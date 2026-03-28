«Φορτώνουν στις πλάτες μας τη συμμετοχή στον πόλεμο, γι’ αυτό δημιουργήσαμε τις επιτροπές»

Το τελευταίο διάστημα νέοι στρατευμένοι που υπηρετούν τη θητεία τους σε στρατόπεδα στην Ελλάδα και στην ΕΛΔΥΚ προχώρησαν στη σύσταση επιτροπών φαντάρων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά και προκειμένου να διεκδικήσουν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα στρατόπεδα. Ο «Ριζοσπάστης» συζήτησε με δύο από αυτούς, τον Ορφέα Δρακούλη, Στρατιώτη Πεζικού στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, και τον Κυριάκο Παρασκευόπουλο, Στρατιώτη Πεζικού στην ΕΛΔΥΚ, καταγράφοντας την πείρα τους από αυτήν την προσπάθεια, που έχει αγκαλιαστεί από πολλούς συναδέλφους τους.

Δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια

- Για ποιους λόγους αποφασίσατε να φτιάξετε τις επιτροπές φαντάρων;

Ορ. Δρ.: Η Επιτροπή Φαντάρων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων προέκυψε από την ανάγκη να ζητήσουμε από τη διοίκηση επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι περισσότεροι από εμάς έχουν σπουδάσει, δούλευαν πριν τον στρατό, αντιμετωπίζαμε τη ζωή μας υπεύθυνα και με αξιοπρέπεια. Παρουσιαστήκαμε να κάνουμε τη θητεία μας και ακούγαμε πράγματα πρωτάκουστα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και τη διοίκηση να σπέρνει εφησυχασμό που όμως δεν προέκυπτε από πουθενά. Από το αρχικό αφήγημα της κυβέρνησης πως «δεν έχουμε καμία εμπλοκή στους πολέμους», μετά το «πάτημα της σκανδάλης» από την πυροβολαρχία των ελληνικών Patriot που έχει στείλει η κυβέρνηση και φυλάνε τα διυλιστήρια της «Aramco» στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, περάσαμε στο αφήγημα «μπλεκόμαστε στον πόλεμο για το εθνικό συμφέρον της χώρας και αποτελεί κίνηση που προστατεύει από την αύξηση των τιμών και την ακρίβεια». Στις συζητήσεις μέσα στο στρατόπεδο καταλαβαίναμε καθημερινά ότι τα πράγματα είναι σοβαρά, τα επιχειρήματα που ακούμε είναι επικίνδυνα για τον λαό μας και δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια.

Κ. Π.: Μετά τα αντίποινα του Ιράν στη βρετανική βάση στην Κύπρο και την κατάρριψη των drones στο Ακρωτήρι, η ανησυχία των στρατευμένων της ΕΛΔΥΚ ήταν μεγάλη. Οι οικογένειες και οι φίλοι μας καθημερινά μας ρωτούν και εμείς δεν είχαμε καμία επίσημη ενημέρωση. Από τις ειδήσεις μαθαίναμε για την κλιμάκωση του πολέμου και τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης να πρωτοστατεί στην ενεργή συμμετοχή σε αυτόν.

Την ίδια στιγμή που οι διοικήσεις σπέρνουν επανάπαυση, μεγαλώνει η συμμετοχή μας στον πόλεμο μαζί με το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ για τα συμφέροντα μιας χούφτας ληστών, που πλουτίζουν στα συντρίμμια του πολέμου, ενώ προμηνύονται μεγάλοι κίνδυνοι για τον λαό της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτός ήταν ο λόγος που πολλοί στρατιώτες έγραψαν επιστολές καταδίκης της συμμετοχής στον πόλεμο σε πρώτη φάση, αλλά και στη συνέχεια δημιουργίας επιτροπής, παίρνοντας θάρρος από τους συναδέλφους μας στην Ελλάδα.

Τα προβλήματα που μας δημιουργεί η κυβέρνηση με τη συμμετοχή στον πόλεμο τα φορτώνουν ήδη στις πλάτες μας. Ακόμα και στις άδειές μας, τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση δίνει δισεκατομμύρια ευρώ για ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς και συμμετοχή σε αποστολές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, όπως αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, οι φαντάροι πληρώνουμε από την τσέπη μας για ένα εισιτήριο πάνω από 250 ευρώ για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα να δούμε τις οικογένειές μας στην άδεια του Πάσχα, και άλλα τόσα για να επιστρέψουμε! Επομένως, και ο αυξημένος σε σχέση με την Ελλάδα μισθός δεν φτάνει παρ' όλα αυτά ούτε για τις μετακινήσεις μας στην άδεια!

Αν ήθελε η κυβέρνηση να προστατεύει τον λαό από την ακρίβεια, θα έδινε εδώ και τώρα δωρεάν εισιτήρια σε όλους τους φαντάρους για την περίοδο της θητείας, δεν θα έστελνε πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία να υπερασπίζεται τα διυλιστήρια της «Aramco», στον πόλεμο για ξένα από τα δικά μας συμφέροντα, που εν τέλει είναι παράγοντας που με τις αυξήσεις «πληρώνουν τη νύφη» ο λαός της Ελλάδας και οι φαντάροι.

Υπάρχει μεγάλη αποδοχή γιατί υπήρχε η ανάγκη

- Με ποιον τρόπο αγκαλιάστηκε αυτή η σκέψη στα στρατόπεδά σας;

Ορ. Δρ.: Η Επιτροπή πολύ γρήγορα αγκαλιάστηκε σχεδόν από όλους τους φαντάρους. Αυτοί που είχαν συμφωνήσει, και ακόμα περισσότεροι που αναγνώριζαν την ανάγκη να υπάρχει, μας έπιαναν και μας έλεγαν «μπράβο», ότι «χάρη σε εσάς ακούστηκε η φωνή μας».

Παρά τους αρχικούς προβληματισμούς και ορισμένες προσπάθειες εκφοβισμού, μέσα από τις ίδιες τις συζητήσεις συνειδητοποιήσαμε πως στη θητεία σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αλληλεγγύη και στήριξη μεταξύ μας, καταρχάς για όλα όσα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ήδη από τις επιπτώσεις του πολέμου, όπως η ακρίβεια, οι περικοπές σε βασικές ανάγκες μέσα στα στρατόπεδα κ.ά. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταλάβαμε πως αυτά που σκεφτόμασταν φαντάροι από δύο θαλάμους αρχικά, τα σκέφτονταν και συνάδελφοι από τους υπόλοιπους. Ολο και πιο πολλοί έλεγαν πως πρέπει τώρα να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας και των Ενόπλων Δυνάμεων σε ξένους πολέμους, και πως ο λαός μόνο χάνει από αυτήν τη συμμετοχή. Να κλείσουν οι βάσεις των ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, να γυρίσουν όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τα F-16, οι φρεγάτες, οι συστοιχίες Patriot που επιχειρούν εκτός συνόρων.

Τη σημασία της Επιτροπής, που την έκανε γνωστή σε ακόμα περισσότερους φαντάρους, την επιβεβαίωσε η κατάσταση με το ιατρείο του λόχου. Από τη δεύτερη εβδομάδα κατάταξης άρχισαν στους λόχους τα περιστατικά κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, κρυολογημάτων, ιώσεων κ.λπ., λόγω ελλιπούς καθαριότητας, συνθηκών υγιεινής και συνωστισμού στους θαλάμους και στα εστιατόρια, σε συνδυασμό με το ελάχιστο ιατρικό προσωπικό του ΣΤΕΠ.

Τώρα, μετά την ορκωμοσία μας, στις μονάδες που θα πάμε για εκπαίδευση και μετάθεση θα φτιάξουμε επιτροπές από την πρώτη μέρα.

Κ. Π.: Αρκετοί από εμάς σε πολλά στρατόπεδα το συζητούσαμε και καταλάβαμε την ανάγκη να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας απέναντι στον πόλεμο και στην ακρίβεια. Πήραμε κουράγιο και με τη συγκρότηση της Επιτροπής στο ΚΕΕΔ και αλλού που διαβάζουμε. Υπάρχει μεγάλη αποδοχή, γιατί υπήρχε η ανάγκη να φτιαχτεί η Επιτροπή της ΕΛΔΥΚ. Από την πλευρά μου θεωρώ πως κάθε συνάδελφος που υπηρετεί στην ΕΛΔΥΚ πρέπει να επικοινωνήσει με την Επιτροπή!

Διεκδικούμε:

- Να ενημερωνόμαστε καθημερινά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τους πολέμους!

- Να φύγουν οι βάσεις από Ελλάδα και Κύπρο!

- Να καλυφθούν από το κράτος τα έξοδα μετακίνησης στις άδειές μας!

- Να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες μας για ζεστό νερό και θέρμανση στα στρατόπεδα!