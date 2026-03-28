ΚΟΥΒΑ

Με όπλο την αλληλεγγύη των λαών δίνει τη μάχη της

Συνεχίστηκε αυτήν τη βδομάδα η διανομή της βοήθειας που έφεραν στην Κούβα τα καραβάνια αλληλεγγύης από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και χώρες της Λατινικής Αμερικής, διατρανώνοντας τη θέληση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο να τερματιστεί ο βάρβαρος αποκλεισμός των ΗΠΑ που έχει κλιμακωθεί με το εδώ και 3 μήνες ενεργειακό μπλοκάρισμα. Η διανομή φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, πάνελ φωτοβολταϊκών γίνεται σε νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία, καθώς το κουβανικό κράτος εντείνει την προσπάθεια να διευρύνει το δίκτυο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για να βελτιωθεί η κατάσταση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Την ίδια ώρα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ζήτησε την Πέμπτη η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη να παραμείνει ανεξάρτητη από γεωπολιτικούς ή ενεργειακούς παράγοντες. Τόνισε ότι η προστασία της ζωής πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, που δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από εξωτερικούς παράγοντες ή από την έλλειψη βασικών πόρων.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι με βάση την ενημέρωση από τις κουβανικές αρχές «χιλιάδες χειρουργικές επεμβάσεις έχουν αναβληθεί τον τελευταίο μήνα και άτομα που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη, από καρκινοπαθείς έως έγκυες γυναίκες που προετοιμάζονται για τοκετό, έχουν τεθεί σε κίνδυνο λόγω έλλειψης Ενέργειας για τη λειτουργία ιατρικού εξοπλισμού».

Ο υπουργός Υγείας της Κούβας, Χοσέ Ανχελ Πορτάλ, κατήγγειλε τον αντίκτυπο του ενεργειακού αποκλεισμού των ΗΠΑ και την πίεση στις ιατρικές υπηρεσίες του νησιού. Προειδοποίησε ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον, η οποία περιλαμβάνει απειλές για δασμούς στους προμηθευτές καυσίμων, εμποδίζει τον εφοδιασμό των νοσοκομείων και τη λειτουργία του εξοπλισμού υποστήριξης ζωής.

Ο περιορισμός της ηλεκτρικής ενέργειας και η έλλειψη καυσίμων προκαλούν συσσώρευση στη λίστα αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις, η οποία αυτή τη στιγμή αριθμεί περισσότερους από 96.000 ασθενείς, εκ των οποίων περισσότεροι από 11.000 είναι ανήλικοι.

Δύο πλοία με βοήθεια αναζητούνται από τις μεξικανικές αρχές

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεξικανικού Ναυτικού, την Παρασκευή τα ξημερώματα, αγνοούνται δύο ιστιοπλοϊκά πλοία με 9 επιβαίνοντες, που ξεκίνησαν από την περιοχή Isla Mujeres κοντά στο Κανκούν στις 20 Μάρτη, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα.

Τα πλοία «Friend Ship» και «Tiger Moth» θα έπρεπε να είχαν φτάσει στο λιμάνι της Αβάνας το αργότερο στις 25 Μάρτη, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ή επιβεβαίωση της άφιξής τους. Οι μεξικανικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει ανησυχητική και ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες έρευνας και διάσωσης, ενώ έχουν ειδοποιηθεί και οι διπλωματικές αντιπροσωπείες της Πολωνίας, της Γαλλίας, της Κούβας και των ΗΠΑ.

Στις έρευνες συμμετέχουν αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας και επιτήρησης CASA C-295 Persuader (Airbus Defence) της Πολεμικής Αεροπορίας, διευκρίνισε το μεξικανικό Πολεμικό Ναυτικό και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί έκκληση σε όλα τα σκάφη του πολιτικού και εμπορικού ναυτικού στην περιοχή της Καραϊβικής και στον Κόλπου του Μεξικού, ώστε να αναφέρουν «χωρίς καθυστέρηση» όποια πληροφορία τυχόν έχουν για τα δυο ιστιοφόρα που αγνοούνται.