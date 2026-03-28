ΗΠΑ

Κατηγορούν την Κίνα για «ομηρία» πλοίων με σημαία Παναμά

Ανησυχητικές συνέπειες για τις «παγκόσμιες συνθήκες ναυτιλίας», και ειδικά αυτήν που αφορά το αμερικανικό εξωτερικό εμπόριο, διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Ναυτιλιακή Επιτροπή (Federal Maritime Commission - FMC) των ΗΠΑ, μετά από ασυνήθιστα παρατεταμένη κράτηση πλοίων υπό σημαία Παναμά σε κινεζικά λιμάνια.

«Η Κίνα έχει πλέον επιβάλει αύξηση των κρατήσεων πλοίων με σημαία Παναμά σε κινεζικά λιμάνια, υπό το πρόσχημα του ελέγχου του κράτους λιμένα, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα ιστορικά πρότυπα. Αυτές οι εντατικές επιθεωρήσεις διεξήχθησαν βάσει άτυπων οδηγιών και φαίνεται ότι αποσκοπούσαν στην τιμωρία του Παναμά μετά τη μεταβίβαση των λιμενικών περιουσιακών στοιχείων της "Hutchison"», σημειώνει η FMC, προσθέτοντας ότι τα πλοία με σημαία Παναμά μεταφέρουν «σημαντικό μερίδιο του εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων των ΗΠΑ» και αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται ο κίνδυνος για «σημαντικές εμπορικές και στρατηγικές συνέπειες για τη ναυτιλία των ΗΠΑ».

Καταλήγει δε ότι «η FMC είναι επιφορτισμένη με τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού, ανταγωνιστικού και οικονομικού συστήματος μεταφορών προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών» και «ενέργειες ξένων κυβερνήσεων που κρατούν, καθυστερούν ή εμποδίζουν με άλλο τρόπο την κίνηση πλοίων που τεκμηριώνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ - ή πλοίων άλλων εθνών που ασχολούνται με το εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες - δεν συνάδουν με την εντολή της Επιτροπής να προστατεύει την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού της Αμερικής».

Θυμίζουμε ότι η Κίνα αντέδρασε έντονα στην απόφαση που έλαβε τον Γενάρη το ανώτατο δικαστήριο του Παναμά, κρίνοντας «αντισυνταγματική» τη σύμβαση με την οποία παραχωρήθηκε στον κινεζικό όμιλο «Panama Ports Company» (PPC - θυγατρική της «CK Hutchison», με έδρα το Χονγκ Κονγκ) η εκμετάλλευση των λιμανιών Κριστόμπαλ (Ατλαντικός) και Μπαλμπόα (Ειρηνικός) στα δύο άκρα της Διώρυγας του Παναμά. Μάλιστα η PPC ζήτησε αποζημίωση και τόκους αξίας τουλάχιστον 2 δισ. δολαρίων.