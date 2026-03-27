Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Σήμερα Παρασκευή:

- Πάτρα, 7 μ.μ., πλατεία Γεωργίου

- Αγρίνιο, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αργοστόλι, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αρτα, 7.30 μ.μ., πλατεία Κιλκίς

- Βόλος, 6.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Γιάννενα, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

- Ζάκυνθος, 7.30 μ.μ., πλατεία Αγ. Μάρκου

- Ηγουμενίτσα, 7 μ.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Ηράκλειο, 7 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Καβάλα, 6.30 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη

- Κέρκυρα, 6.30 μ.μ., Πόρτα Ριάλα

- Λαμία, 7 μ.μ., πλατεία Πάρκου

- Λήμνος, 6 μ.μ., πλατεία Υψιπύλης (πρώην ΟΤΕ)

- Μυτιλήνη, 11 π.μ., κτίριο της Περιφέρειας

- Πύργος, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ρέθυμνο, 7 μ.μ., δημαρχείο

- Σαλαμίνα, 6 μ.μ., πλατεία Ηρώων

- Σάμος (Βαθύ), 6.30 μ.μ., Ναυτικό Κλιμάκιο (πρώην περίπτερο Ζαχαράκη)

- Τρίπολη, 7 μ.μ., πλατεία Πετρινού

- Χανιά, 7 μ.μ. στη Χάληδων

Αύριο Σάββατο 28 Μάρτη:

- Αμφισσα, 12 μ., πλατεία Λαού

- Δράμα, 12 μ., κεντρική πλατεία

- Κόρινθος, 12 μ., Περιβολάκια

- Ξάνθη, 12 μ., κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 7 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

- Χαλκίδα, 7.30 μ.μ., παραλία Χαλκίδας (Στρογγυλό)

- Χίος, 12 μ., πλατεία Βουνακίου

Την Κυριακή 29 Μάρτη:

- Κως, 5.30 μ.μ., πλατεία Ανταγόρα

Τη Δευτέρα 30 Μάρτη

- Καρδίτσα, 7 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Την Τρίτη 31 Μάρτη:

- Καλαμάτα, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Πρέβεζα, 7 μ.μ., Θεοφάνειο

Την Τετάρτη 1η Απρίλη:

- Σαντορίνη, 7 μ.μ., πλατεία Φηρών

Την Πέμπτη 2 Απρίλη:

- Ρόδος, 7 μ.μ., πλατεία Κύπρου

Την Παρασκευή 3 Απρίλη:

- Θήβα, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

Συσκέψεις σωματείων

Σήμερα Παρασκευή στην Καρδίτσα σωματεία και φορείς καλούν σε σύσκεψη στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου.

Την Τετάρτη 1η Απρίλη, Το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς», η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας, σωματεία, σύλλογοι αγροτών, οργανώνουν σύσκεψη, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου.