Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα!

«Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα!»: Τη μυριόστομη αυτή λαϊκή απαίτηση διαδήλωσαν την Παρασκευή 27/3 χιλιάδες εργαζόμενοι, λαός και νεολαία στο μεγάλο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων, των οργανώσεων των ΕΒΕ και μαζικών φορέων που ξεκίνησε από το υπουργείο Οικονομικών για να καταλήξει στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Μια πλατιά, παλλαϊκή καταδίκη της εμπλοκής και της «κουλτούρας φέρετρων», με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα από όλους τους κλάδους να ξεκαθαρίζουν: «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους».

Το συλλαλητήριο ξεκίνησε με τη συγκέντρωση στο υπουργείο, ενώ αντιπροσωπεία των σωματείων συναντήθηκε με τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, καταθέτοντάς του τα αιτήματα για απεμπλοκή από τον πόλεμο και για συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του λαϊκού εισοδήματος. Η κυβέρνηση επιστράτευσε για μια ακόμα φορά τα περί «δημοσιονομικής σταθερότητας», και ότι ...δεν υπάρχουν λεφτά για τον λαό, με τον Γ. Στεφανάκη, πρόεδρο του Συνδικάτου Επισιτισμού Αττικής, να σχολιάζει ότι αυτή η απάντηση είναι πρόκληση όταν ετοιμάζονται να δώσουν άλλα 7 δισ. ευρώ για τους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς.

Παράλληλα τα σωματεία άπλωσαν γιγαντοπανό μπροστά από τη Βουλή, με το κέντρο της Αθήνας να εκπέμπει την απαίτηση: «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα».





Στη συνέχεια οι διαδηλωτές πορεύτηκαν προς την πρεσβεία των μακελάρηδων, με το πανό της Ομοσπονδίας Οικοδόμων στην πρώτη γραμμή να δίνει τον τόνο: «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών - Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου».

«Ολα τα παράσιτα που ζούνε στα σαλόνια, μας ρίχνουν στην ανέχεια μοιράζοντας κουπόνια. Τώρα λαϊκός ξεσηκωμός» γράφει το πανό του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. «Να κλείσουν οι βάσεις - ορμητήρια - στόχοι» απαιτεί και το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής. Ενώ ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος απευθύνει το ερώτημα: «για του αφέντη το φαΐ να σκοτώνονται οι λαοί;».

Μάλιστα η πορεία σταμάτησε και έξω από τα γραφεία της ΕΕ, καταγγέλλοντας το «ReArm Europe», που ξαφρίζει το λαϊκό εισόδημα για τον πόλεμο. Εκεί γράφτηκε και το σύνθημα «Εξω η Ελλάδα από το σφαγείο του πολέμου», ενώ κάηκε η σημαία της ΕΕ, με χιλιάδες να βροντοφωνάζουν «Φονιάδες, ληστές, υποκριτές είναι οι Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές» και «Ενωση και ΝΑΤΟ, πολέμου συνδικάτο».

Εκπαιδευτικοί: «Δεν θα σωπάσουμε, θα κάνουμε δημιουργία την αγωνία των μαθητών μας»

Την απόφαση των εργαζομένων στο Δημόσιο να κλιμακώσουν την πάλη τους μετέφερε από το βήμα της συγκέντρωσης ο Σπύρος Μαρίνης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, καθώς την Παρασκευή 3 Απρίλη στις 2 μ.μ. οργανώνουν μαζική παράσταση στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ στις 13 Μάη προχωρούν σε πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία. Ο συνδικαλιστής κατήγγειλε την κυβερνητική αύξηση - κοροϊδία στον κατώτατο μισθό, μια αύξηση που όπως είπε στην ουσία είναι μείωση μισθού, με βάση τον πληθωρισμό που καλπάζει αυτήν τη στιγμή στο 3,1%.





«Αρκετά ματώσαμε, αρκετά πληρώσαμε τους "εθνικούς στόχους" και τα μεγάλα σας αφηγήματα», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται να δεχτούμε την πολιτική των περικοπών των δαπανών για τις κοινωνικές ανάγκες του λαού στο όνομα του πολεμικού προϋπολογισμού».

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί - τόνισε ο Σπ. Μαρίνης - εισπράττουν καθημερινά τα αιτήματα των μαθητών και την ανησυχία τους για τον πόλεμο. «Ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος. Οχι να σωπάσουμε. Οχι να κρύψουμε την αλήθεια. Αλλά να τη φωτίσουμε. Να σταθούμε δίπλα στα παιδιά μας και να τους δώσουμε δύναμη, γνώση και ελπίδα. Δεν θα μάθουμε τα παιδιά να αποδέχονται ότι κάποιοι αποφασίζουν και οι λαοί πληρώνουν. Δεν θα τα μεγαλώσουμε με την ιδέα ότι η ζωή τους αξίζει λιγότερο από τα κέρδη των λίγων», είπε χαρακτηριστικά.

Εργαζόμενοι ΕΤΕΜ: «Βάπτισμα πυρός» για το νεοσύστατο Σωματείο η συμμετοχή στο συλλαλητήριο

«Αφού μπορέσαμε εμείς σε έναν τόσο δύσκολο χώρο, μπορεί να γίνει παντού!»: Το μήνυμα αυτό μετέφερε στη συγκέντρωση ο Βαγγέλης Παπαϊωάννου, πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης του νεοσύστατου Σωματείου στην ΕΤΕΜ - COSMOS. Εννοούσε τη συγκρότηση σωματείου στο συγκεκριμένο εργοστάσιο του Μετάλλου, κάτι που οι εργαζόμενοι κατάφεραν κόντρα στην εργοδοτική τρομοκρατία, όπως τα εμπόδια στις πρώτες τους αρχαιρεσίες, οι απολύσεις και οι απειλές. «Είμαστε εδώ και παίρνουμε την πρώτη μας αγωνιστική απόφαση συμμετέχοντας στη σημερινή συγκέντρωση», σημείωσε.





Αρτοποιοί: «Το ψωμί είναι βασικό αγαθό και δικαίωμα κάθε οικογένειας»

«Μας λένε να δώσουμε τη ζωή μας για τα κέρδη τους, αλλά και πίσω στα εργοστάσια με την απειλή και τον βούρδουλα για να βγαίνουν οι παραγγελίες», ανέφερε, και ανέδειξε ότι απέναντι σε όλα αυτά οι εργαζόμενοι στην ΕΤΕΜ - COSMOS οργανώθηκαν, με τις άθλιες προσπάθειες της εργοδοσίας να πέφτουν στο κενό, δίνοντας μια ανάσα ελπίδας σε όλους τους εργαζόμενους.

«Πόσο άλλο να αντέξει μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση;», αναρωτήθηκε ο Ιάσονας Καπλάνης, πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Αττικής, αναδεικνύοντας την πίεση που δέχεται η βιοτεχνική αρτοποιία και κάθε μικρός επαγγελματίας, ειδικά στα επαγγέλματα που επηρεάζονται άμεσα από τις τιμές της Ενέργειας. Κατήγγειλε την πολιτική που στραγγίζει τα λαϊκά νοικοκυριά, που αφήνει τον εργαζόμενο χωρίς εισόδημα πριν τελειώσει ο μήνας, που αναγκάζει τον μικρό επαγγελματία να δουλεύει ασταμάτητα για να τα βγάλει πέρα.

«Ζητάμε το αυτονόητο: Να μπορούμε να επιβιώσουμε. Γιατί το ζήτημα είναι βαθιά κοινωνικό. Το ψωμί είναι βασικό αγαθό και δικαίωμα κάθε οικογένειας», ξεκαθάρισε και ανέδειξε τα αιτήματα των αυτοαπασχολούμενων για πλαφόν στις τιμές Ενέργειας, μείωση του ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου, επιστροφή των επαγγελματιών στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ.