ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ

Δίχως σταματημό η βαρβαρότητα του Ισραήλ

Χωρίς σταματημό είναι η βαρβαρότητα του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού. Την Παρασκευή το πρωί στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη ο ισραηλινός στρατός δολοφόνησε δύο Παλαιστίνιους. Ο πρώτος ήταν ένας νεαρός που σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στην είσοδο του προσφυγικού καταυλισμού Καλάντρια, βόρεια της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ενώ τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμα.

Μερικές ώρες μετά δολοφονήθηκε από ισραηλινά πυρά στον ίδιο προσφυγικό καταυλισμό και ένας 46χρονος Παλαιστίνιος, στη διάρκεια επίθεσης του κατοχικού στρατού στο νεκροταφείο όπου γινόταν η κηδεία του πρώτου θύματος. Μετά τη δεύτερη δολοφονία οι Ισραηλινοί στρατιώτες συνέχισαν με εισβολή στην κατοικία του νεαρού θύματός τους, τρομοκρατώντας για ώρες τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και τα παρακείμενα σπίτια.

Ανάλογες δολοφονίες γίνονται καθημερινά και στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει ισοπεδωθεί για να γίνει, με βάση τα βρώμικα σχέδια των ΗΠΑ - Ισραήλ, προτεκτοράτο και «Ριβιέρα», ενώ οι κάτοικοί της στερούνται και τα πλέον στοιχειώδη.

Καθημερινές είναι και οι τρομοκρατικές επιθέσεις Εβραίων εποίκων και οι κτηνωδίες, που μέχρι και πάνω από 90 Ισραηλινοί πρώην πρέσβεις και ανώτεροι διπλωμάτες κάλεσαν την κυβέρνηση Νετανιάχου να τις καταδικάσει και να πάρει μέτρα ώστε να τερματιστούν.

Σε αυτό το σκηνικό τρόμου και καθημερινής βίας, οι Παλαιστίνιοι καλούνται να τιμήσουν τη Δευτέρα 30 Μάρτη την Ημέρα της Γης, σε ανάμνηση των σχεδίων των κατοχικών αρχών στις 30/3/1976 να απαλλοτριώσουν παλαιστινιακά εδάφη στην κατεχόμενη Γαλιλαία, υποτίθεται για «δημόσιο όφελος». Οι Παλαιστίνιοι απάντησαν στις κατοχικές αρχές πραγματοποιώντας μαζικές πορείες και γενικές απεργίες.