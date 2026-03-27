Παρασκευή 27 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 3
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Σήμερα Παρασκευή:

- Πάτρα, 7 μ.μ., πλατεία Γεωργίου

- Αγρίνιο, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αργοστόλι, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αρτα, 7.30 μ.μ., πλατεία Κιλκίς

- Βόλος, 6.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Γιάννενα, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

- Ζάκυνθος, 7.30 μ.μ., πλατεία Αγ. Μάρκου

- Ηγουμενίτσα, 7 μ.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Ηράκλειο, 7 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Καβάλα, 6.30 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη

- Κέρκυρα, 6.30 μ.μ., Πόρτα Ριάλα

- Λαμία, 7 μ.μ., πλατεία Πάρκου

- Λήμνος, 6 μ.μ., πλατεία Υψιπύλης (πρώην ΟΤΕ)

- Μυτιλήνη, 11 π.μ., κτίριο της Περιφέρειας

- Πύργος, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ρέθυμνο, 7 μ.μ., δημαρχείο

- Σαλαμίνα, 6 μ.μ., πλατεία Ηρώων

- Σάμος (Βαθύ), 6.30 μ.μ., Ναυτικό Κλιμάκιο (πρώην περίπτερο Ζαχαράκη)

- Τρίπολη, 7 μ.μ., πλατεία Πετρινού

- Χανιά, 7 μ.μ. στη Χάληδων

Αύριο Σάββατο 28 Μάρτη:

- Αμφισσα, 12 μ., πλατεία Λαού

- Δράμα, 12 μ., κεντρική πλατεία

- Κόρινθος, 12 μ., Περιβολάκια

- Ξάνθη, 12 μ., κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 7 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

- Χαλκίδα, 7.30 μ.μ., παραλία Χαλκίδας (Στρογγυλό)

- Χίος, 12 μ., πλατεία Βουνακίου

Την Κυριακή 29 Μάρτη:

- Κως, 5.30 μ.μ., πλατεία Ανταγόρα

Τη Δευτέρα 30 Μάρτη

- Καρδίτσα, 7 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Την Τρίτη 31 Μάρτη:

- Καλαμάτα, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Πρέβεζα, 7 μ.μ., Θεοφάνειο

Την Τετάρτη 1η Απρίλη:

- Σαντορίνη, 7 μ.μ., πλατεία Φηρών

Την Πέμπτη 2 Απρίλη:

- Ρόδος, 7 μ.μ., πλατεία Κύπρου

Την Παρασκευή 3 Απρίλη:

- Θήβα, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

Συσκέψεις σωματείων

Σήμερα Παρασκευή στην Καρδίτσα σωματεία και φορείς καλούν σε σύσκεψη στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου.

Την Τετάρτη 1η Απρίλη, Το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς», η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας, σωματεία, σύλλογοι αγροτών, οργανώνουν σύσκεψη, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα (26/3/2026)
Σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα (21/3/2026)
Σήμερα η «σκυτάλη» σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις (19/10/2023)
Συλλαλητήρια σε 59 πόλεις (5/4/2017)
Τα συλλαλητήρια (1/4/2017)
Συγκεντρώσεις σε 60 πόλεις (8/4/2010)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα του πολέμου τους!»
Ετοιμάζουν το επόμενο βήμα εμπλοκής με ορίζοντα τα Στενά του Ορμούζ
7 δισ. σε έναν χρόνο για ΝΑΤΟικές δαπάνες!
Σχέδια κλιμάκωσης των επιθέσεων και «διαπραγματεύσεις μέσω βομβών»
Συνεχής η κλιμάκωση των συγκρούσεων
Για άλλη μια φορά το ΚΚΕ είναι το στήριγμα του λαού μας, οργανωτής της πάλης του, με βαθιά συναίσθηση του ρόλου του
Η Βρετανία ενέκρινε επιθέσεις σε πλοία με ρωσικό πετρέλαιο
Πρωταγωνιστούν στο «κουβάρι» της πολεμικής εμπλοκής που περιπλέκεται
Ευρωατλαντικά «αλληλομαχαιρώματα» για Μέση Ανατολή και Ορμούζ
Οι επιθέσεις εποίκων προκαλούν αντιδράσεις και μέσα στο Ισραήλ
«Τώρα είναι ώρα να πάρουμε όλοι θέση!»
Εκδήλωση - συναυλία «Η Κούβα δεν είναι μόνη!»
 Επιθέσεις στο φόντο των Στενών του Ορμούζ που «δεν είναι πλήρως κλειστά»
 Ο Δ. Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα
 Οι προσυγκεντρώσεις για το συλλαλητήριο
 Με το στανιό και μεγάλη φαντασία
 Αναγκάζεται να αναγνωρίσει τα ...ζόρια των εφέδρων
 Κυβέρνηση και ΕΕ συνένοχες στην πολεμική εμπλοκή, καμία λαϊκή θυσία για τα συμφέροντα των ομίλων
 Αναγνωρίζουν το δουλεμπόριο των αποικιοκρατών ως το βαρύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας
 Αντιπολεμική συναυλία από σωματεία και φορείς
 Εκδηλώσεις με ομιλητές μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
 Δεύτερη ακρόαση του απαχθέντος Ν. Μαδούρο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ