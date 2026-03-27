Παρασκευή 27 Μάρτη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Οι επιθέσεις εποίκων προκαλούν αντιδράσεις και μέσα στο Ισραήλ

Οι έποικοι που κλέβουν σταδιακά παλαιστινιακή γη έχουν προχωρήσει και σε κτηνώδη συμπεριφορά

Οι βίαιες επιθέσεις Εβραίων εποίκων σε βάρος Παλαιστινίων της Δυτικής Οχθης έχουν γίνει καθημερινή ρουτίνα με τις πλάτες του ισραηλινού στρατού και της κυβέρνησης του αρχιδολοφόνου Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι τέτοιος ο βαθμός της κτηνωδίας των εποίκων, που πλέον προκαλούν αντιδράσεις δεκάδων Ισραηλινών πρώην πρέσβεων και ανώτερων διπλωματών, μεταξύ τους και του νυν πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λέιτερ.

Σε ανοιχτή επιστολή τους, πάνω από 90 πρώην πρέσβεις του Ισραήλ και ανώτεροι διπλωμάτες κάλεσαν την κυβέρνηση να καταδικάσει και να πάρει μέτρα ώστε να τερματίσει τις βίαιες επιθέσεις εποίκων κατά των Παλαιστινίων της Δυτικής Οχθης, επισημαίνοντας ότι παραβιάζουν το γράμμα και το πνεύμα της ισραηλινής νομοθεσίας αλλά και του Διεθνούς Δικαίου. Επίσης ότι «το όργιο βίας από τη μεριά μιας μειοψηφίας εποίκων αμαυρώνει την εικόνα των υπόλοιπων, αλλά και του ισραηλινού κράτους, προειδοποιώντας πως η απουσία επαρκούς απάντησης από τη μεριά της κυβέρνησης μπορεί να ερμηνευτεί μόνο ως έμμεση υποστήριξη σε τέτοιες επιθέσεις». Εκφράζουν ακόμα «βαθιά ανησυχία» για τη συνεχή επιδείνωση της εικόνας του Ισραήλ στο εξωτερικό και ζητούν από τον πρωθυπουργό και τους υπουργουύς Εξωτερικών και Αμυνας να καταδικάσουν ξεκάθαρα και κατηγορηματικά τις εγκληματικές ενέργειες και επιθέσεις ενάντια σε αθώους πολίτες, και να ζητήσουν την εξάλειψή τους «χωρίς καθυστέρηση».

Σε αυτό το φόντο ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λέιτερ, μιλώντας στην ισραηλινή εφημερίδα «YediothAhronoth» καταδίκασε επίσης τις κτηνώδεις επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων, τονίζοντας ότι «συνιστούν κηλίδα που βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ και κοστίζει στους φίλους και στους συμμάχους της χώρας». Εξέφρασε επίσης «οργή» για την κυβερνητική απραξία απέναντι στο φαινόμενο.

Πάντως ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ενθάρρυνε και άλλο τις επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων, λέγοντας ότι όσοι Παλαιστίνιοι αντιστέκονται πετώντας πέτρες «θα πρέπει να πυροβολούνται άμεσα», επειδή αυτό είναι «δικαιολογημένη άμυνα».

Η δημοσιοποίηση της ανοιχτής επιστολής των Ισραηλινών διπλωματών συνοδεύτηκε χτες από δεκάδες κρούσματα επιθέσεων εποίκων σε βάρος Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη. Ξεχώρισαν αυτές που έκαναν δεκάδες έποικοι βορειοανατολικά του Τουμπάς και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών Παλαιστινίων, καθώς επίσης άλλη μια στη Χουουάρα, νότια της Ναμπλούς, που προκάλεσε τον τραυματισμό ενός 49χρονου στο πόδι από πυροβολισμό εποίκων. Οταν πλησίασε ασθενοφόρο να τον παραλάβει, οι έποικοι επιτέθηκαν στους διασώστες, έκλεψαν και πέταξαν τα κλειδιά του ασθενοφόρου και τους τραμπούκισαν για ώρες προτού τους αφήσουν.

    
