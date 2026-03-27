«ΣΠΑΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΝΚΑ» ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

7 δισ. σε έναν χρόνο για ΝΑΤΟικές δαπάνες!

Την μπάνκα στον αέρα» για τα βρώμικα ΝΑΤΟικά σχέδια και τα συμφέροντα του κεφαλαίου τίναξε για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση, την ώρα που στέλνει στον λαό τον βαρύ λογαριασμό της συμμετοχής στον πόλεμο. Χαρακτηριστικά είναι όσα καταγράφονται στην ετήσια έκθεση του γγ του ΝΑΤΟ για το 2025, που δημοσιεύτηκε χτες.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, από τα 3,9 δισ. ευρώ το 2014 και ποσοστό 2,24% του τότε εγχώριου ΑΕΠ οι σχετικές δαπάνες άγγιξαν τα 7 δισ. το 2025 (6,968 δισ. συγκεκριμένα, η 2η μεγαλύτερη δαπάνη της 12ετίας μετά τα 8 δισ. του 2022) και 2,79% ως ποσοστό του περσινού ΑΕΠ. Αλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια και με όλες τις κυβερνήσεις η ντόπια αστική τάξη πιάνει την προηγούμενη ευρωατλαντική νόρμα για 2% τέτοιες δαπάνες ετησίως και ξεκινά από πολύ καλή βάση για να πιάσει και τον νέο κανόνα περί 5%, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις λεγόμενες «κοινωνικές δαπάνες». Οι ίδιοι οι ΝΑΤΟικοί υπολογίζουν ότι οι δαπάνες της Ελλάδας από το 2014 στο 2025 αυξήθηκαν κατά 45,80% υπολογισμένες σε δολάρια.

Από αυτά τα 7 δισ. το 25,70% υπολογίζεται ότι πήγε για εξοπλισμούς (ήταν μόλις 8,17% το 2014), σε άλλο ένα δείγμα της πρεμούρας που δείχνει η ντόπια πλουτοκρατία, στη γενικότερη κλιμάκωση ανταγωνισμών του κεφαλαίου, να αντιπαρατεθεί από καλύτερες θέσεις με άλλες αστικές τάξεις της ευρύτερης περιοχής για τα μερτικά της καπιταλιστικής λείας.

Το 15,93% αυτών των 7 δισ. αφορά «άλλα έξοδα», στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι «επιχειρήσεις», με ένα σκασμό λεφτά του ελληνικού λαού να ξοδεύονται για αποστολές όπου Γης, όπου διακυβεύονται συμφέροντα των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων, όπου επίσης στελέχη, παιδιά του λαού, διατάσσονται να βάλουν το κεφάλι τους στον τορβά για τα κέρδη μιας χούφτας παρασίτων.

Θυμίζουμε ότι αυτήν τη στιγμή η αστική τάξη έχει στείλει στρατιωτικές δυνάμεις σε Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία και Κόσοβο, καλύπτει με F-16 τους εναέριους χώρους Βουλγαρίας, Αλβανίας, Βόρειας Μακεδονίας και Μαυροβουνίου. Εχει επίσης μία μοίρα Patriot στη Σαουδική Αραβία (έβαλε ήδη κατά ιρανικών πυραύλων), F-16 και 2 φρεγάτες στην Κυπριακή Δημοκρατία, μία φρεγάτα που κινείται βόρεια της Λιβύης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Irini», άλλη μια φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Aspides», και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης ενταγμένο στη μόνιμη ναυτική αντιναρκική δύναμη του ΝΑΤΟ που περιπολεί στη Μεσόγειο. Παρέχει επίσης πλήθος άλλων υπηρεσιών, με ανάπτυξη προσωπικού όπου Γης, σε ευρωατλαντικές αποστολές και επιχειρήσεις. Π.χ. μόλις την προηγούμενη βδομάδα, και από τον φόβο εξάπλωσης των συγκρούσεων, κατόπιν απόφασης στα κεντρικά της λυκοσυμμαχίας αποσύρθηκαν στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από το Ιράκ (ενταγμένα σε αποστολή εκεί του NATO). Στον αντίποδα, η κυβέρνηση έστειλε ομάδα εκπαιδευτών από το ΝΑΤΟικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής στη Σούδα έως τη Γεωργία και την Τιφλίδα, για να παράσχουν εκεί εκπαίδευση πάνω στους κανόνες και τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ.

Εκτίναξη των ΝΑΤΟικών πολεμικών δαπανών, ξεπέρασαν τα 1,4 τρισ.

Στο μεταξύ η έκθεση του ΝΑΤΟ καταγράφει την εκτόξευση των πολεμικών δαπανών, με τους Ευρωατλαντικούς να εξοπλίζονται μέχρι τα δόντια για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των θέσεών τους στο ιμπεριαλιστικό σύστημα: Οι πολεμικές δαπάνες τους ξεπέρασαν τα 1,4 τρισ. δολάρια το 2025, με τις ευρωπαϊκές χώρες και τον Καναδά να αυξάνουν εκθετικά τη «συνεισφορά» τους. Συγκεκριμένα, Ευρωπαίοι και Καναδάς αύξησαν τις στρατιωτικές δαπάνες κατά σχεδόν 20% για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στα 574 δισ. δολάρια, ενώ χώρες όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία, καθώς και κράτη της Βόρειας Ευρώπης, έχουν πλέον ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως προς τις αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό του ΑΕΠ. Μάλιστα, όλες οι χώρες - μέλη έπιασαν ή και υπερέβησαν τον στόχο του 2% του ΑΕΠ, ενώ ορισμένες έφτασαν ήδη το νέο όριο του 3,5%.

Θυμίζουμε ότι κομβικό σημείο αποτέλεσε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον Ιούνη του 2025, όπου οι ηγέτες συμφώνησαν σε σημαντική αύξηση των «αμυντικών» δαπανών. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν να επενδύουν έως το 2035 το 5% του ΑΕΠ τους στην «άμυνα», εκ των οποίων το 3,5% θα αφορά βασικές στρατιωτικές ανάγκες και το 1,5% επενδύσεις σε υποδομές, καινοτομία και ανθεκτικότητα.

Χαρακτηριστικά είναι και όσα είπε ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε στην εισαγωγή της έκθεσης, όπως και κατά τη χτεσινή συνέντευξη Τύπου, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το 2025 σηματοδότησε μια «νέα εποχή» για το ΝΑΤΟ και ότι η ιμπεριαλιστική συμμαχία έγινε ισχυρότερη σε ένα «πιο επικίνδυνο και σύνθετο περιβάλλον ασφαλείας», όπου η Ρωσία παραμένει η «σημαντικότερη και πιο άμεση απειλή», ενώ η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, που διανύει ήδη το πέμπτο έτος, καθώς και η στήριξη που - όπως αναφέρεται - λαμβάνει η Μόσχα από χώρες όπως η Κίνα, η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και η Λευκορωσία, εντείνουν τις ανησυχίες.

Ο γγ μίλησε για «άμεση και αποφασιστική» απάντηση στις «προκλητικές» ρωσικές ενέργειες με την ενεργοποίηση επιχειρήσεων όπως «Βαλτική Φρουρά» και «Ανατολική Φρουρά» («Baltic Sentry» και «Eastern Sentry»).

Αναφέρθηκε ακόμα στην ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΕ και εταίρους στον Ινδο-Ειρηνικό, όπου πλέον απλώνεται η φωτιά των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, και σημείωσε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη στήριξη της Ουκρανίας, μέσα από μηχανισμούς όπως ο PURL (για τη διοχέτευση στρατιωτικού εξοπλισμού, κυρίως από τις ΗΠΑ, με χρηματοδότηση των υπόλοιπων μελών της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας). Στάθηκε επίσης στην αναδιοργάνωση της στρατιωτικής δομής του ΝΑΤΟ και στην ενίσχυση της διοίκησης και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του, ιδίως στον Βορρά και στην Αρκτική. Και κατόπιν όλων αυτών, που μυρίζουν από χιλιόμετρα «μπαρούτι» γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Ρούτε προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού», δείχνοντας και προς τις νέες επικίνδυνες αποφάσεις που θα παρθούν στην επερχόμενη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Αγκυρα.