ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Ευρωατλαντικά «αλληλομαχαιρώματα» για Μέση Ανατολή και Ορμούζ

Τραμπ: «Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ» - Οι Ευρωπαίοι «θέλουν να εμπλακούν όταν τελειώσει ο πόλεμος»...

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδροςστους «συμμάχους» του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ» απέναντι στο Ιράν.

«Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, αλλά "μην ξεχνάτε ποτέ" αυτήν την πολύ σημαντική στιγμή», πρόσθεσε ο Τραμπ, καθώς οι αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα μεγαλώνουν και τα αντικρουόμενα συμφέροντα ΗΠΑ και Ευρωπαίων εκφράζονται και στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι ΥΠΕΞ του G7 (ΗΠΑ, Βρετανία, Καναδάς, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία και ΕΕ) συγκεντρώνονται από χθες μέχρι σήμερα στη Γαλλία με φόντο τους πολέμους στο Ιράν και στην Ουκρανία, την οικονομική και ενεργειακή «αβεβαιότητα» και την αυξανόμενη ανησυχία για την «όλο και πιο απρόβλεπτη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ».

Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι οι αξιωματούχοι έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειες να συντάξουν ένα συναινετικό και ολοκληρωμένο τελικό ανακοινωθέν, για να αποφύγουν ανοιχτές εντάσεις, όπως αναφέρει το πρακτορείο «Reuters».

Κορυφαία προτεραιότητα για τους «εταίρους» της Ουάσιγκτον θα είναι μια ενημέρωση από τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μ. Ρούμπιο, ο οποίος θα παραστεί σήμερα, δεύτερη μέρα της συνάντησης. Επίσης παρευρίσκονται υπουργοί από τη Βραζιλία, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και τη Σαουδική Αραβία, κράτη με καίρια σημασία στην ενεργειακή «ασφάλεια» και στην «άμυνα».

Κάλας: «Αποκλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή, κλιμάκωση στην Ουκρανία

Προσερχόμενη στη Σύνοδο των ΥΠΕΞ του G7 χθες, η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κ. Κάλας τόνισε πως αυτήν τη στιγμή η Ουκρανία παραμένει κορυφαία γεωπολιτική προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ.

Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος «να βγούμε από τον πόλεμο (σ.σ. στη Μέση Ανατολή), όχι να τον κλιμακώσουμε περαιτέρω, επειδή οι συνέπειες για όλους στον κόσμο είναι αρκετά σοβαρές». «Ολες οι χώρες στον κόσμο επηρεάζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο από αυτόν τον πόλεμο, επομένως είναι προς το συμφέρον όλων να σταματήσει», υποστήριξε.

Ταυτόχρονα τάχθηκε υπέρ της κλιμάκωσης του πολέμου με τη Ρωσία, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την Ουκρανία» και εκφράζοντας ανησυχία ότι οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου «θα βοηθήσουν τη Μόσχα να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές της προσπάθειες». «Πρέπει να αυξήσουμε τη διμερή μας υποστήριξη» προς την Ουκρανία «αλλά και την πίεση στη Ρωσία να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο και να διαπραγματευτεί πραγματικά», είπε.

«Συμμαχίες» στα Στενά του Ορμούζ...

Είναι χαρακτηριστικά όσα επεσήμανε προχθές ο αρχηγός του στρατού της Γαλλίας, πτέραρχος Φ. Μαντόν, για την «απρόβλεπτη κατάσταση της Ουάσιγκτον», λέγοντας ότι «επηρεάζει τα συμφέροντα και την ασφάλεια των συμμάχων». «Η στάση των ΗΠΑ είναι ένα στοιχείο αποσταθεροποίησης του διεθνούς συστήματος για όλους τους "παίκτες", όχι μόνο για τα μέλη του G7 αλλά και για την Κίνα και πολλές χώρες στον κόσμο», είπε.

Χθες ο Μαντόν είχε βιντεοδιάσκεψη με εκπροσώπους 35 χωρών από όλες τις ηπείρους, με αντικείμενο την εξεύρεση τρόπων για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή και είναι «αυστηρά αμυντική», αναφέρει το γαλλικό υπουργείο Αμυνας. «Στόχος είναι να οργανωθεί η επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ αφού παύσουν οι εχθροπραξίες», τόνισε.

Βρετανικά ΜΜΕ ανέφεραν προχθές ότι Βρετανία και Γαλλία θα συμπροεδρεύσουν αυτήν τη βδομάδα σε μια συνάντηση με τη συμμετοχή περίπου 30 χωρών, με σκοπό τη δημιουργία ενός «διεθνούς συνασπισμού» που θα εγγυάται την ασφάλεια του Ορμούζ.

Τραμπ: «Θέλουν να εμπλακούν αφού τελειώσει ο πόλεμος!»

«Ο πόλεμος στο Ιράν δεν είναι θέμα του ΝΑΤΟ», επεσήμανε χθες από την πλευρά του ο Φινλανδός Πρόεδρος Αλ. Στουμπ, απαντώντας στη νέα κριτική του Ντ. Τραμπ και εξηγώντας ότι υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα.

«Φυσικά, όταν τελειώσει ο πόλεμος, πιθανότατα θα υπάρχουν χώρες που θα είναι πρόθυμες να βοηθήσουν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Φινλανδία και η Νορβηγία προσχώρησαν στη σχετική δήλωση μαζί με 31 άλλες χώρες», πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επιδιώξεις των Ευρωπαίων να πιάσουν πόστα στην περιοχή για την «επόμενη μέρα».

«Είμαστε πολύ ρεαλιστές με τη διατλαντική μας συνεργασία. Ενα μέρος της βασίζεται σε αξίες», ισχυρίστηκε, «το μεγαλύτερο μέρος της βασίζεται πλέον σε συμφέροντα», συνέχισε ο Στουμπ, επισημαίνοντας πως η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ «είναι διαφορετική από ό,τι παλιότερα».

Σε μία ακόμα επιθετική δήλωση προχώρησε χθες ο Τραμπ:

«Τώρα όλοι θέλουν να βοηθήσουν». Τώρα που η ιρανική πλευρά «εξοντώνεται», οι Ευρωπαίοι ΝΑΤΟικοί «είπαν: Θέλουμε πολύ να στείλουμε πλοία. Βασικά, ορισμένοι από αυτούς δήλωσαν ότι θέλουν να εμπλακούν όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι θα στείλει αεροπλανοφόρα όταν τελειώσει ο πόλεμος!». Μάλιστα ο Τραμπ χαρακτήρισε τα βρετανικά αεροπλανοφόρα «παιχνιδάκια σε σύγκριση με τα δικά μας»...