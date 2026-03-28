Σάββατο 28 Μάρτη 2026 - Κυριακή 29 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Επιτροπή Φαντάρων και στον Εβρο

Το παράδειγμα των συναδέλφων τους ακολούθησαν και φαντάροι σε στρατόπεδα του Εβρου, οι οποίοι με επιστολή τους μεταξύ άλλων σημειώνουν:

«Η περίοδος που κληθήκαμε να υπηρετήσουμε όλοι μας είναι γεμάτη με πολεμικές συγκρούσεις και εντάσεις. Νέες πολεμικές εστίες φυτρώνουν σε ανύποπτο χρόνο όλο και πιο κοντά στη γειτονιά μας. Η πολεμική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και η επέκταση του πολέμου στις γύρω περιοχές μάς βρήκαν όλους μας ντυμένους στα χακί.

(...) Τα αποτελέσματα αυτού του πολέμου είναι ήδη ορατά. Η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια σαρώνουν. Ο πόλεμος είναι η μεγάλη ευκαιρία για τους λίγους του κεφαλαίου να φουσκώσουν τις τσέπες τους με χρήμα και για όλους εμάς και τους γονείς μας "τα κεφάλια μέσα και υπομονή".

Οι γονείς μας ανησυχούν. Ο λαός μας ανησυχεί. Εμείς οι ίδιοι ανησυχούμε. Προσπαθούν να μάθουν από εμάς την αλήθεια και το τι συμβαίνει, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδιοκτησία των λίγων αυτών ανθρώπων του κεφαλαίου, τροφοδοτούν τον λαό μας με εφησυχασμό και καταπώς εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους.

(...) Σήμερα κιόλας, στα ελπιδοφόρα βήματα συναδέλφων μας από άλλες περιοχές, που ήδη αγκαλιάστηκαν, συγκροτούμε κοινή επιτροπή και όλοι μαζί απαιτούμε:

- Να κλείσει εδώ και τώρα η βάση της Αλεξανδρούπολης και όλες οι ξένες βάσεις.

- Να σταματήσει κάθε εμπλοκή και συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο, κάθε παραχώρηση των υποδομών στους ευρωΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς.

- Να επιστρέψουν οι φρεγάτες, τα πολεμικά αεροσκάφη, οι συστοιχίες "PATRIOT", οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που επιχειρούν εκτός συνόρων.

- Καθημερινή ενημέρωση επίσημα από τις διοικήσεις των μονάδων μας για την εξέλιξη του πολέμου».

Mail επικοινωνίας της επιτροπής: epitropifevrou@gmail.com

Αντίστοιχα, και σε άλλες μονάδες, νέοι στρατευμένοι με τις επιστολές τους, όπως αυτή του Γιώργου Σμέτη, Στρατιώτη (ΠΝ) ΝΑΣΚΩ, τονίζουν πως «απέναντι σε όλα όσα βιώνουμε καθημερινά, είναι απαραίτητο να πληθύνουν πρωτοβουλίες για επιτροπές όπως στο ΚΕΕΔ και στην ΕΛΔΥΚ που συνάδελφοί μας στρατευμένοι συγκρότησαν επιτροπές διεκδικώντας την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο και την καθημερινή ενημέρωση από τις διοικήσεις των μονάδων για την εξέλιξη του πολέμου».

    

ΚΟΣΜΟΣ
