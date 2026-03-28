Σάββατο 28 Μάρτη 2026 - Κυριακή 29 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΥΒΑ
Με όπλο την αλληλεγγύη των λαών δίνει τη μάχη της

Εκκλήσεις να μην μπλοκάρεται υγειονομικό υλικό

Συνεχίστηκε αυτήν τη βδομάδα η διανομή της βοήθειας που έφεραν στην Κούβα τα καραβάνια αλληλεγγύης από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και χώρες της Λατινικής Αμερικής, διατρανώνοντας τη θέληση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο να τερματιστεί ο βάρβαρος αποκλεισμός των ΗΠΑ που έχει κλιμακωθεί με το εδώ και 3 μήνες ενεργειακό μπλοκάρισμα. Η διανομή φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, πάνελ φωτοβολταϊκών γίνεται σε νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία, καθώς το κουβανικό κράτος εντείνει την προσπάθεια να διευρύνει το δίκτυο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για να βελτιωθεί η κατάσταση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Την ίδια ώρα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ζήτησε την Πέμπτη η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη να παραμείνει ανεξάρτητη από γεωπολιτικούς ή ενεργειακούς παράγοντες. Τόνισε ότι η προστασία της ζωής πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, που δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από εξωτερικούς παράγοντες ή από την έλλειψη βασικών πόρων.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι με βάση την ενημέρωση από τις κουβανικές αρχές «χιλιάδες χειρουργικές επεμβάσεις έχουν αναβληθεί τον τελευταίο μήνα και άτομα που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη, από καρκινοπαθείς έως έγκυες γυναίκες που προετοιμάζονται για τοκετό, έχουν τεθεί σε κίνδυνο λόγω έλλειψης Ενέργειας για τη λειτουργία ιατρικού εξοπλισμού».

Ο υπουργός Υγείας της Κούβας, Χοσέ Ανχελ Πορτάλ, κατήγγειλε τον αντίκτυπο του ενεργειακού αποκλεισμού των ΗΠΑ και την πίεση στις ιατρικές υπηρεσίες του νησιού. Προειδοποίησε ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον, η οποία περιλαμβάνει απειλές για δασμούς στους προμηθευτές καυσίμων, εμποδίζει τον εφοδιασμό των νοσοκομείων και τη λειτουργία του εξοπλισμού υποστήριξης ζωής.

Ο περιορισμός της ηλεκτρικής ενέργειας και η έλλειψη καυσίμων προκαλούν συσσώρευση στη λίστα αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις, η οποία αυτή τη στιγμή αριθμεί περισσότερους από 96.000 ασθενείς, εκ των οποίων περισσότεροι από 11.000 είναι ανήλικοι.

Δύο πλοία με βοήθεια αναζητούνται από τις μεξικανικές αρχές

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεξικανικού Ναυτικού, την Παρασκευή τα ξημερώματα, αγνοούνται δύο ιστιοπλοϊκά πλοία με 9 επιβαίνοντες, που ξεκίνησαν από την περιοχή Isla Mujeres κοντά στο Κανκούν στις 20 Μάρτη, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα.

Τα πλοία «Friend Ship» και «Tiger Moth» θα έπρεπε να είχαν φτάσει στο λιμάνι της Αβάνας το αργότερο στις 25 Μάρτη, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ή επιβεβαίωση της άφιξής τους. Οι μεξικανικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει ανησυχητική και ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες έρευνας και διάσωσης, ενώ έχουν ειδοποιηθεί και οι διπλωματικές αντιπροσωπείες της Πολωνίας, της Γαλλίας, της Κούβας και των ΗΠΑ.

Στις έρευνες συμμετέχουν αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας και επιτήρησης CASA C-295 Persuader (Airbus Defence) της Πολεμικής Αεροπορίας, διευκρίνισε το μεξικανικό Πολεμικό Ναυτικό και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί έκκληση σε όλα τα σκάφη του πολιτικού και εμπορικού ναυτικού στην περιοχή της Καραϊβικής και στον Κόλπου του Μεξικού, ώστε να αναφέρουν «χωρίς καθυστέρηση» όποια πληροφορία τυχόν έχουν για τα δυο ιστιοφόρα που αγνοούνται.

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Οι σύμμαχοι των «άτρωτων» κηρύσσουν εφησυχασμό... Λαϊκή επαγρύπνηση για τις εξελίξεις
Ολοι «στην ίδια βάρκα»;
Πώς τα 920 ευρώ στα χαρτιά γίνονται 627 στο ράφι του σούπερ μάρκετ
Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα!
Παλεύουμε για να ζούμε χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και φτώχεια!
Δυναμικό «όχι» στην εμπλοκή στον πόλεμο, κάλεσμα αγώνα για τις ανάγκες των εργαζομένων
Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο αγωνιστικό - ταξικό σταθμό του συνδικαλιστικού κινήματος
Οι εξελίξεις στα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου εκτινάσσουν το αίσθημα ευθύνης και βάζουν τους κομμουνιστές μπροστά σε μεγάλα καθήκοντα
Από τα Στενά του Ορμούζ μέχρι τον ρωσικό στόλο ο σφοδρός ανταγωνισμός
Η πυξίδα των ανταγωνισμών δείχνει προς μεγαλύτερη κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου
Καταστρώνει σχέδια για κατοχή λιβανέζικων εδαφών
Εθνικιστικός ευρωατλαντισμός και ευρωατλαντικός πασιφισμός
Καμία εμπιστοσύνη στις ενώσεις των καπιταλιστών, η ελπίδα στη δύναμη των λαών
«Φορτώνουν στις πλάτες μας τη συμμετοχή στον πόλεμο, γι’ αυτό δημιουργήσαμε τις επιτροπές»
«Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός»
 Πρόκληση και κοροϊδία οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τον νέο κατώτατο μισθό
 Δίχως σταματημό η βαρβαρότητα του Ισραήλ
 Επιτροπή Φαντάρων και στον Εβρο
Εκδήλωση - συναυλία «Η Κούβα δεν είναι μόνη!»
 Και άλλοι να εκφράσουν με θάρρος αυτό που πιστεύουν
 Ξεκίνησε πάλι τις επιθέσεις στο Αφγανιστάν
 Εκδήλωση στις 6 Απρίλη με ομιλητή τον Δ. Κουτσούμπα
 Καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή, τώρα μέτρα στήριξης του εισοδήματος!
 Τι κάνουν τα μεταγωγικά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας;
Στους δρόμους και νέοι στρατευμένοι
 Πανελλαδικό Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης στις 16 Μάη
 Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις
Και τα μυαλά στο ντεπόζιτο
 Στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού έως την τελική δικαίωση
 Κατηγορούν την Κίνα για «ομηρία» πλοίων με σημαία Παναμά
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
