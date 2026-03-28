Σάββατο 28 Μάρτη 2026 - Κυριακή 29 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Πανελλαδικό Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης στις 16 Μάη

Στις 17 Μάη η 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

Πανελλαδικό Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μάη, με κορύφωση την 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αττική, όπως ανακοίνωσε η Γραμματεία της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).

Η Μαραθώνια Πορεία θα γίνει την Κυριακή 17 Μάη, με έναρξη στις 8 π.μ. από τον Τύμβο Μαραθώνα και τερματισμό στις 8 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος.

Στο κάλεσμά της η ΕΕΔΥΕ σημειώνει μεταξύ άλλων πως «το φετινό Πανελλαδικό Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερα επικίνδυνων εξελίξεων για τους λαούς της περιοχής και όλου του κόσμου. Η όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, η πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα πολλαπλά ανοιχτά πολεμικά μέτωπα φέρνουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο μιας γενικευμένης ανάφλεξης.

Την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κλιμακώνει τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς. Η παραχώρηση βάσεων, λιμανιών και αεροδρομίων, η ανάπτυξη αμερικανοΝΑΤΟικών υποδομών και η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων εκτός συνόρων μετατρέπουν τη χώρα σε ενεργό κρίκο της πολεμικής μηχανής.

Από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από τη Λάρισα μέχρι άλλες κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η Ελλάδα αξιοποιείται όλο και περισσότερο ως κόμβος στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Η πολιτική αυτή όχι μόνο δεν εγγυάται την ειρήνη και την ασφάλεια του λαού, αλλά τον εκθέτει σε μεγάλους κινδύνους, μετατρέποντας τη χώρα σε πιθανό στόχο αντιποίνων».

«Οι εξελίξεις αυτές κάνουν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να δυναμώσει αποφασιστικά η λαϊκή πάλη ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους», τονίζει η ΕΕΔΥΕ και καλεί σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του Διημέρου, για να σταλεί μήνυμα αγώνα και διεθνιστικής αλληλεγγύης, να δυναμώσει η πάλη για απεμπλοκή της Ελλάδας από το πολεμικό σφαγείο. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, κάτω τα χέρια από την Κούβα.

    

ΚΟΣΜΟΣ
