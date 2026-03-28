ΠΑΤΡΑ

Δυναμικό «όχι» στην εμπλοκή στον πόλεμο, κάλεσμα αγώνα για τις ανάγκες των εργαζομένων

Ενα μεγάλο μαχητικό «όχι» στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, αλλά και στην εκμετάλλευση, είπαν το απόγευμα της Παρασκευής και από την Πάτρα εργαζόμενοι, νεολαία και λαϊκός κόσμος.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου, εργατικά συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι, συνταξιουχικά σωματεία και λαϊκοί φορείς τόνισαν «καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους», σημειώνοντας πως δεν αποδέχονται να θυσιάζονται οι λαοί και ο ελληνικός, ούτε να πληρώνουν τα δισ. ευρώ των εξοπλισμών, την ακρίβεια και τις συνέπειες που την ακολουθούν.

Απαίτησαν, μεταξύ άλλων, καμία συμμετοχή στους ευρωΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να κλείσουν όλες οι βάσεις στη χώρα μας, να επιστρέψουν στη χώρα όλες οι αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό τους που βρίσκονται εκτός συνόρων, ποτέ ξανά πυρηνικά στον Αραξο, να ξεκουμπιστούν οι ΑμερικανοΝΑΤΟικοί, να κλείσουν οι βάσεις τους. Αλλά και μέτρα προστασίας των εργαζομένων και του λαού απέναντι στην ακρίβεια, με ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, κατάργηση των έμμεσων φόρων, αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες.

Ποτέ ξανά πυρηνικά στον Αραξο!

Στην ομιλία του ο Δημήτρης Μαρμούτας, πρόεδρος του ΕΚΠ, αφού αναφέρθηκε στη γενίκευση του πολέμου, τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ για την ελληνική εμπλοκή, αλλά και των κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.ά.) που στηρίζουν τις συμμαχίες με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, στάθηκε και στους κινδύνους που δημιουργούνται, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων:

«Στην περιοχή μας ρόλο παίζουν το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αραξου, που ετοιμάζεται να υποδεχθεί γαλλικά Rafale που θα φέρουν πυρηνικά στον οπλισμό τους και το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, όπου εκπαιδεύονται ΝΑΤΟικές δυνάμεις για να εξαπολύονται επιθέσεις σε χώρες και περιοχές που περιλαμβάνονται στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς για το μοίρασμα της Γης.

Πέρυσι στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ανδραβίδας εκπαιδεύτηκαν ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις για την επίθεση που γίνεται τώρα στο Ιράν.

Να μην περάσει καν από το μυαλό τους ότι ο Αραξος θα έχει πάλι πυρηνικά και ότι το λιμάνι της πόλης μας θα γίνει κρίκος της ιμπεριαλιστικής πολεμικής μηχανής για μεταφορά όπλων και πυρομαχικών για τους σφαγείς των λαών.

Το εργατικό και λαϊκό κίνημα θα τους στείλει στα τσακίδια, όπως το έχει κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν με τα πυρηνικά στον Αραξo».

Καμιά εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση και κόμματα που συμφωνούν με τους μακελάρηδες!

Στάθηκε επίσης στα μέτρα - κοροϊδία που εξήγγειλε η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που με τα κόμματα των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς, Ελληνικής Λύσης έστειλαν στον λαό τον «λογαριασμό» των 7 δισ. ευρώ σε έναν χρόνο για ΝΑΤΟικές δαπάνες και επεσήμανε: «Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στα κόμματα που συμφωνούν με τους μακελάρηδες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Ολοι τους μαζί μας ληστεύουν για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων στην περίοδο της ιμπεριαλιστικής ειρήνης και στην περίοδο του ιμπεριαλιστικού πολέμου και μας ληστεύουν και μας σκοτώνουν».

Μίλησε και για το κίνημα που έχουν ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι και ο λαός, απέναντι στην κυβέρνηση, την εργοδοσία, τα κόμματα που την υπηρετούν, αλλά και τον ρόλο της εργοδοτικής πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, καλώντας σε μαζική συμμετοχή συνδικάτων, συνδικαλιστών, επιτροπών αγώνα, εργαζομένων στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη.

Κάλεσε να σημάνει συναγερμός απέναντι στις εξελίξεις με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και επεσήμανε: «Η λύση βρίσκεται στη δική μας δύναμη, στον οργανωμένο αγώνα μέσα από τα σωματεία μας και τους συλλόγους μας, μαζί με τους φτωχούς αγρότες, τους βιοπαλαιστές της πόλης και τη νεολαία».

Νωρίτερα χαιρετισμούς απηύθυναν η Δώρα Κότση, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Φαρμακευτικής, η Λυδία Καστανά, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών, ο Αγγελος Σκιαδάς, μέλος της Διοίκησης του ΕΚΠ και εργαζόμενος στην Ενέργεια και η Κατερίνα Σίμου, αντιδήμαρχος Πατρέων.

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης, όπου ακούστηκαν δυνατά συνθήματα όπως «οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν» και «δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία».