαναφοράς διεθνών κυρώσεων έναντι του Ιράν (το λεγόμενο snapback) και η σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων «σε βάθος χρόνου».

Το ιρανικό αγγλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο «Press TV», επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο, μετέδωσε με νόημα ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει στον Τραμπ να ορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος και ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να γίνουν δεκτοί οι όροι της.

Με τον τρόπο αυτό έπεσε στο κενό και η επόμενη κίνηση του Προέδρου Τραμπ: Να παρατείνει για 10 μέρες και έως τις 6 Απριλίου την υποτιθέμενη «εκεχειρία» σε ό,τι αφορά τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις...

Πάντως το ιρανικό πρακτορείο FARS μετέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής πληροφορίες για τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στον πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος Khondab στο Αράκ και σε δύο χαλυβουργίες στις επαρχίες Χουζεστάν και Ισφαχάν, δίχως να γίνουν άμεσα γνωστές πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Αμέσως μετά, οι Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» προειδοποίησαν με ανταποδοτικά χτυπήματα σε βαριές βιομηχανίες χωρών της περιοχής...

Το ίδιο διάστημα, το CBS υποστήριξε ότι αναμένεται νέα ιρανική απάντηση στο σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ, παρότι αυτό είχε απορριφθεί, ενώ ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γ. Βάντεφουλ, εκτίμησε πως επίκεινται συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν «σύντομα» στο Πακιστάν.

Η σύνδεση των πολέμων Ουκρανίας και Ιράν

Πλάι σε όλα αυτά, αυξάνονται οι ενδείξεις ότι αρχίζουν και «μπερδεύονται» ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την Παρασκευή μετέβη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας (ξανά...) ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολ. Ζελένσκι και συναντήθηκε με τον πρίγκιπα - διάδοχο και πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Πριν φύγει ο Ζελένσκι από το βασίλειο των Σαούντ φρόντισε να υπογράψει μια σημαντική συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας (μερικούς μήνες μετά από άλλη ανάλογη που είχε κλείσει το Ριάντ με το Πακιστάν το φθινόπωρο του 2025 για αμοιβαία στρατιωτική συνεργασία, με αφορμή την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ στις 9/9/2025). Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η συμφωνία που υπογράφηκε στις 27 Μάρτη δίνει τη βάση για μελλοντικά συμβόλαια, τεχνολογική συνεργασία και επενδύσεις.

«Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την τεχνογνωσία μας και το σύστημά μας με τη Σαουδική Αραβία και να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε την προστασία ζωών», ανέφερε υποκριτικά ο Ζελένσκι, προσθέτοντας αινιγματικά ότι το Ριάντ «κατέχει αυτό που ενδιαφέρει την Ουκρανία». Ανέφερε επίσης ότι «ο στόχος της συμφωνίας είναι η Ουκρανία να βοηθήσει (σ.σ. τη Σαουδική Αραβία) στην ανάπτυξη όλων των απαραίτητων στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας που λείπουν αυτήν τη στιγμή» για την «αντιμετώπιση των Shahed και άλλων drones» (βλ. και το σχετικό θέμα με τη Σύνοδο του G7 και τις κινήσεις των Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών).

Βαριές οι συνέπειες της πολεμικής σύγκρουσης

Σε κάθε περίπτωση, οι συνέπειες (άμεσες και μακροπρόθεσμες) είναι και αναμένονται βαριές για τα λαϊκά στρώματα σε όλο τον κόσμο, με τους καπιταλιστές να τους φορτώνουν όλα τα βάρη προκειμένου οι ίδιοι να βγουν κερδισμένοι. Ηδη αυτό γίνεται από την αύξηση του διεθνούς ενεργειακού κόστους, τα προβλήματα διατάραξης της εφοδιαστικής αλυσίδας (λόγω και της εκρηκτικής κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ και της μετακύλισής τους σε άλλους τομείς της οικονομίας) και το νέο κύμα ακρίβειας που ξεδιπλώνεται σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή (δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος των υλικών που χρειάζονται για την παρασκευή λιπασμάτων περνά από τον Κόλπο), που φέρνει και επισιτιστική ανασφάλεια. Ολα αυτά στέλνουν στον κάλαθο των αχρήστων αισιόδοξα «σενάρια» αστικών πολιτικών δυνάμεων, που πλάσαραν ανάκαμψη και νέα καπιταλιστική ανάπτυξη μετά τις διεθνείς επιπλοκές που προκάλεσαν η πανδημία COVID και η σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο σφοδρός ανταγωνισμός για κέρδη, αγορές και σφαίρες επιρροής, που είναι και η αιτία των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, όχι μόνο δεν πρόκειται να μειωθεί αλλά συνεχώς θα κλιμακώνεται, παρά τους ενδεχόμενους προσωρινούς συμβιβασμούς, έχοντας ως υπόβαθρο τη μεγάλη σύγκρουση για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα που εξελίσσεται ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

Καθοριστικός παράγοντας θα είναι η λαϊκή παρέμβαση για σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου και την καπιταλιστική εξουσία σε κάθε χώρα, κάτι που μπορεί να επιβάλει ένα ισχυρό Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα, με Κομμουνιστικά Κόμματα με επαναστατική στρατηγική σε κάθε χώρα, που μπορούν να καθοδηγήσουν την εργατική τάξη να παλέψει για να απαλλαγεί από τους δυνάστες της και να μην μπει κάτω από τις σημαίες των αστών.

Δ. ΟΡΦ.