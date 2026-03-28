Σάββατο 28 Μάρτη 2026 - Κυριακή 29 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Και άλλοι να εκφράσουν με θάρρος αυτό που πιστεύουν

Προ μηνών και πριν φουντώσει για τα καλά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, φαντάροι φτιάξανε επιτροπή στην Κύπρο για προώθηση αιτημάτων διαβίωσής τους στα στρατόπεδα, αλλά και εναντίον της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο. Τώρα που φούντωσε ξανά ο πόλεμος και οι πύραυλοι πάνε κι έρχονται, μαθαίνουμε ότι άλλοι φαντάροι, που είναι του λαού παιδιά, συγκρότησαν μεταξύ τους κοινή επιτροπή! Αυτήν τη φορά πήραν την πρωτοβουλία φαντάροι από εκείνους που εκπαιδεύονται για τις ειδικές δυνάμεις στο Μεγάλο Πεύκο! Εύγε παλληκάρια! «Ειδικοδυναμίτες» δυνατοί στο σώμα, αλλά και στο μυαλό και στην ψυχή και πάλι εύγε! Ακολούθησαν και άλλοι ξανά στην Κύπρο, αλλά και στον Εβρο!

Με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις ο πόλεμος πλέον δεν είναι κάτι μακρινό. Εφτασε στην πόρτα μας. Και οι πιο εφησυχασμένοι, ρέκτες της ευρωατλαντικής και ισραηλινής θανατερής ισχύος, αρχίζουν να κοιτάνε στον ...ουρανό!

Το σύστημα δεν έχει ενδοιασμούς! Διαβάσαμε ότι ναύτες που κάνουν τη θητεία τους πήραν φύλλο πορείας για φρεγάτα που έφευγε για την Ανατ. Μεσόγειο. Μετά από αντίδραση γονιών, στο τσακ άλλαξαν τους ναύτες με ΕΠΟΠ. Θα μου πεις όλοι μανάδες έχουν! Σωστά! Κανείς στρατιωτικός, είτε θητείας, είτε μόνιμος, δεν πρέπει να βρεθεί να πολεμά εκτός συνόρων! Κανείς!

Οι επιτροπές φαντάρων θα πρέπει να βρουν και άλλους μιμητές! Αυτοί οι πόλεμοι που έχουν ξεκινήσει δεν είναι δικοί μας. Αυτοί οι πόλεμοι μάλιστα έστειλαν και την ακρίβεια σε βάρος των οικογενειών μας ακόμα ψηλότερα.

Δεν είμαστε περήφανοι, όπως η κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση ιρανικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία στη Σ. Αραβία. Είμαστε πολύ ανήσυχοι για τη συνέχεια. Δεν αξίζει, για ξένες δουλειές, να κινδυνέψει στο ελάχιστο κανένα ελληνόπουλο μόνιμο ή στρατευμένο! Τα φέρετρα που έχουν ετοιμάσει δεν μας βολεύουν εμάς! Να τα χαίρονται αυτοί με τους φίλους τους! Α σιχτίρ πια!

Χρειάζεται η δημιουργία και άλλων επιτροπών! Χρειάζεται και άλλοι φαντάροι στα στρατόπεδα, οι ναύτες και οι σμηνίτες, να φωνάξουν με θάρρος αυτό που πιστεύουν.

Να εκφράσουν τα φιλειρηνικά, αντιιμπεριαλιστικά τους αισθήματα, να διεκδικήσουν μέτρα στήριξης της λαϊκής οικογένειας. Οχι στα μέτρα - κοροϊδία, της κυβέρνησης - συνεργού στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ. Οχι στη φοροληστεία του λαού, με την εκτόξευση των έμμεσων φόρων στην Ενέργεια και τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Να επιστρέψουν όλοι οι στρατιωτικοί που η πολιτική των κυβερνήσεων τους έστειλε σε ξένα εδάφη, σε ξένες θάλασσες και ουρανούς! Να κλείσουν βάσεις, λιμάνια, δρόμοι, τρένα και αεροδρόμια για ξένους στρατούς.


Γιάννης Ντουνιαδάκης
Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.

    

