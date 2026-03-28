Από σήμερα Σάββατο η σκυτάλη των κινητοποιήσεων περνά σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα, και συγκεκριμένα:
- Αμφισσα, 12 μ., πλατεία Λαού
- Δράμα, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Κόρινθος, 12 μ., Περιβολάκια
- Ξάνθη, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Λευκάδα, 7 μ.μ., Εργατικό Κέντρο
- Χαλκίδα, 7.30 μ.μ., παραλία Χαλκίδας (Στρογγυλό)
- Χίος, 12 μ., πλατεία Βουνακίου
Αύριο, Κυριακή:
- Κως, 5.30 μ.μ., πλατεία Ανταγόρα
Τη Δευτέρα 30 Μάρτη:
- Καρδίτσα, 7 μ.μ., στην κεντρική πλατεία
Την Τρίτη 31 Μάρτη:
- Καλαμάτα, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία
- Πρέβεζα, 7 μ.μ., Θεοφάνειο
Την Τετάρτη 1η Απρίλη:
- Σαντορίνη, 7 μ.μ., πλατεία Φηρών
Την Πέμπτη 2 Απρίλη:
- Ρόδος, 7 μ.μ., πλατεία Κύπρου
Την Παρασκευή 3 Απρίλη:
- Θήβα, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία