ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

«Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός»

Εκατοντάδες εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, φοιτητές και μαθητές διαδήλωσαν την Παρασκευή σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο ενάντια στην ολοένα και πιο βαθιά πολεμική εμπλοκή της χώρας και διατράνωσαν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν να φορτωθούν τις οικονομικές συνέπειες των πολέμων των ιμπεριαλιστών. Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν μέρος του αγωνιστικού σχεδιασμού που αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη δεκάδων μαζικών φορέων στα Χανιά, μετά από κάλεσμα της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, και ο οποίος θα κορυφωθεί με παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας στις 17 Μάη, στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Διημέρου Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης που οργανώνει η ΕΕΔΥΕ.

Στο Ηράκλειο η συγκέντρωση των μαζικών φορέων και των εργατικών σωματείων πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ελευθερίας. Από το βήμα της συγκέντρωσης οι εκπρόσωποι των εργατικών σωματείων κάλεσαν τον ηρακλειώτικο λαό να μη δεχτεί νέες θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών, να απαντήσει στα καλέσματα υποταγής στα πολεμοκάπηλα σχέδια -στο όνομα της «εθνικής ομοψυχίας» που απαιτούν η εργοδοσία και η κυβέρνηση- και να υπάρξει ξεσηκωμός σε κάθε χώρο δουλειάς και γειτονιά, με σύνθημα «Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα του πολέμου τους!». Εκ μέρους της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή απηύθυνε χαιρετισμό ο Βαγγέλης Μαματζάκης, πρόεδρος του Σωματείου Ιατρικών Επισκεπτών Ηρακλείου και μέλος της Επιτροπής Ειρήνης Ηρακλείου. Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης.

«Θέλουμε τη Σούδα λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών», ακούστηκε δυνατά από τη μαχητική συγκέντρωση δεκάδων εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο των Χανίων. Η μαζική κινητοποίηση του χανιώτικου λαού έδωσε αποφασιστική απάντηση και σε διάφορα κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της Τοπικής Διοίκησης, επιχειρηματίες και διάφορους «κονδυλοφόρους» που έχουν πάρει στασίδι χυδαίου αντικομμουνισμού σε διάφορα τοπικά ΜΜΕ απέναντι στους αγώνες του λαού και της νεολαίας των Χανίων. Στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν την ανάγκη ύπαρξης της βάσης της Σούδας, κάνουν λόγο για οικονομική ζημιά εξαιτίας της απομάκρυνσης του αεροπλανοφόρου «G. Ford» από τη βάση λόγω των κινητοποιήσεων, επικαλούμενοι μέχρι και την οικονομική ζημιά των «επιχειρηματιών» του αγοραίου έρωτα...

Τις «αγωνίες» τους σατίρισε ένα μικρό θεατρικό δρώμενο με το οποίο ξεκίνησε η συγκέντρωση της Παρασκευής, ενώ ακολούθησαν χαιρετισμοί από εκπροσώπους εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων.

Εκπροσωπώντας την Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, ο Μανώλης Παπαδομανωλάκης, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η άρον - άρον αποχώρηση του αεροπλανοφόρου από τη Σούδα, εξαιτίας και της μαζικής αντίδρασης του χανιώτικου λαού, αποδεικνύει ότι ο λαός έχει τη δύναμη να παρέμβει στις εξελίξεις. Αποτελεί απάντηση σε όσους λένε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Ο λαός των Χανίων δεν εξαγοράζεται από τα αιματοβαμμένα δολάρια των Αμερικανών. Συνεχίζουμε με περισσότερη ορμή για να σταματήσουν η πόλη και το νησί να αποτελούν ορμητήρια πολέμου».

Τέλος, και στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων, στο δημαρχείο της πόλης. Ομιλίες έγιναν από την Επιτροπή Ειρήνης Ρεθύμνου και άλλους φορείς, ενώ ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.