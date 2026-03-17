ΚΙΝΑ

Επικοινωνεί με «εμπλεκόμενα μέρη για αποκλιμάκωση της κατάστασης»

Την ανησυχία της για τη διατάραξη που προκαλεί η «τεταμένη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και στα κοντινά ύδατα» για τη «σταθερότητα στην περιοχή», έχοντας «επηρεάσει τη διαδρομή για το διεθνές εμπόριο αγαθών και Ενέργειας», εξέφρασε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), Λιν Ζιαν, αποφεύγοντας να απαντήσει πώς το Πεκίνο θα αντιμετωπίσει την πρόταση της κυβέρνησης των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για συγκρότηση «ναυτικής συμμαχίας» για την ελεύθερη διέλευση απ' τα Στενά του Ορμούζ.

Η πρόταση Τραμπ να εμπλέξει χώρες της περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού από την Κίνα έως την Αυστραλία φέρνει αυτό το πεδίο στο προσκήνιο, που έτσι και αλλιώς αποτελεί πεδίο σφοδρού ανταγωνισμού ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα.

Ο εκπρόσωπος της Κίνας πάντως σημείωσε ότι η χώρα του «καλεί τα (εμπλεκόμενα) μέρη να σταματήσουν αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση της τεταμένης κατάστασης και να αποτρέψουν την περιφερειακή αναταραχή από το να επηρεάσει περαιτέρω την παγκόσμια οικονομία» και πρόσθεσε πως «είμαστε σε επικοινωνία με τα αρμόδια μέρη για να εργαστούμε για την αποκλιμάκωση της κατάστασης».

Σημειωτέον ότι πολυήμερες επαφές στη Μέση Ανατολή είχε ο ειδικός απεσταλμένος της Κίνας, Ζχάι Ζουν, που βρέθηκε μεταξύ άλλων σε Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν κ.τ.λ. Αντίστοιχες επαφές είχε με τους πρέσβεις των χωρών - μελών του Συμβουλίου των Χωρών του Περσικού Κόλπου, στο Πεκίνο, ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ της Κίνας, Μιάο Ντεγιού, τονίζοντας ότι «η Κίνα αντιτίθεται σε στρατιωτικά πλήγματα εναντίον κυρίαρχων κρατών χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και καταδικάζει οποιεσδήποτε επιθέσεις σε αμάχους και μη στρατιωτικούς στόχους».

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ μιλώντας στους «Financial Times» είπε ότι «θα ήθελα να ξέρω» τη σχετική άποψη της Κίνας - για ναυτική συνεργασία για το Ορμούζ - πριν το ταξίδι που είχε προγραμματίσει στο Πεκίνο (31/3-2/4), αναφέροντας αόριστα ότι αυτό «ίσως καθυστερήσει». Χτες, πάντως, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι «αν η συνάντηση (με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο) για κάποιο λόγο επαναπρογραμματιζόταν, αυτό θα γινόταν λόγω θεμάτων υλικοτεχνικής υποστήριξης (...) Ο Πρόεδρος θέλει να παραμείνει στην Ουάσιγκτον για να συντονίσει τον πόλεμο και τα ταξίδια στο εξωτερικό, σε μια τέτοια στιγμή μπορεί να μην είναι η βέλτιστη επιλογή».

«Προσεκτικά μελετούν» Ιαπωνία, Αυστραλία, Ν. Κορέα

Στο μεταξύ, την αντίδρασή τους στην πρόταση Τραμπ μελετούν οι άλλες χώρες της περιοχής. Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι ακόμα το Τόκιο δεν έχει λάβει επίσημη πρόσκληση από την Ουάσιγκτον για «αποστολή πλοίων συνοδείας», δηλώνοντας ότι «συνεχίζουμε να εξετάζουμε τι η Ιαπωνία μπορεί να κάνει ανεξάρτητα και τι μπορεί να γίνει εντός (του σημερινού) νομικού πλαισίου». Με δεδομένους τους περιορισμούς που θέτει το Σύνταγμα - αλλά γοργά τα τελευταία χρόνια αναπροσαρμόζονται - για τη δράση στρατιωτικών δυνάμεων εκτός συνόρων, η Τακαΐτσι είπε ότι «από νομικής πλευράς, αυτό είναι πολύ δύσκολο».

Αλλά και η Αυστραλία, δια στόματος υπουργού Μεταφορών Κάθριν Κινγκ, δήλωσε ότι «γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι» (η αποστολή πλοίων στο Ορμούζ) αλλά «δεν είναι κάτι για το οποίο ακόμα έχουμε λάβει αίτημα (επίσημο)».

Τέλος, η Νότια Κορέα διαμήνυσε ότι «θα συνεχίσει να επικοινωνεί στενά με τις ΗΠΑ για το θέμα και θα λάβει μια απόφαση μετά από προσεκτική εξέταση».

Τέλος, ας καταγραφεί ότι ο ΥΠΕΞ της Ινδίας, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ, δήλωσε ότι συνεχίζει συνομιλίες με την ιρανική πλευρά που «έχουν αποφέρει κάποια αποτελέσματα» και γι' αυτό θα συνεχίζει να τις εξετάζει ως μέθοδο για την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας από το Ορμούζ.