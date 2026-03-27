«Τώρα είναι ώρα να πάρουμε όλοι θέση!»

«

Οχι στην έρευνα για το ΝΑΤΟ», είναι το μήνυμα των Φοιτητικών Συλλόγων, της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΜΠ που συνεχίζουν τις παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στην αλλαγή του κανονισμού του ΕΜΠ, ο οποίος απαγορεύει τη χρηματοδότηση έρευνας από στρατιωτικούς οργανισμούς.

Η γνωμοδότηση του υπουργείου Παιδείας ότι ο κανονισμός του ΕΜΠ που ψηφίστηκε το 2000 και απαγορεύει τη συνεργασία με στρατιωτικούς οργανισμούς, δηλαδή το ΝΑΤΟ, είναι παράνομος, σήμανε «συναγερμό» στους Φοιτητικούς Συλλόγους. Χτες, προχώρησαν σε μαχητική κινητοποίηση στην Πρυτανεία του Ιδρύματος και για μία ακόμα φορά ξεκαθάρισαν πως δεν θα περάσει η προσπάθεια να τους κάνουν συνενόχους στα πολεμικά εγκλήματα που διαπράττει το ΝΑΤΟ. Απαίτησαν να μην τροποποιηθούν και να μην παρακαμφθούν με κανέναν τρόπο το Αρθρο 2 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ-ΕΜΠ, ούτε του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος και επέδωσαν τα αιτήματά τους σε αντιπροσωπεία της Πρυτανείας.

Επόμενος σταθμός στη δράση των Συλλόγων είναι η σημερινή κινητοποίηση, στις 9 το πρωί στη Σύγκλητο, όπου θα συζητηθεί το θέμα. Το απόγευμα οι Φοιτητικοί Σύλλογοι συμμετέχουν στο μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων και τη Δευτέρα 30 Μάρτη πραγματοποιείται Συντονισμός όλων των Συλλογικών Φορέων του ΕΜΠ στη σχολή των Τοπογράφων.

Κάλεσμα συμμετοχής στις παραπάνω κινητοποιήσεις έχουν απευθύνει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ιδρύματος, ο Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και ο Σύλλογος Υποψήφιων Διδακτόρων.

«Τώρα είναι ώρα να πάρουμε όλοι θέση! Η στάση και η δράση του καθενός μας μετράει! Δεν ανεχόμαστε να γινόμαστε συνένοχοι στα εγκλήματά τους. Ξέρουμε πολύ καλά πως η επιστήμη μας, συνολικά η επιστημονική γνώση είναι δύναμη προόδου, μπορεί να βοηθήσει τον λαό μας και τους λαούς όλου του κόσμου να ζήσουν με σύγχρονα δικαιώματα, να απολαύσουν τα αποτελέσματα των σύγχρονων ανακαλύψεων. Αυτό είναι το πραγματικό σύγχρονο και ρεαλιστικό τον 21ο αιώνα!», δηλώνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι και συνεχίζουν:

«Ετσι μόνο μπορεί η επιστημονική έρευνα να είναι ελεύθερη. Ελευθερία δεν είναι η φρίκη, η σφαγή και ο θάνατος, ελευθερία δεν είναι να μελετάς, να σπουδάζεις, να ερευνάς για ό,τι απαιτούν οι δολοφόνοι που έχουν σφάξει και αιματοκυλίσει τους λαούς της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, του Ιράν, της Παλαιστίνης, της Συρίας, της Λιβύης, του Αφγανιστάν, του Βιετνάμ.

"Ακαδημαϊκή ελευθερία" δεν μπορεί να υπάρξει όταν κριτήριο είναι τα κέρδη των λίγων, δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στο πανεπιστήμιο - επιχείρηση. Θέλουν την επιστήμη μας "δεσμευμένη" στους αιματοβαμμένους σκοπούς τους. "Ελευθερία" στην έρευνα αναγνωρίζουν μόνο σε όποιον τάσσεται με τη μεριά των κερδών τους, "ξεπουλιέται" παραδίδοντας "γην και ύδωρ", ερευνώντας για να σφάζονται οι λαοί.

Εχουν μετατρέψει τη χώρα σε ορμητήριο πολέμων και τον λαό μας σε στόχο αντιποίνων, με αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τώρα θέλουν να κάνουν και το ΕΜΠ ερευνητική βάση του ΝΑΤΟ», σημειώνουν μεταξύ άλλων.