ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Βρετανία ενέκρινε επιθέσεις σε πλοία με ρωσικό πετρέλαιο

Η ΕΕ καλεί τις ΗΠΑ να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία για τη στάση της στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Στο θαλάσσιο πεδίο μεταφέρεται ο ενεργειακός πόλεμος που μπορεί να πυροδοτήσει μια ανάφλεξη της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία. Ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ έχουν πραγματοποιήσει ρεσάλτα, έρευνες και συλλήψεις πλοίων που μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο σε Βαλτική και Μεσόγειο, ενώ η Μόσχα σχεδιάζει πολεμικά πλοία και στρατιωτικές δυνάμεις να συνοδεύουν τα εμπορικά πλοία και τάνκερ.

Ετσι, χτες ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, διεμήνυσε ότι ενέκρινε τη στρατιωτική επέμβαση για κράτηση ρωσικών πλοίων σε βρετανικά ύδατα, με στόχο τη διάλυση ενός δικτύου που - όπως είπε - επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Γαλλία, Βέλγιο και Σουηδία, εντείνουν τον ενεργειακό πόλεμο απευθείας στο πεδίο. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές προσπάθειες υπονομεύτηκαν από την απόφαση των ΗΠΑ να άρουν προσωρινά, για 30 μέρες, τις κυρώσεις στις αγορές ρωσικών προϊόντων που βρίσκονται στη θάλασσα, με στόχο τη «σταθεροποίηση» των ενεργειακών αγορών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλει κυρώσεις σε 544 πλοία που σύμφωνα με εκτιμήσεις του μεταφέρουν περίπου τα 3/4 του ρωσικού αργού πετρελαίου.

Σε ένα τέτοιο φόντο, το τουρκικό δεξαμενόπλοιο «M/T Altura» φορτωμένο με 1 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Ρωσία έγινε στόχος επίθεσης με drone στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Το «Altura» βρίσκεται υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, αλλά όχι από τις ΗΠΑ και σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Μεταφορών, η έκρηξη προκλήθηκε από θαλάσσιο drone.

Επίσης το τεράστιο διυλιστήριο πετρελαίου Kirishinefteorgsintez της Ρωσίας, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, διέκοψε τη λειτουργία του χτες, μετά από επιθέσεις ουκρανικών drone που προκάλεσαν πυρκαγιά σε ορισμένες μονάδες.

Η Ρωσία «επωφελείται» από τον «πόλεμο στη Μέση Ανατολή»

Σε μια ακόμη απόδειξη και παραδοχή ότι οι ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή «διασταυρώνονται» και «αλληλοτροφοδοτούνται», ο Στάρμερ επισήμανε ότι το Λονδίνο υιοθετεί αυτή την πιο επιθετική στάση, επειδή η Ρωσία ενδέχεται να επωφελείται από την άνοδο των τιμών πετρελαίου λόγω του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν.

«Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να εντείνουμε ακόμη περισσότερο την πίεση στον σκιώδη στόλο», δήλωσε ο Στάρμερ στη σύνοδο της Joint Expeditionary Force - μιας στρατιωτικής «συμμαχίας» υπό την ηγεσία της Βρετανίας - στο Ελσίνκι. Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές έχουν προετοιμαστεί για επιβίβαση σε ρωσικά πλοία που δεν συμμορφώνονται, είναι οπλισμένα ή χρησιμοποιούν προηγμένα μέσα παρακολούθησης για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Μετά την επιβίβαση, ενδέχεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά ιδιοκτητών, διαχειριστών και πληρωμάτων για παραβίαση κυρώσεων.

Βρετανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τουλάχιστον 12 ρωσικά πλοία υπό κυρώσεις διέρχονται κάθε μήνα από τη Μάγχη και ενδέχεται να αναγκαστούν να αποφεύγουν τη διαδρομή αυτή, κάνοντας μεγαλύτερα και πιο δαπανηρά ταξίδια.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν να εκτρέψουν όπλα από την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή

Ενας ακόμη «φόβος» των Ευρωπαίων, ότι τα αμερικανικά όπλα που αγοράζουν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, θα στέλνονται τώρα κατά προτεραιότητα στη Μέση Ανατολή, ίσως επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο. Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να εκτρέψει τις αποστολές όπλων που προορίζονταν για την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εξαντλεί ορισμένα από τα πιο κρίσιμα πυρομαχικά του αμερικανικού στρατού, όπως πύραυλοι αναχαίτισης, μετέδωσε χθες η «Washington Post».

Η ροή εξοπλισμού προς την Ουκρανία από τις ΗΠΑ μέσω PURL συνεχίζεται, διαβεβαίωσε χθες ο γγ του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε, ωστόσο «η αμυντική βιομηχανική βάση αυτή τη στιγμή απλώς δεν παράγει αρκετά», προειδοποίησε εν μέσω των μετώπων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

ΗΠΑ: Ντονμπάς στη Ρωσία για «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία

Παράλληλα εξελίσσονται τα παζάρια για τη μοιρασιά στην Ουκρανία και οι ΗΠΑ εμφανίζονται να έχουν συνδέσει την παροχή «εγγυήσεων ασφαλείας» προς το Κίεβο με την αποδοχή παραχώρησης ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ) στη Ρωσία, όπως επανέλαβε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, μιλώντας στο Reuters.

Το πρακτορείο σημειώνει πως οι ΗΠΑ έχουν πλέον στραμμένη την προσοχή τους στη σύγκρουση με το Ιράν και η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στο Κίεβο με στόχο τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου. «Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να οριστικοποιήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας σε υψηλό επίπεδο, μόλις η Ουκρανία αποσυρθεί από το Ντονμπάς», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα υπονόμευε την «ασφάλεια» της Ουκρανίας και της Ευρώπης, δηλαδή θα άλλαζε τον γεωπολιτικό συσχετισμό δύναμης υπέρ της Ρωσίας, καθώς θα παρέδιδε στη Ρωσία ισχυρές αμυντικές θέσεις της περιοχής.

Στο πεδίο, η Ρωσία συνεχίζει να προελαύνει αργά στην ανατολική Ουκρανία. Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια και σημαντικοί πόροι για να καταλάβει πλήρως την περιφέρεια Ντονέτσκ, η οποία περιλαμβάνει τη λεγόμενη «ζώνη φρούριο» με ισχυρά οχυρωμένες πόλεις.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει τονίσει επανειλημμένα πως η καλύτερη «εγγύηση ασφαλείας» είναι η ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών της στα πρότυπα του ΝΑΤΟ και σε αυτό το πνεύμα ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία σημειώνει πρόοδο στην ανάπτυξη δικών της πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και drones, για να πλήττει στόχους βαθιά εντός της Ρωσίας.

Κάλας: Αλληλένδετες οι δυο συγκρούσεις

Η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας, τόνισε ότι οι δύο συγκρούσεις είναι «σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετες». Κατηγόρησε χτες τη Ρωσία ότι παρέχει πληροφορίες στο Ιράν, οι οποίες χρησιμοποιούνται «για να σκοτώσουν Αμερικανούς» και «προμηθεύει με drones το Ιράν, ώστε να μπορεί να επιτεθεί σε γειτονικές χώρες καθώς και σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις» στη Μέση Ανατολή.

«Αν η Αμερική θέλει να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, (...) πρέπει επίσης να ασκήσει πίεση στη Ρωσία, ώστε να μην μπορεί να βοηθήσει» το Ιράν, είπε και χαρακτήρισε λάθος την πίεση των ΗΠΑ προς την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρο το Ντονμπάς.

Επίσκεψη Λουκασένκο στη Βόρεια Κορέα

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλ. Λουκασένκο υπέγραψαν χτες στην Πιονγιάνγκ Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας.

Από την πλευρά του το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας σχολίασε ότι η επίσκεψη Λουκασένκο φαίνεται να στοχεύει στην οικονομική συνεργασία, αλλά και σε ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας Βόρεια Κορέα - Ρωσία - Λευκορωσία.