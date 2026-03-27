Οι προσυγκεντρώσεις για το συλλαλητήριο

Οι προσυγκεντρώσεις των συνδικάτων και των φορέων στην Αθήνα για το αποψινό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα (υπουργείο οικονομικών) έχουν οριστεί στις 6 μ.μ. στα εξής σημεία:

- Παλιά Βουλή: Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία Εργαζομένων και Επιτροπές Αγώνα στον ιδιωτικό τομέα, μαζικοί φορείς των δήμων του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής.

- Προπύλαια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων, ΕΕΔΥΕ - Επιτροπές Ειρήνης, μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής, Σύλλογοι Φοιτητών.

- Φιλελλήνων και Ψύλλα: ΑΔΕΔΥ, Ομοσπονδίες, Σωματεία Εργαζομένων και Επιτροπές Αγώνα στον δημόσιο τομέα.