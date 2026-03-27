ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Σχέδια κλιμάκωσης των επιθέσεων και «διαπραγματεύσεις μέσω βομβών»

Με δεδομένες τις δυσκολίες που έχει συναντήσει ο βρώμικος ιμπεριαλιστικός πόλεμος των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν που σχεδόν συμπλήρωσε 1 μήνα, κλιμακώνονται οι επιθέσεις, οι απειλές και οι εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις με καθημερινό μπαράζ δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απειλή για χερσαία επίθεση κάτι που ωστόσο σταθμίζεται από τα επιτελεία ΗΠΑ - Ισραήλ, γιατί είναι υψηλού ρίσκου, καθώς το Ιράν είναι προετοιμασμένο, δηλώνοντας ότι έχει έτοιμους πάνω από ένα εκατομμύριο στρατιώτες, άντρες και γυναίκες, ενώ η ιρανική ηγεσία κάνει ήδη σχέδια για την «επόμενη μέρα» στα Στενά του Ορμούζ, προβλέποντας επιβολή τελών διέλευσης και φόρων.

Από το κάδρο δεν λείπουν ούτε οι ενδείξεις για νέα πιθανή εξάπλωση του πολέμου, καθώς ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε χτες πως οι Υεμενίτες Χούθι του κινήματος «Ανσάρ Αλλάχ» είναι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο, όποτε κρίνουν, και να αρχίσουν τις επιθέσεις κατά ΗΠΑ και Ισραήλ. Την Τετάρτη, πληροφορίες έφεραν αξιωματούχους των Χούθι να μελετούν το ενδεχόμενο κλεισίματος του στρατηγικού περάσματος των Στενών «Μπαμπ αλ Μαντάμπ» που βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα μεταξύ Αραβικής Χερσονήσου και του ανατολικού άκρου της Αφρικής.

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, ο ιρανικός λαός πληρώνει βαρύ φόρο αίματος και καταστροφών. Ο νεότερος απολογισμός θυμάτων που έδωσε χτες ο Ιρανός υπουργός Υγείας, Αλί Τζαφαριάν, μιλώντας στο «Al Jazeera», ανέφερε 1.937 νεκρούς (τα 212 παιδιά) και πάνω από 24.800 τραυματίες (ανάμεσά τους 1.621 παιδιά).

Τα βασικά σενάρια που μελετά το Πεντάγωνο

Ο Πρόεδρος Τραμπ σε υπουργικό συμβούλιο που έγινε χτες το απόγευμα στον Λευκό Οίκο με τον γνωστό κυνισμό επανέλαβε τις πιέσεις προς το Ιράν για διαπραγμάτευση. «Τώρα έχουν την ευκαιρία, δηλαδή το Ιράν, να εγκαταλείψουν οριστικά τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και να ακολουθήσουν μια νέα πορεία προς τα εμπρός», δήλωσε με στόμφο προσθέτοντας: «Θα δούμε αν θέλουν να το κάνουν. Αν δεν το κάνουν, είμαστε ο χειρότερος εφιάλτης τους. Στο μεταξύ, θα συνεχίσουμε να τους βομβαρδίζουμε και να τους σκοτώνουμε». Λίγη ώρα αργότερα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι το... «δώρο» που ανέφερε στην αρχή της εβδομάδας πως έλαβε από το Ιράν, στο πλαίσιο των λεγόμενων «διαπραγματεύσεων», ήταν 10 «πλοία με πετρέλαιο», που διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, ιρανική πηγή, μιλώντας στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο «Al Mayadeen», ανέφερε ότι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «δώρου από το Ιράν» είναι επικοινωνιακό τέχνασμα, που αναφέρεται στη συνέχιση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ που ελέγχει η Τεχεράνη.

Νωρίτερα, το αμερικανικό δίκτυο «Axios» μετέδιδε πληροφορίες για τέσσερα βασικά στρατιωτικά σενάρια με στόχο τον έλεγχο στρατηγικών ιρανικών νησιών και υποδομών. Στον σχεδιασμό, συμπεριλαμβάνεται το σενάριο ενός λεγόμενου «τελειωτικού χτυπήματος» έναντι του Ιράν, που μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη χρήση χερσαίων δυνάμεων και μία νέα κλιμάκωση μπαράζ βομβαρδισμών. Μεταξύ των τεσσάρων βασικών σεναρίων που θα μπορούσε να επιλέξει ο Πρόεδρος Τραμπ (σύμφωνα πάντα με το «Axios») είναι: Μία εισβολή ή αποκλεισμός της νήσου Χαργκ που αποτελεί τον κύριο κόμβο εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου, χερσαία εισβολή στο νησί Λαράκ, που συμβάλλει στην εδραίωση του ιρανικού ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ, κατάληψη της στρατηγικής νήσου Αμπού Μούσα και δύο μικρότερων νησιών, που βρίσκονται κοντά στη δυτική είσοδο των Στενών Ορμούζ και ελέγχονται από το Ιράν (ενώ διεκδικούνται επίσης από τα ΗΑΕ). Ενα τέταρτο (λιγότερο πιθανό) σχέδιο αφορά τον αποκλεισμό ή κατάσχεση πλοίων που εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά των Στενών του Ορμούζ.

Στα πλάνα του Πενταγώνου (που σύμφωνα με χτεσινό ρεπορτάζ της «Washington Post» μελετά το ενδεχόμενο να διοχετευτούν σε χώρες - συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή όπλα και πυρομαχικά με αρχικό προορισμό την Ουκρανία) είναι και σχέδια χερσαίας «χειρουργικής» επέμβασης κομάντος σε χώρο όπου θεωρείται πως είναι θαμμένα περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου κατά 60% ουρανίου.

Εν μέσω αυτών των σεναρίων επιβεβαιώθηκε χτες ο τραυματισμός ενός ναύτη στο αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln», ενώ το πλοίο πραγματοποιούσε επιχειρήσεις στην Αραβική Θάλασσα. Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, ο τραυματισμός δεν σχετίζεται με πολεμική δραστηριότητα και δεν θεωρείται απειλητικός για τη ζωή του.

Το ίδιο διάστημα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim» μετέδωσε πως ήδη πάνω από ένα εκατομμύριο μαχητές έχουν οργανωθεί για ενδεχόμενη χερσαία σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στον δρόμο και άλλες ενισχύσεις του στρατού των ΗΠΑ

Τις επόμενες μέρες αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ήδη αυξημένων αμερικανικών στρατευμάτων σε βάσεις των ΗΠΑ στις μοναρχίες και άλλες χώρες της περιοχής του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με το CNN, τις επόμενες μέρες αναμένονται οι περίπου 1.000 (άλλες πηγές τους ανεβάζουν σε 2.000) Αμερικανοί στρατιώτες και αλεξιπτωτιστές της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, η 11η Πεζοναυτική Εκστρατευτική Μονάδα, το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων Boxer και συνοδευτικά σκάφη με περίπου 4.500 πεζοναύτες. Η 31η Πεζοναυτική Εκστρατευτική Μονάδα και το αμφίβιο πλοίο επιχειρήσεων USS Tripoli, ενώ ήδη σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής υπάρχουν μόνιμα περίπου 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες.

Ιρανοί στρατιωτικοί: Είμαστε σε ετοιμότητα

Σε δηλώσεις που έκανε ο ταξίαρχος Αλί Τζαχανσαχί διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του ιρανικού στρατού προειδοποίησε πως ο χερσαίος πόλεμος θα είναι πιο επικίνδυνος και δαπανηρός για τον εχθρό. Κατά την επίσκεψή του στα σύνορα της χώρας, ανέφερε ότι κάθε σπιθαμή της ιρανικής επικράτειας προστατεύεται με επαγρύπνηση και ετοιμότητα, και ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση αντιπαράθεση σε όλα τα σύνορα. Τόνισε επίσης ότι οι κινήσεις του εχθρού παρακολουθούνται διαρκώς και με ακρίβεια, και ότι υπάρχει ετοιμότητα για κάθε πιθανό σενάριο, σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο. Προειδοποίησε ακόμα ότι ο χερσαίος πόλεμος θα είναι και με μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Νωρίτερα, ρεπορτάζ της «Washington Post» ανέφερε ότι ιρανικοί πύραυλοι κατάφεραν να πλήξουν συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ, γεγονός που εγείρει αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, το ισραηλινό «Channel 12» επιβεβαίωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αντιμετώπισαν δυσκολίες στην αναχαίτιση των τελευταίων κυμάτων ιρανικών πυραύλων.

Παράλληλα, χτες η ομάδα Ιρανών χάκερ, «Hanthala», εξέδωσε προειδοποίηση 48 ωρών προς τους υπαλλήλους της «Lockheed Martin» στο Ισραήλ υποστηρίζοντας ότι έχει αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες 28 Αμερικανών μηχανικών. Η ομάδα απείλησε ότι, εάν δεν εγκαταλείψουν την περιοχή, θα αποκαλύψει τα δεδομένα τους και θα προβεί σε ενέργειες εναντίον αυτών και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συγκεκριμένοι μηχανικοί έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε τεχνικές θέσεις για τον ισραηλινό στρατό, συμμετέχοντας σε ευαίσθητα προγράμματα όπως η συντήρηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-22 και το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD.

Η ομάδα ισχυρίζεται επίσης ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με ορισμένα από τα άτομα αυτά και έχει συζητήσει τόσο καθημερινές λεπτομέρειες όσο και απόρρητες πληροφορίες τους.

Νέες δηλώσεις Τραμπ για «διαπραγματεύσεις»

Πάντως, όσο ο Πρόεδρος Τραμπ μελετά τα σχέδια του Πενταγώνου για κλιμάκωση του πολέμου, συνεχίζει και τις δηλώσεις για «διαπραγματεύσεις» με το Ιράν. Χτες, το μεσημέρι, ξανακάλεσε την ιρανική ηγεσία «να σοβαρευτεί σύντομα» και να κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ «προτού να είναι πολύ αργά». Σε νεότερη ανάρτησή του στο «Truth Social», ο Αμερικανός Πρόεδρος επέκρινε Ιρανούς αξιωματούχους, υποστηρίζοντας ότι «εκλιπαρούν» για συμφωνία. Εως το βράδυ της Πέμπτης, ανακοίνωσε νέα παράταση έως τις 6 Απριλίου στο τελεσίγραφο που έληγε αύριο Σάββατο και αφορούσε πιθανά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Οι επανειλημμένες δηλώσεις του δεν φάνηκαν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς η ιρανική κυβέρνηση έχει απορρίψει το λεγόμενο «σχέδιο 15 σημείων» που ουσιαστικά φέρνει στο τραπέζι ξανά όλες τις αμερικανο-ισραηλινές ταπεινωτικές απαιτήσεις έναντι του Ιράν σε σχέση με το βαλλιστικό, πυρηνικό πρόγραμμα, την ιρανική περιφερειακή γεωπολιτική επιρροή και τις σχέσεις με οργανώσεις -συμμάχους του.

Ιράν: «Σχέδιο εξαπάτησης» η αμερικανική πρόταση

Το Ιράν απάντησε χθες στο επίσημο αίτημα των ΗΠΑ, και σύμφωνα με το πρακτορείο «Tasnim» «κατέστησε σαφές στην απάντησή του ότι οι επιθετικές δολοφονικές ενέργειες του εχθρού πρέπει να σταματήσουν, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένοι όροι, για να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί ξανά, οι αποζημιώσεις και οι πολεμικές επανορθώσεις πρέπει να είναι εγγυημένες και σαφώς καθορισμένες, και το τέλος του πολέμου θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις ομάδες αντίστασης που συμμετείχαν σε αυτήν τη μάχη σε όλη την περιοχή». Επιπλέον, ανέφερε ότι «η κυριαρχία του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ είναι φυσικό και νόμιμο δικαίωμα του Ιράν και θα συνεχίσει να είναι».

Η πηγή που επικαλείται το «Tasnim» χαρακτήρισε τον ισχυρισμό των ΗΠΑ περί διαπραγματεύσεων ως ένα «τρίτο σχέδιο εξαπάτησης», με το οποίο επιδιώκουν: «Πρώτον, να εξαπατήσουν τον κόσμο παρουσιάζοντας μια φαινομενικά ειρηνική εικόνα που επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου. Δεύτερον, να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως. Τρίτον, να κερδίσουν χρόνο, προκειμένου να προετοιμαστούν για μια νέα επιθετική δράση στο νότιο Ιράν μέσω χερσαίας εισβολής».

Σε ανάλογο ύφος, κινήθηκε Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε στο «Reuters». Σύμφωνα με το πρακτορείο, χαρακτήρισε «μονομερή και άδικη» την πρόταση των ΗΠΑ, καθώς «υποδηλώνει ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει την ικανότητά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του, με αντάλλαγμα ένα αόριστο σχέδιο για άρση των κυρώσεων». Ο ίδιος αξιωματούχος φέρεται να είπε ότι η πρόταση δεν έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για διαπραγματεύσεις και κανένα σχέδιο συνομιλιών δεν φαίνεται ρεαλιστικό σε αυτό το στάδιο».

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, έκανε λόγο για «έμμεσες διαπραγματεύσεις» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες «πραγματοποιούνται μέσω μηνυμάτων που μεταδίδονται από το Πακιστάν».

Την Τετάρτη, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, είχε πει το ίδιο πράγμα, ξεκαθαρίζοντας αφενός πως το Ιράν δεν διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ, αφετέρου πως η Τεχεράνη λαμβάνει «μηνύματα μέσω τρίτων χωρών».

Αυτά, ενώ αύριο, Σάββατο 28 Μάρτη, εκπνέει το λεγόμενο πενθήμερο τελεσίγραφο που έδωσε στην αρχή της βδομάδας προς την Τεχεράνη για δήθεν «πάγωμα» των αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων (ώστε να χειραγωγήσει κατά το δυνατόν τις τιμές πετρελαίου).

Στο μεταξύ, το Ισραήλ συνεχίζει την εξόντωση ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων.

Ισραηλινή δολοφονία Ιρανών στρατιωτικών

Χτες, ανακοίνωσε πως δολοφόνησε τον διοικητή των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι, και τον επικεφαλής Πληροφοριών των Φρουρών, Μπεχνάμ Ρεζαεΐ. Οι δύο και άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι εξοντώθηκαν στη διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς όπου γινόταν συνάντηση.

Ο Τανσγκίρι ήταν επικεφαλής του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών εδώ και οκτώ χρόνια. Θεωρούνταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα και εμπορικά πλοία και για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η δολοφονία του χαιρετίστηκε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπ. Νετανιάχου, που δήλωσε χτες πως το Ισραήλ «συνεχίζει να χτυπά το Ιράν με όλη τη δύναμη».

Στο μεταξύ, το πρακτορείο «Reuters» επικαλούμενο Πακιστανούς αξιωματούχους μετέδωσε χτες την πληροφορία πως το Ισραήλ, κατόπιν αιτήματος του Ισλαμαμπάντ, αφαίρεσε από τη «μαύρη λίστα» στόχων δολοφονίας τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού που κλήθηκε να σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες απέφυγε να απαντήσει.