Παρασκευή 27 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ
Συνεχής η κλιμάκωση των συγκρούσεων

Στον Νότιο Λίβανο οι άνθρωποι θρηνούν τους δικούς τους, που σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς

Στον Νότιο Λίβανο οι άνθρωποι θρηνούν τους δικούς τους, που σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς
Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την προσπάθεια προέλασης βαθύτερα στην ενδοχώρα του Νοτίου Λιβάνου προς τις πόλεις Καντάρα και Νταρ αλ Σεργιάν στον απόηχο του δεδηλωμένου σχεδίου του Ισραήλ για αρπαγή και κατοχή λιβανικών εδαφών για τη δημιουργία μίας ζώνης αρκετών δεκάδων χιλιομέτρων με πρόσχημα την «ασφάλεια». Σε ανακοίνωση εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού, Ναντάβ Σοσάνι, αναφέρεται ο ισχυρισμός για την «εξόντωση άνω των 700» μαχητών της Χεζμπολάχ από τις 2 Μαρτίου και πως παρ' όλα αυτά, η οργάνωση εξακολουθεί να εντείνει τις επιθέσεις με drone και ρουκέτες, οι οποίες μερικές μέρες, ξεπερνούν και τις 100 σε ένα 24ωρο. Από αυτές, οι περισσότερες έχουν στο στόχαστρο το Βόρειο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ, πάντως, δεν έχει ανακοινώσει κανέναν θάνατο μαχητή της από τις 2 Μαρτίου και την ίδια ώρα κάνει αντεπιθέσεις κατά της ισραηλινής κατοχής, χερσαίας επίθεσης και των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν προκαλέσει τον θάνατο άνω των 1.116 Λιβανέζων αμάχων και τον τραυματισμό 3.229 άλλων.

Τα αντίποινα της Χεζμπολάχ, που μέσα στο τελευταίο 48ωρο είχαν ως αποτέλεσμα (σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης) πάνω από 80 επιθέσεις, προκάλεσαν χτες τον θάνατο ενός 21χρονου Ισραηλινού στρατιώτη (ο τρίτος θάνατος Ισραηλινού στρατιώτη από τη νέα φάση κλιμάκωσης του πολέμου), τον τραυματισμό άλλων δύο, και ζημιές ή καταστροφές σε τουλάχιστον 10 ισραηλινά άρματα μάχης «Merkava».

Απογευματινό μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ στη Ναχαρίγια του Βόρειου Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο ενός Ισραηλινού περίπου 30 ετών και τον τραυματισμό άλλων 14.

Παράλληλα, στη Βηρυτό έφθασε χτες ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας συναντώντας πρώτα τον Λιβανέζο Πρόεδρο, Ζοζέφ Αούν.

Το μεσημέρι στη Βηρυτό, επακολούθησε η συνάντηση του Λιβανέζου πρωθυπουργού, Ναουάφ Σαλάμ, με τον πρέσβη της Τουρκίας, Μουράτ Λούτεμ, στη διάρκεια της οποίας ο Λιβανέζος ηγέτης ευχαρίστησε την Αγκυρα για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα.

Τέλος, χτες ΜΜΕ του Λιβάνου ανέφεραν πως οι τέσσερις υπουργοί που εκπροσωπούν τη Χεζμπολάχ και ένα συμμαχικό της σιιτικό κίνημα, Amal, μποϊκόταραν συνεδρίαση της κυβέρνησης του Λιβάνου, για να διαμαρτυρηθούν για την πρόσφατη απόφαση απέλασης του Ιρανού πρέσβη στη Βηρυτό.

    

ΚΟΣΜΟΣ
