Παλεύουμε για να ζούμε χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και φτώχεια!

Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι ορθώνουν ανάστημα, ότι δεν αποδέχονται θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους τους, μετέφερε με την ομιλία του ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Και, απαντώντας στα πολεμικά προσχήματα των Ευρωατλαντικών, μεταξύ τους και της ελληνικής κυβέρνησης, ανέδειξε ότι η εγκληματική πολιτική του κέρδους είναι αυτή που διεξάγει τον πόλεμο, για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων Ενέργειας και εμπορίου, και αυτοί οι ανταγωνισμοί οξύνονται ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα, με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ από τη μία και την Κίνα και τους συμμάχους της από την άλλη.

Η πολεμική οικονομία είναι εδώ

«Το ζούμε ήδη στο πετσί μας. Το ζουν οι λαοί που σφαγιάζονται. Το ζούμε κι εμείς εδώ, με την ακρίβεια, τη φτώχεια, την ανασφάλεια. Γιατί πόλεμος και ακρίβεια πάνε μαζί. Η λεγόμενη πολεμική οικονομία δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι ήδη εδώ. Και τη φορτώνουν στις πλάτες των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων», τόνισε.

Κατήγγειλε την κυβέρνηση για την αύξηση - κοροϊδία στον κατώτατο μισθό, την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει, όμως μια χαρά εξασφαλίζει μέτρα στήριξης και διεύρυνσης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. «Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, ότι αυτή η αύξηση θα συμπαρασύρει και διάφορα επιδόματα, είναι τουλάχιστον προκλητικά, αφού κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι το επίδομα ανεργίας μετά βίας το παίρνουν μόλις το 13% των ανέργων, ενώ η κυβέρνηση με νόμο έχει "κλέψει" τις τριετίες από το 2012 έως το 2023. Ετσι, ένας εργαζόμενος με 14 χρόνια προϋπηρεσία δεν παίρνει καμία αύξηση πλην αυτής που ανακοινώθηκε».





Από τη μία η πατρίδα των εργατών και από την άλλη των αιματοβαμμένων κερδών

Ξεκαθάρισε πως μέσα σε αυτές τις συνθήκες μπλέκουν τον λαό στα πολεμικά τους σχέδια, δίνοντας δισ. για εξοπλισμούς στο όνομα της «ασφάλειας». «Ποια ασφάλεια; Για τον ναυτεργάτη που τον στέλνουν σε εμπόλεμες ζώνες να υπογράψει θανατόχαρτο», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα ανέδειξε ότι οι βάσεις του θανάτου που έχουν απλωθεί σε όλη την Ελλάδα καθιστούν τον λαό στόχο αντιποίνων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκαθάρισε πως «δύο Ελλάδες» υπάρχουν: Η μία των εργατών, με τους πάνω από 200 νεκρούς το 2025, με το Μάτι, τα Τέμπη, τη «Βιολάντα», και η άλλη των εργοδοτών, που σπάει ρεκόρ κερδοφορίας βαμμένα με το αίμα των λαών και τα αδιέξοδα και του ίδιου του ελληνικού λαού.

«Πληρώσαμε την κρίση τους, πληρώσαμε την περιβόητη ανάπτυξή τους, δεν θα αφήσουμε να μας φορτώσουν και τον λογαριασμό για τους πολέμους τους με νέα χαράτσια, με νέες ανατιμήσεις, με νέες θυσίες, οι οποίες, με βάση και την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις, μπορεί να μη μείνουν μόνο σε επίπεδο οικονομικών συνεπειών», τόνισε.

Συνεχίζοντας ανέδειξε αγωνιστικά παραδείγματα όπως οι λιμενεργάτες που μπλοκάρουν πολεμικό υλικό, με κορυφαία στιγμή την απεργία στις 6 του Φλεβάρη, σε 20 λιμάνια σε 7 χώρες. Οι ναυτεργάτες που αρνούνται να δουλέψουν για τον πόλεμο, που αρνούνται να υπογράψουν θανατόχαρτα, κάτι που διατρανώθηκε στην απεργία στις 5 Μάρτη, αλλά και οι φαντάροι που υψώνουν τη φωνή τους μέσα στα στρατόπεδα.

Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και σε όσους στηρίζουν την πολιτική της





«Αυτός είναι ο δρόμος! Ο δρόμος της αποκάλυψης, της οργάνωσης, της σύγκρουσης, της ανυπακοής», σημείωσε και κάλεσε σε οργάνωση της πάλης μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς.

«Καμία εμπιστοσύνη στην πολιτική της κυβέρνησης και όσων τη στηρίζουν! Τους ξέρουμε από την καλή και από την ανάποδη», τόνισε και πρόσθεσε ότι ο αγώνας πρέπει να έχει αντοχή και διάρκεια, όχι απλά ενάντια στα χειρότερα αλλά για να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο πλούτος που παράγεται να ανήκει στους εργάτες, «για να ζούμε χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους, χωρίς φτώχεια».

Οι εργαζόμενοι σε Επισιτισμό - Τουρισμό δεν θα δεχτούμε να πληρώσουμε ξανά

Από το βήμα της συγκέντρωσης ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού, τόνισε πως οι εργαζόμενοι του κλάδου δίνουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση, συμμετέχοντας και στη στάση εργασίας που προκήρυξε το Συνδικάτο.

Απαντώντας σε όσους μιλούν για «σταθερότητα» και «ασφάλεια», ανέδειξε ότι αυτό που εννοούν είναι «η σταθερότητα στην εκμετάλλευση και η ασφάλεια στην αναπαραγωγή των κερδών τους. Γι' αυτό μας έχουν κάνει στόχο αντιποίνων, γι' αυτό μας έχουν μπλέξει στο πόλεμο. Ε, λοιπόν, δεν θέλουμε να περιμένουμε να έρθει η σειρά μας. Εμείς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε στους πολέμους τους, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους εργαζόμενους, τους λαούς των άλλων χωρών».





Στάθηκε δε στονκαι υπογράμμισε: «Ειδικά εμείς οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις πολύ σοβαρές συνέπειες που έχουν για τους εργαζόμενους τέτοιες επικίνδυνες εξελίξεις, καθώς ο Τουρισμός είναι προφανώς ο πρώτος κλάδος που πλήττεται εν μέσω πολεμικών εξελίξεων, όπως έγινε αυτές τις μέρες στις αραβικές χώρες, στα χλιδάτα ξενοδοχεία και στα τεχνητά νησιά. Ηδη υπάρχουν πολλές ακυρώσεις, τα πρώτα σημάδια αρχίζουν και φαίνονται. Η διαφορά τώρα είναι ότι δεν πρόκειται για κάποιο φυσικό φαινόμενο, όπου έχουμε τεράστια πείρα από την πανδημία για το ποιος πλήρωσε τελικά το μάρμαρο της "έκτακτης κατάστασης". Και δεν θα δεχτούμε άλλη μια φορά να βάλουμε πλάτη για να βγουν αλώβητα τα κέρδη τους σε βάρος των ζωών μας! Γι' αυτό και απαιτούμε ειδικά μέτρα για τους εργαζόμενους του κλάδου, διασφάλιση των θέσεων εργασίας και του εισοδήματος, των ενσήμων και του ταμείου ανεργίας σε κάθε περίπτωση».

Παράλληλα κατήγγειλε τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, αλλά και τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο, που έβαλαν την υπογραφή τους στην κλαδική Σύμβαση στην Εστίαση. «Εχουν το θράσος να πανηγυρίζουν για μια Σύμβαση που το μόνο που εξασφαλίζει είναι να έχει κατώτατο βασικό μισθό τα 930 ευρώ, 10 ευρώ μεικτά δηλαδή πάνω από τον κατώτατο, και που προβλέπει 7ήμερη απασχόληση, όπως και η προηγούμενη. Σύμβαση που είναι αποτέλεσμα της απαράδεκτης "κοινωνικής συμφωνίας" που ετοίμαζε μυστικά εδώ και έξι μήνες η νέα τρόικα κυβέρνησης, ΣΕΒ και ΓΣΕΕ. Της συμφωνίας που παρέδωσε και με τη βούλα τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στο κράτος και στους εργοδότες, ώστε να διαμορφώνεται στα μέτρα τους, όπως τους βολεύει για τα κέρδη τους. Γι' αυτό έχουν σοβαρή ευθύνη και πρέπει να απολογηθούν μέσα στους χώρους δουλειάς οι δυνάμεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που εμπόδισαν και καταψήφισαν τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας στο σημερινό συλλαλητήριο», σημείωσε.

«Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη», τόνισε και στάθηκε στα αγωνιστικά παραδείγματα που ξεδιπλώνονται σε μια σειρά χώρους, όπως έκαναν οι λιμενεργάτες, οι εργολαβικοί εργάτες στα ΕΛΠΕ που δεν δέχτηκαν να δουλεύουν ήλιο με ήλιο για να πιάσει η εταιρεία τους πολεμικούς στόχους για το πετρέλαιο. «Οπως οι εργάτες στη ΔΕΛΤΑ, που ανάγκασαν για άλλη μια φορά την εταιρεία να υπογράψει Σύμβαση με ουσιαστικές αυξήσεις, με μέτρα υγείας και ασφάλειας, με κατοχύρωση του 8ωρου. Θα το κάνουμε όπως οι εργαζόμενοι στην ΕΤΕΜ, που έφτιαξαν το σωματείο τους κόντρα στη τρομοκρατία και στις απολύσεις, και κατάφεραν να τις πάρουν πίσω. Θα το κάνουμε όπως οι εργαζόμενοι στα KFC προχθές, που μόλις ανακοινώθηκε στη βάρδια μία απόλυση βγήκαν σύσσωμοι έξω, σταμάτησαν τη δουλειά και έκαναν πράξη το "ένας για όλους και όλοι για έναν"», είπε κλείνοντας.