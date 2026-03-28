ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Ξεκίνησε πάλι τις επιθέσεις στο Αφγανιστάν

Τις στρατιωτικές επιθέσεις σε περιοχές του Αφγανιστάν όπου εκτιμά ότι εδρεύουν δυνάμεις αυτονομιστών ξεκίνησε πάλι το Πακιστάν (μετά από ολιγοήμερη αναστολή τους λόγω της νηστείας του Ραμαζανιού), με το ΥΠΕΞ να διαμηνύει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι τους και μέχρι η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν να επανεξετάσει την «παρεξηγημένη προτεραιότητα» που δίνει «στην υποστήριξη τρομοκρατικών υποδομών». Θυμίζουμε ότι το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ πως ανέχεται ή/και στηρίζει τη δράση των Πακιστανών Ταλιμπάν (ΤΤΡ) και λειτουργεί ως «κρησφύγετο τρομοκρατών», ενώ καταγγέλλει και ανάμειξη της Ινδίας σε σχέδια για την «αστάθεια» στην επικράτειά του και σε όλη την περιοχή.

Στο μεταξύ ο Πακιστανός πρέσβης στη Μόσχα, Φαϊζάλ Νιάζ Τιρμιζί, δήλωσε ότι η χώρα του ζήτησε από τη Ρωσία να μεσολαβήσει, εκτιμώντας την «υπέροχη προσφορά» της Μόσχας για την επίλυση εντάσεων, σύμφωνα με την αφγανική εφημερίδα «Ariananews».

«Λέμε σε όλους τους συνομιλητές μας: Παρακαλώ πείτε στους Ταλιμπάν να μη χρησιμοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία απλώς για να ανασυνταχθούν, να αναρρώσουν, να επανεξοπλιστούν και να επιτεθούν ξανά (...) Επειδή τόσο μεγάλα κράτη όπως η Ρωσία ή το Πακιστάν δεν μπορούν να αποσταθεροποιηθούν από τρομοκρατικές ενέργειες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πακιστανός αξιωματούχος.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο Ζαμίρ Καμπούλοφ, απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου για το Αφγανιστάν, επέκρινε κάθε σχέδιο των ΗΠΑ για πιθανή «επιστροφή» στρατιωτικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν, με φόντο σενάρια που συνεχίζονται για ενδεχόμενη επαναλειτουργία της στρατιωτικής βάσης Μπαγκράμ. Ο Καμπούλοφ μίλησε για κινήσεις «κατηγορηματικά απαράδεκτες», επισημαίνοντας ότι η Μόσχα αντιτίθεται στη δημιουργία οποιασδήποτε στρατιωτικής υποδομής των ΗΠΑ ή του ΝΑΤΟ σε αφγανικό έδαφος ή γειτονικές περιοχές, με οποιοδήποτε πρόσχημα.

Τέλος, ας καταγραφεί ότι ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ δήλωσε πως η χώρα του εξετάζει, σε συντονισμό με τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, αν τελικά θα αναγνωρίσει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Σε συνομιλία που είχε την Πέμπτη με τον πρωθυπουργό των Ταλιμπάν, Μοχάμαντ Χασάν Αχούντ, συζήτησε τρόπους μείωσης των εντάσεων στις σχέσεις Καμπούλ - Ισλαμαμπάντ λέγοντας ότι η Κουάλα Λουμπούρ θα συνεχίσει την ανθρωπιστική της βοήθεια προς την Καμπούλ. Θυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα καμία μουσουλμανική χώρα δεν έχει αναγνωρίσει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.