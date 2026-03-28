Και τα μυαλά στο ντεπόζιτο

Υποδεχόμαστε την άνοιξη με τα μυαλά κλεισμένα στο ντεπόζιτο. Του πετρελαίου. Της βενζίνης. Του ντίζελ. Οι δρόμοι της φωτιάς δεν είναι ταινία πια. Είναι χυδαία πραγματικότητα. Ακόμα κι εκείνο το συναισθηματικά αθώο «και τα μυαλά στα κάγκελα» δεν έχει νόημα, γιατί τα κάγκελα είναι παντού. Από τα ράφια του σούπερ μάρκετ όπου αγοράζεις να φας σαν να μπαίνεις σε κοσμηματοπωλείο, έως τα σχέδια των νέων παιδιών για το μέλλον, που εξαερώνονται σαν το φυσικό αέριο, καθώς ξεκινούν απ' τον κατώτατο μισθό, που εξασφαλίζει επιβίωση φυλακισμένου. Σοφά τα αφεντικά των χρηματιστηρίων, της πλατφόρμας, της ιδιοκτησίας των βομβών που έπεσαν στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, ρίχνουνε στην πιάτσα τις ...προοπτικές. Διαλέγεις και παίρνεις. Εργάτης στη Γερμανία που πανηγυρίζει γιατί δεν θα τον απολύσουν, επειδή η φάμπρικα δεν θα φτιάχνει πια σκαραβαίους αλλά τανκς. 'Η επιστρατευμένος κάπου στη Μέση Ανατολή να το παίζεις Κολοκοτρώνης - πεζοναύτης - πετρελαιάς.

Αχ αυτές οι ανυπότακτες ψυχές του κεφαλαίου. Είναι ικανές ανοιξιάτικα να πουλήσουν την ανάσταση της φύσης και του ανθρώπου, ακόμα και του Θεανθρώπου λόγω Πάσχα, που έτσι κι αλλιώς σημαίνει έξοδος, σε τιμή εταιρικού μερίσματος. Ηδη ξεκίνησαν να πουλάνε την πυγμή, τη σταθερότητα και τη μαγκιά πως θα καταφέρουν να μεταφέρουν το άγιο φως με ασφάλεια απ' τη φλεγόμενη Μέση Ανατολή. Λίγο το 'χεις να κουβαλάς ένα κερί κάτω από τη μύτη των βαλλιστικών και των ρουκετών; Ετσι περνάς από την Μπουμπουλίνα στην Μπελαρά, με το μπου μπου του προβάτου. Μην ανησυχείτε. Η άνοιξη είναι σε καλά χέρια. Ισορροπημένα πράγματα. Μετά τους πολεμικούς προϋπολογισμούς του δυτικού ημισφαιρίου που θεωρούνται παράγοντες ειρήνης, η εκπαίδευση στο τραμπικό λεξιλόγιο, πάω στοίχημα, θα αναδειχτεί σε πραγματική καλλιτεχνική παιδεία στο επόμενο νομοσχέδιο που θα μας φέρει η κυβέρνηση γι' αυτήν. Η αναρρίχηση είναι πια επιστήμη. Θα ανέβουν οι τιμές στην κορφή του βουνού, και θα αρχίζει εκεί στους πρόποδες, στη βάση, να ανεβαίνει κι ο βασικός με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης...

Εδώ ανάμεσα σε κουβέντες για πόλεμο, σκάνδαλα, παρακολουθήσεις, και μια οικονομία συνώνυμη της παρανομίας, έρχεται η μεγάλη έκρηξη. Εχει ήδη εμφανιστεί μια άγνωστη υπερδύναμη που έχει τον δικό της στρατό, τον δικό της προϋπολογισμό και μια ισχύ τεχνικώς αυτοτροφοδοτούμενη, που λέγεται προσωρινά, και προφανώς απατηλά, κυβερνοέγκλημα. Μέσα στη ραγδαία ψηφιοποίηση και την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, ένας άγνωστος αριθμός ευφυών και ικανών απατεώνων επιτίθενται ψυχολογικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρόσωπα που 'χουν ανάγκη επειγόντως να αποφύγουν την οικονομική εξόντωση και τη μοίρα των καιρών. Υποδύονται κάποιον άλλον, στήνουν σχέσεις χειραγώγησης, κατασκευάζουν τεχνητά δίκτυα εμπιστοσύνης, στο επίκεντρο του λεγόμενου social engineering. Ψυχολογική διά της τεχνολογίας εξαπάτηση χρηστών από διαδικτυακές συμμορίες, δηλαδή. Είναι η υπερδύναμη εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Βγάζει με μια πρόχειρη εκτίμηση (της master card) τουλάχιστον ένα τρισεκατομμύριο τον χρόνο, και θα 'χει κονομήσει καμιά δεκαπενταριά έως το 2030. Προσοχή! Αυτή η ...υπερδύναμη δεν έχει στόχο τα παιδιά. Εχει ήδη στοχοποιήσει έναν στους τέσσερις ενήλικες επιχειρηματίες της Ευρώπης! Αυτούς που τους έπεισαν ότι κινδυνεύουν από τους μετανάστες, κι έτσι θα δίνουν λεφτά για να τους πετάνε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκτός Ευρώπης, και να μένει ο ευρωενωσιακός καπιταλιστικός πληθυσμός αγνός και παρθένος από το ξένο αίμα, που 'ναι καλό μόνο όταν χύνεται ή εντάσσεται σε μισθοφορικό στρατό. Αγιο Φως!

Της

Λιάνας ΚΑΝΕΛΛΗ