ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

Αναγνωρίζουν το δουλεμπόριο των αποικιοκρατών ως το βαρύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

Το δουλεμπόριο των Αφρικανών από τους Ευρωπαίους αποικιοκράτες κατά τους προηγούμενους αιώνες αναγνωρίστηκε αργά το βράδυ της 25ης Μαρτίου ως το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της 193μελούς Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το ψήφισμα, που ήταν πρωτοβουλία του Γκανέζου Προέδρου Τζον Μαχάμα, εγκρίθηκε με τις ψήφους 123 χωρών, ΗΠΑ, Ισραήλ και Αργεντινή το καταψήφισαν, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ουκρανία, οι χώρες της ΕΕ (μεταξύ των οποίων και η... Ελλάδα) προτίμησαν να δηλώσουν «αποχή».

Το ψήφισμα επισημαίνει πως το «εμπόριο Αφρικανών που είχαν υποδουλωθεί» και η σκλαβιά των Αφρικανών εξαιτίας της φυλής τους ήταν «το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», η «πιο απάνθρωπη και πιο μακρόχρονη αδικία που διαπράχθηκε εναντίον της ανθρωπότητας», μεταξύ άλλων λόγω «του πελώριου εύρους του φαινομένου», της διάρκειάς του, της βαρβαρότητάς του, του συστηματικού χαρακτήρα του, τις συνέπειες που παραμένουν οφθαλμοφανείς ακόμη και σήμερα, σ' έναν κόσμο όπου οι Αφρικανοί ή άνθρωποι με αφρικανική καταγωγή υφίστανται ακόμη «φυλετικές διακρίσεις» και «νεοαποικιοκρατία».

Ο Γκανέζος υπουργός Εξωτερικών, Σάμιουελ Οκουντζέτο Αμπλάκουα, ζήτησε «δικαιοσύνη για τα θύματα, εκπαιδευτικά ταμεία και ταμεία κατάρτισης δεξιοτήτων». Επισήμανε πως οι αφρικανικές χώρες διεκδικούν και τον επαναπατρισμό έργων τέχνης και άλλων πολιτιστικών αντικειμένων που κλάπηκαν από τους αποικιοκράτες.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αναφέρθηκε στη ρατσιστική θεωρία περί της υποτιθέμενης «ανωτερότητας της λευκής φυλής», που όπως τόνισε δημιουργήθηκε από τους αποικιοκράτες και τους δουλεμπόρους «για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα», μεταμορφώνοντας τις προκαταλήψεις σε ψευδοεπιστήμη». Πρέπει «να εργαστούμε για να υπάρξει αποκατάσταση της αλήθειας, απονομή δικαιοσύνης και προσφορά επανορθώσεων», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ πάντως - όπως και ευρωπαϊκές αποικιοκρατικές δυνάμεις - απέρριψαν κάθε ενδεχόμενο οικονομικής αποκατάστασης των θυμάτων και των απογόνων τους με το σαθρό επιχείρημα πως «η δουλεία δεν ήταν παράνομη την εποχή που συνέβαινε»...

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν είναι νομικά δεσμευτικές, ωστόσο έχουν ισχυρή συμβολική πολιτική σημασία και συχνά απηχούν της ευρύτερης διεθνούς κοινής γνώμης, όπως συμβαίνει και με το ψήφισμα για την άρση του βάρβαρου αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά της Κούβας, που στηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών - μελών του ΟΗΕ με εξαίρεση τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και ελάχιστους συμμάχους τους.