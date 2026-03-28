Σάββατο 28 Μάρτη 2026 - Κυριακή 29 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή, τώρα μέτρα στήριξης του εισοδήματος!

Σε δήλωσή του από το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα όπου παρευρέθηκε, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε:

«Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει πλέον να πληρώνει συνεχώς από την τσέπη του προκειμένου η κυβέρνηση της ΝΔ να στηρίζει τον Τραμπ και τον Νετανιάχου στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που οδηγεί στον όλεθρο και τον θάνατο ολόκληρους λαούς στην ευρύτερη περιοχή και άλλους λαούς τους οδηγεί στη φτώχεια, στην ανέχεια, στην προσφυγιά, στην ακρίβεια, στην ανεργία. Και βεβαίως προκειμένου να προσαρμόζονται και να εξοικειώνονται, όπως είπε ο υπουργός Αμυνας, με την "κουλτούρα των φερέτρων τους".

Εμείς λέμε ξεκάθαρα καμιά εμπλοκή, καμιά συμμετοχή. Να γυρίσουν όλες οι φρεγάτες από την Ερυθρά Θάλασσα, από όπου βρίσκονται. Να γυρίσουν πίσω οι συστοιχίες Patriot. Να γυρίσουν πίσω οι άντρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της πατρίδας μας, τα οποία μόνο αυτά έχουν ορκιστεί να υπηρετούν.

Και, βεβαίως, απαιτούμε εδώ και τώρα γενναία μέτρα από την κυβέρνηση για την ανακούφιση του λαϊκού εισοδήματος, για να πάρουν ανάσα οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι μικροεπιχειρηματίες, οι αγρότες μας, ο ελληνικός λαός με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, αλλά και με βάση τα αιτήματα του ίδιου του εργατικού - λαϊκού κινήματος και των φορέων του στους δρόμους του αγώνα».

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
