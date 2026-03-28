Σάββατο 28 Μάρτη 2026 - Κυριακή 29 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Εκδήλωση - συναυλία «Η Κούβα δεν είναι μόνη!»

Την Τετάρτη 1η Απρίλη στον κινηματογράφο «Studio»

Εκδήλωση και συναυλία αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό με σύνθημα «Η Κούβα δεν είναι μόνη!» διοργανώνει ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης την Τετάρτη 1η Απρίλη, στις 7 μ.μ. στο «Studio New Star Art Cinema» (Σταυροπούλου 33 και Σπάρτης, πλατεία Αμερικής, Αθήνα).

Στη συναυλία θα συμμετάσχουν οι γνωστοί καλλιτέχνες Μανόλης Ανδρουλιδάκης, Δημήτρης Ζαφειρέλης, Κώστας Θωμαΐδης, Θέλμα Καραγιάννη, Μπάμπης Καραμπέτης, Ραφαέλα Καραμπέτη, Χάρης Καραμπέτης, Απόστολος Μόσιος, Νίκος Πιτλόγλου, Γιάννης Ταργοντσίδης, Tenorman George Tziouvaras και Γιώτα Βέη.

Επίσης θα προβληθεί η μικρού μήκους ταινία «Γιος και Μάνα», της Λεμόνας Ταργοντσίδου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα, Αραμίς Φουέντε Ερνάντες.

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος, αφού αναφέρεται στις συνέπειες του εγκληματικού οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού, καταλήγει στην πρόσκλησή του: «Απέναντι στις απειλές και στον αποκλεισμό υπάρχει ένας λαός αποφασισμένος να υπερασπιστεί την ελευθερία του, το δικαίωμα να στηρίξει τον σοσιαλισμό και να χτίσει το μέλλον του όπως αυτός ο ίδιος έχει επιλέξει.

Είναι διεθνιστικό χρέος μας να στηρίξουμε ηθικά, πολιτικά και υλικά την Κουβανική Επανάσταση και τον αγωνιστή κουβανικό λαό».

Εκδήλωση στην Καλαμάτα

Εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Η Κούβα δεν είναι μόνη της» διοργανώνει το Σάββατο 28 Μάρτη, στις 8 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ.

Θα μιλήσει ο Νίκος Σερετάκης, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης θα προσφέρει 3 ποδήλατα, στηρίζοντας την πρωτοβουλία αποστολής κοντέινερ υλικής βοήθειας του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης Καλαμάτας «Venceremos». Καλεί ταυτόχρονα τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τους μαζικούς φορείς της Μεσσηνίας να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

  • Τα Παραρτήματα Κέντρου Θεσσαλονίκης, Δ' και Ε' Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης και Δήμου Παύλου Μελά της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ παρέδωσαν συμβολικά 200 ευρώ στον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης, για την ενίσχυση του κουβανικού λαού.
    

