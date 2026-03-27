Παρασκευή 27 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Εκδήλωση - συναυλία «Η Κούβα δεν είναι μόνη!»

Την Τετάρτη 1η Απρίλη στον κινηματογράφο «Studio»

Από πρόσφατη εκδήλωση αλληλεγγύης, στο ΕΜΠ
Εκδήλωση και συναυλία αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό με σύνθημα «Η Κούβα δεν είναι μόνη!» διοργανώνει ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης την Τετάρτη 1η Απρίλη, στις 7 μ.μ. στο «Studio New Star Art Cinema» (Σταυροπούλου 33 και Σπάρτης, πλατεία Αμερικής, Αθήνα).

Στη συναυλία θα συμμετάσχουν οι γνωστοί καλλιτέχνες Μανόλης Ανδρουλιδάκης, Δημήτρης Ζαφειρέλης, Κώστας Θωμαΐδης, Θέλμα Καραγιάννη, Μπάμπης Καραμπέτης, Ραφαέλα Καραμπέτη, Χάρης Καραμπέτης, Απόστολος Μόσιος, Νίκος Πιτλόγλου, Γιάννης Ταργοντσίδης, Tenorman George Tziouvaras και Γιώτα Βέη.

Επίσης θα προβληθεί η μικρού μήκους ταινία «Γιος και Μάνα», της Λεμόνας Ταργοντσίδου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα, Αραμίς Φουέντε Ερνάντες.

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος αναφέρεται στις συνέπειες του εγκληματικού αποκλεισμού, επισημαίνοντας: «Μετά την πειρατική επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός της Κούβας από τις ΗΠΑ έχει φτάσει στο απόλυτο επίπεδο και συνοδεύεται από ανοιχτές απειλές στρατιωτικής επέμβασης.

Στην Κούβα, όπου εδώ και τρεις μήνες δεν έχει φτάσει κανένα πλοίο με πετρέλαιο, η προμήθεια πρώτων υλών, μηχανημάτων, φαρμάκων και τροφίμων είναι πολύ δύσκολη και γίνεται σε τιμές πολύ μεγαλύτερες από τις τρέχουσες στις διεθνείς αγορές. Αυτά καθώς η μείωση των εσόδων από τις εξαγωγές και τον τουρισμό έχουν επιδράσει αρνητικά στη βιομηχανική και αγροτική παραγωγή, προκαλούν διαταραχές στην ηλεκτροδότηση και στη διάθεση τροφίμων, καθώς και στους τομείς που αποτελούσαν και εξακολουθούν - παρά τις ελλείψεις - να αποτελούν το καύχημα της Επανάστασης, την Υγεία και την Παιδεία.

Απέναντι στις απειλές και στον αποκλεισμό υπάρχει ένας λαός αποφασισμένος να υπερασπιστεί την ελευθερία του, το δικαίωμα να στηρίξει τον σοσιαλισμό και να χτίσει το μέλλον του όπως αυτός ο ίδιος έχει επιλέξει.

Είναι διεθνιστικό χρέος μας να στηρίξουμε ηθικά, πολιτικά και υλικά την Κουβανική Επανάσταση και τον αγωνιστή κουβανικό λαό».

    

